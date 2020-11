MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

US-Präsident Donald Trump hat seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt, der sich in der Russland-Affäre schuldig bekannt hatte. Trump verkündete die "vollständige Begnadigung" Flynns am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zugleich sprach er dem früheren General und seiner "wunderbaren Familie" "Glückwünsche" aus: "Ich weiss, dass ihr jetzt ein wahrhaft fantastisches Thanksgiving haben werdet."

GELDPOLITIK - SÜDKOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet auf dem Rekordtief von 0,50 Prozent belassen. Zugleich erhöhte sie ihre Wachstumsprognose für 2020 leicht. Die Bank of Korea geht nun davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1,1 Prozent schrumpfen wird, bisher hatte sie einen Rückgang um 1,3 Prozent erwartet. Zudem erwartet die Bank, dass die Inflationsrate des Landes in diesem Jahr durchschnittlich 0,5 Prozent betragen wird. Zuletzt wurde die Teuerung bei 0,4 Prozent gesehen.

SALESFORCE / SLACK

Salesforce will mit einer Milliardenübernahme in den Markt für Bürokommunikation vordringen. Informierten Personen zufolge ist der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen zum Kauf der Slack Technologies. Die beiden Firmen könnten innerhalb weniger Tage handelseinig werden, so die eingeweihten Personen. Es sei aber nicht sicher, dass ein Deal zustande komme, sagten einige der Insider.

TIKTOK

Die Videoplattform kann in den USA vorerst weiter genutzt werden: Das US-Komitee für Ausländische Investitionen verlängerte die Frist für den chinesischen Tiktok-Mutterkonzern, der einen Käufer für seine Aktivitäten in den USA finden muss, bis zum 4. Dezember, wie ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch mitteilte. Bereits am 13. November hatte es einen zweiwöchigen Aufschub gegeben.

