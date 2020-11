MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Zwei Wochen nach dem verheerenden Tropensturm "Eta" hat der Wirbelsturm "Iota" die Küste Nicaraguas erreicht. Der Sturm der höchsten Kategorie 5 traf am Montagabend (Ortszeit) die Karibikküste des mittelamerikanischen Staates. Zuvor hatte das US-Hurrikanzentrum NHC vor "katastrophalen Winden, lebensgefährlichen Sturmfluten und sintflutartigen Regenfällen" gewarnt. Die Behörden brachten tausende Menschen aus den Küstengebieten Nicaraguas und Honduras in Sicherheit.

Führende US-Republikaner haben Präsident Donald Trump mit deutlichen Worten vor einem beschleunigten Truppenabzug aus Afghanistan und dem Irak gewarnt. Der konservative Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell sagte, die USA würden damit Verbündete "aufgeben" und Islamisten einen "grossen Propaganda-Sieg" bescheren. Sollten die USA in Afghanistan den radikalislamischen Taliban und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) das Feld überlassen, wäre dies ein "ein Symbol für eine Niederlage und Demütigung der USA und ein Sieg für islamischen Extremismus", führte McConnell, eigentlich ein enger Trump-Verbündeter, aus.

Bei seinem Besuch in Paris hat US-Aussenminister Mike Pompeo nach eigenen Angaben mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron über das "sehr aggressive" aussenpolitische Verhalten der Türkei beraten. In einem Interview sagte Pompeo, Macron und er hätten "viel Zeit" damit verbracht, über das Thema zu sprechen. Europa und die USA müssten zusammenarbeiten, um den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan davon zu überzeugen, dass ein "solches Vorgehen nicht im Interesse seines Volkes ist", sagte Pompeo.

Der jüngste Anstieg der Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe ist laut Richard Clarida, Vize-Chairman der US-Notenbank Federal Reserve, kein beunruhigendes Anzeichen für die Wirtschaft. "Ich kann für mich sagen, dass ich mir keine Sorgen mache", sagte Clarida. Die Spanne, in der sich die Rendite bewege, sei immer noch "sehr akkomodierend".

Der Financial Stability Board (FSB) will sich nach den Worten seines Vorsitzenden Randal Quarles darum bemühen, die bei den coronabedingten Marktturbulenzen im Frühjahr zutage getretenen Schwächen bei Finanzmarktteilnehmern ausserhalb des Bankensektors ("Nicht-Banken") anzugehen. "Die von dem 'Covid-Ereignis' ausgehenden Herausforderungen sind keinesfalls verschwunden, wir sind eben erst dabei, die sich daraus ergebenden Lehren zu ziehen", heisst es in Quarles' Brief an die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.

US-Investor Warren Buffett setzt in Zuge der Coronavirus-Pandemie auf Pharmafirmen, besonders auf jene mit einer Impfstoffforschung. Nach einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht kaufte seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway kürzlich jeweils für 1,8 bis 1,9 Milliarden US-Dollar Aktien von Merck & Co, Bristol Myers Squibb und Abbvie. Zudem investierte Berkshire 136 Millionen Dollar in Pfizer.

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Grossauftrag an Land gezogen. Die Cimic-Gesellschaft CPB Contractors hat den Zuschlag für eine militärische Trainingseinrichtung im Norden des australischen Bundesstaats Queensland bekommen. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf 800 Millionen australische Dollar.

Die US-Sanktionen zwingen den chinesischen Technologiekonzern Huawei zum Verkauf seiner Billig-Smartphone-Marke Honor. Der Unternehmensbereich wird an die chinesische Shenzhen Zhixin New Information Technology verkauft. Huawei verweist auf den "erheblichen Druck" auf das Verbrauchergeschäft durch die US-Restriktionen.

Die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla wird mit Handelsbeginn am 21. Dezember in den S&P-500 aufgenommen. Wer im Gegenzug seinen Platz in dem Index räumen muss, steht jedoch noch nicht fest. Bereits seit Juli war eine Aufnahme der Aktie in den wichtigen Index von vielen Investoren erwartet worden, als Tesla das vierte Quartal in Folge Gewinne meldete - eines der Kriterien für die Aufnahme in den S&P 500.

Mit dem Ferienwohnungsvermittler Airbnb zieht es einen weiteren bekannten Namen trotz Corona-Krise an die Börse. Die Airbnb Inc hat den IPO-Antrag öffentlich gemacht. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen dank Kostensenkungen im dritten Quartal einen Gewinn erzielt hat. Der Umsatz brach in den drei Monaten bis Ende September um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,34 Milliarden US-Dollar ein.

Eine Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX hat erfolgreich an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Der erste Teil des Andockvorgangs nach einem 27-stündigen Flug der "Crew Dragon" verlief planmässig. Sechs Monate nach ihrem historischen Testflug hatte die Firma von Tesla-Chef Elon Musk vier Astronauten für die erste Langzeitmission zur ISS geschickt.

