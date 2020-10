MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1848 -0,1% 1,1860 1,1858 +5,6%

EUR/JPY 124,01 -0,0% 124,02 124,38 +1,7%

EUR/GBP 0,9019 -0,1% 0,9024 0,9090 +6,6%

GBP/USD 1,3136 -0,1% 1,3144 1,3048 -0,9%

USD/JPY 104,67 +0,1% 104,57 104,90 -3,7%

USD/KRW 1134,60 +0,1% 1133,16 1132,45 -1,8%

USD/CNY 6,6654 +0,2% 6,6511 6,6584 -4,3%

USD/CNH 6,6553 +0,2% 6,6416 6,6446 -4,5%

USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7098 -0,2% 0,7114 0,7077 +1,3%

NZD/USD 0,6655 +0,0% 0,6653 0,6614 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 12.766,13 -1,4% 12.947,00 12.173,00 +77,1%

Der Dollar stand unter Druck, der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent und markierte den tiefsten Stand seit einem Monat. Der Euro notierte bei 1,1860 Dollar auf einem Einmonatshoch. Im Handel verwies man auf gestiegene Hoffnungen auf ein Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes noch vor den US-Wahlen. Damit verliert der Greenback als vermeintlich sicherer Devisenhafen in unsicheren Zeiten an Zuspruch. Ausserdem dürfte ein Konjunkturpaket die Schulden in den USA weiter in die Höhe treiben, was sich ebenfalls negativ auf die Dollar-Wechselkurse auswirkt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,87 40,03 -0,4% -0,16 -29,4%

Brent/ICE 41,58 41,73 -0,4% -0,15 -32,2%

Die Ölpreise gaben deutlich nach, nachdem die Notierungen am Vortag auf den höchsten Stand seit sieben Wochen geklettert waren. Die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen haben einen Rückgang um rund 1,0 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche verzeichnet. Die Benzinbestände stiegen jedoch entgegen den Erwartungen um 1,895 Millionen Barrel. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 4,0 Prozent auf 40,02 Dollar, für Brent ging es 3,2 Prozent auf 41,76 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.914,51 1.924,51 -0,5% -10,00 +26,2%

Silber (Spot) 24,86 25,06 -0,8% -0,20 +39,3%

Platin (Spot) 890,15 889,53 +0,1% +0,63 -7,8%

Kupfer-Future 3,19 3,20 -0,4% -0,01 +12,8%

Mit einem Plus zeigte sich der Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.924 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf den unter Druck stehenden Dollar mit Erwartungen auf ein weiteres US-Konjunkturpaket.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

Russland und der Iran haben nach Geheimdienst-Erkenntnissen vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November Daten von Wählern abgegriffen. Diese Daten wollten beide Staaten nutzen, um Falschinformationen an eingetragene Wähler zu schicken, sagte der US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe. Ziel dieser Wahleinmischung sei es, "Verwirrung zu stiften, Chaos zu säen und das Vertrauen in die amerikanische Demokratie zu untergraben".

ROCHE / ATEA PHARMACEUTICALS

wollen zusammen die Entwicklung einer oral zu verabreichende Behandlung für Covid-19-Patienten beschleunigen. Wie beide Unternehmen mitteilten, erstreckt sich die strategische Zusammenarbeit auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von AT-527, einem von Atea entwickelten und direkt wirkenden Virostatikum (DAA), das sich derzeit in klinischen Studien der Phase 2 befindet.

BOEING

prüft offenbar die Entwicklung eines neuen Verkehrsflugzeugs. Boeing habe mit Kunden, darunter Flugzeug-Leasinggesellschaften und Lieferanten, Gespräche über ein mögliches Interesse an einem Schmalrumpfflugzeug mit einem Mittelgang geführt, sagten informierte Personen.

MCAFEE

Das Cybersicherheitsunternehmen wird seine Aktien beim Börsengang am Donnerstag an der US-Börse Nasdaq zu jeweils 20 Dollar verkaufen und damit insgesamt 740 Millionen Dollar erlösen. Damit liegt der Preis eher am unteren Ende der zuvor auf 19 bis 22 Dollar festgelegten Angebotsspanne.

