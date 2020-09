MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Erzeugerpreise in China sind im August erneut gesunken, allerdings hat sich die Abwärtsdynamik verlangsamt. Der Erzeugerpreisindex sank um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nach einem Rückgang von 2,4 Prozent im Juli. Ökonomen hatten mit einem Minus von 2,0 Prozent gerechnet. Der Verbraucherpreisindex legte um 2,4 Prozent zu nach einem Plus von 2,7 Prozent im Vormonat. Hier hatten Ökonomen auf einen Anstieg von 2,5 Prozent getippt. Die Nahrungsmittelpreise kletterten dabei um 11,2 Prozent nach 13,2 Prozent im Juli.

US-Präsident Donald Trump hat ein Moratorium für Ölbohrungen vor der Küste des Bundesstaats Florida um zehn Jahre bis 2032 verlängert. Das Verbot wurde nach seinen Angaben damit zudem auf die Küstengewässer der anderen südöstlichen Bundesstaaten Georgia und South Carolina ausgeweitet. Die Massnahme steht in scharfem Gegensatz zu Trumps sonstiger Energiepolitik. Trumps Präsidentschaftsrivale Joe Biden äusserte denn auch den Verdacht, dass Trumps jetzige Entscheidung zur Verlängerung des Ölbohrverbots vor der Südostküste mit der Wahl am 3. November zu tun habe.

Wegen der andauernden Waldbrände in Kalifornien sind am Dienstag erneut dutzende Menschen mit Helikoptern evakuiert worden, zudem hatten zehntausende Bewohner des US-Bundesstaates keinen Zugang zu Strom.

Der Streit zwischen Apple und dem Spieleentwickler Epic Games geht in eine neue Runde: Der Technologiekonzern hat Gegenklage gegen Epic Games erhoben und den "Fortnite"-Anbieter beschuldigt, einen Vertrag gebrochen zu haben, als dieser ein neues App-Zahlungssystem innerhalb des Spiels eingeführt habe. Der Antrag wurde eingereicht, nachdem Epic am Freitag eine einstweilige Verfügung beantragt hatte, um Apple zu zwingen, das beliebte Videospiel wieder in seinen App Store zu stellen.

