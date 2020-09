MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Nach einem Treffen haben die verbliebenen Vertragspartner des internationalen Atomabkommens mit dem Iran ihre Unterstützung für den Vertrag bekräftigt. Die Teilnehmer seien einig darin, "das Iran-Abkommen zu bewahren und einen Weg zu finden, die vollständige Umsetzung des Abkommens trotz der aktuellen Herausforderungen zu gewährleisten", schrieb die deutsche EU-Diplomatin und Sitzungsleiterin Helga Schmid. An den Gesprächen nahmen Vertreter aus Grossbritannien, China, Frankreich, Deutschland, Russland und dem Iran teil. Nicht vertreten waren die USA, die im Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren.

KONJUNKTUR USA

Für Fed-Gouverneurin Lael Brainard steht die US-Wirtschaft unverändert vor erheblichen Risiken. Anhaltende Stimuli der US-Notenbank seien erforderlich, sagte Brainard. "Da der Aufschwung wahrscheinlich für einige Zeit mit Gegenwind konfrontiert sein wird, wird es in den kommenden Monaten wichtig sein, dass der geldpolitische Kurs von der Stabilisierung zur Akkommodierung übergeht", erklärte Brainard und nannte zusätzliche Regierungsausgaben und die damit verbundene Finanzpolitik als einen Schlüsselfaktor, der das Tempo einer Wirtschaftserholung beeinflussen dürfte

ROHÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche erneut gesunken, diesmal um 6,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 4,7 Millionen Barrel.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

BIP 2Q -7,0% (PROG: -6,0%) gg Vorquartal

BIP 2Q -6,3% (PROG: -5,2%) gg Vorjahr

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Aug +0,7% (PROG: +0,6%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Aug +0,6% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Aug +0,4% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

APPLE / GOOGLE

ändern ihre Pläne für eine Nachverfolgung von Covid-19-Infektionen. Sie planen ein System, das keine Installation einer separaten App vorsieht. Das System soll in künftigen Versionen der Betriebssysteme iOS und Android enthalten sein.

FACEBOOK

treibt vor den US-Präsidentschaftswahlen die Löschung potenziell manipulativer Nutzerkonten voran. Das soziale Netzwerk hat eigenen Angaben zufolge jüngst entstandene Accounts und Seiten gelöscht, die mit einer russischen Gruppe in Verbindung gebracht werden, welche laut US-Behörden bei der Präsidentschaftswahl 2016 interferiert haben. Der Vorgang zeigt, dass die russische Internet Research Agency, eine "Trollfarm", die die Bundesbehörden 2018 angeklagt haben, weiterhin ein Stachel im Fleisch von Facebook ist.

