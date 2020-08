MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der Goldpreis erholte sich nur vorübergehend von den kräftigen Vortagesabgaben und rutschte im späten Geschäft wieder leicht ins Minus. Teilnehmer sehen Gold nach der Rally als anfällig für Gewinnmitnahmen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 1.911 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

LIBANON-EXPLOSION

Die Regierung von Mosambik hat erstmals offiziell bestätigt, dass das im Libanon explodierte Ammoniumnitrat ursprünglich auf dem Weg in ihr Land gewesen war. Ein Regierungssprecher wies allerdings jegliche Verantwortung für die verheerenden Explosionen zurück. Nicht das Ammoniumnitrat an sich sei das Problem, sondern die Lagerungsbedingungen und die Frage, warum das Material so lange im Hafen von Beirut gelagert gewesen sei. Wie die Firma Fabrica de Explosivos de Mocambique (FEM) der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, hatte sie 2013 das Ammoniumnitrat aus Georgien bestellt, aber nie erhalten. Stattdessen war das Schiff mit der 2.750-Tonnen-Lieferung in Beirut beschlagnahmt worden.

DEFIZIT USA

Das staatliche US-Defizit hat sich in den ersten zehn Monaten des Finanzjahres mehr als verdreifacht, weil die Staatsausgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie weiterhin die Steuereinnahmen des Bundes übersteigen. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, summierte sich die Haushaltslücke von Oktober bis Juli auf insgesamt 2,8 Billionen US-Dollar, das sind 224 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das Jobwachstum in Australien ist im Juli sprunghaft gestiegen. Die Wirtschaft schuf im Laufe des Monats 114.700 Arbeitsplätze und begrenzte damit den erwarteten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 7,5 Prozent im Juli gegenüber 7,4 Prozent im Juni. Die Zahl der Arbeitsstunden erhöhte sich im Juli um 1,3 Prozent.

LENOVO

Der chinesische Computerhersteller Lenovo hat seinen Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal um 31 Prozent auf 213 Millionen US-Dollar gesteigert. Dank der höheren Nachfrage nach PC während des Lockdowns in vielen Ländern war der Umsatz um 7 Prozent auf 13,35 Milliarden Dollar geklettert. Mit dem Nettogewinn übertraf Lenovo die Prognose der Analysten, die dem Konzern lediglich 120 Millionen Dollar zugetraut hatten.

LYFT

Die Eindämmungsmassnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben das Geschäft des Fahrdienstvermittlers im zweiten Quartal massiv beeinträchtigt. In den drei Monaten bis Ende Juni zählte das Unternehmen 8,7 Millionen aktive Kunden, verglichen mit 21,8 Millionen im Vorjahreszeitraum und 21,2 Millionen im ersten Quartal. Der Umsatz fiel auf 339 von 867 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Den Nettoverlust konnte das Unternehmen dennoch auf 437 von 644 Millionen Dollar eingrenzen.

