MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Am Devisenmarkt stand der Euro am Vormittag mit den schwachen Daten zum Wirtschaftswachstum in Deutschland zunächst unter Druck. Im zweiten Quartal wurde ein Rückgang um 10,1 Prozent gemeldet. Mit dem BIP-Einbruch in den USA und dem in der Folge unter Druck stehenden Dollar stieg die Gemeinschaftswährung in der Spitze bis auf 1,1845 Dollar und damit den höchsten Stand seit zwei Jahren. Im späten US-Handel notierte der Euro nur knapp unter dieser Marke.

Die japanische Währung erreicht am frühen Freitag ein neues Viermonatshoch bei 104,16 Yen je US-Dollar. Am Vortag kostete der Greenback in der Spitze noch etwas über 105 Yen. Konjunktursorgen verschaffen dem als sicherer Hafen in Krisenzeiten geltenden Yen Zulauf, nachdem am Donnerstag verheerende Wirtschaftsdaten aus Übersee gemeldet wurden. Sowohl in Deutschland als auch in den USA ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal aufgrund der Coronakrise in historischem Ausmass eingebrochen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,02 39,92 +0,3% 0,10 -30,7%

Brent/ICE 43,14 42,94 +0,5% 0,20 -31,0%

Die Angst vor weiter steigenden Infektionszahlen in den USA sorgte bei den Ölpreisen, vor allem bei der US-Sorte WTI, für kräftige Abgaben. Dazu kamen die sehr schwachen US-BIP-Daten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,7 Prozent auf 40,17 Dollar und lag zwischenzeitlich erstmals seit drei Wochen wieder unter der Marke von 40 Dollar. Brent reduzierte sich um 1,4 Prozent auf 43,12 Dollar.

Im asiatisch dominierten Handel am frühen Freitag erholen sich die Ölpreise etwas, gestützt von den besseren chinesischen Wirtschaftsdaten und dem schwächeren Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.973,74 1.959,63 +0,7% +14,11 +30,1%

Silber (Spot) 23,91 23,43 +2,0% +0,48 +33,9%

Platin (Spot) 914,70 907,53 +0,8% +7,18 -5,2%

Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,3% +0,01 +3,7%

Der Goldpreis kam von seinem jüngsten Hoch zurück. Nach einem Stand um 1.970 je Feinunze am späten Mittwoch notierte er bei 1.956 Dollar - ein Minus von 0,8 Prozent. Damit verzeichnete das Edelmetall erstmals seit zehn Handelstagen wieder einen Abschlag. Einige Teilnehmer sehen indes Gold nach wie vor als aussichtsreiche Anlage angesichts der globalen Unsicherheiten und der Politik des billigen Geldes. Andere Beobachter erwarten nach der jüngsten Rally zunächst eine Konsolidierung.

Am Freitagmorgen legt der Goldpreis leicht zu. Nach Meinung der australischen Bank ANZ hat Gold noch Luft nach oben. Die lockere Geldpolitik der grossen Zentralbanken werde das Interesse an dem zinslos gehaltenen Edelmetall hoch halten, erwarten die Analysten. Sie rechnen überdies mit einem schwachen US-Dollar, wodurch Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger und somit attraktiver würde.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat junge Menschen vor Nachlässigkeit in der Corona-Krise gewarnt. "Es scheint, dass der Wiederanstieg der Fälle in mehreren Ländern teilweise darauf zurückzuführen ist, dass junge Menschen unachtsam geworden sind", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus Donnerstag auf einer virtuellen Pressekonferenz.

- Brasilien

Die Ehefrau von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 38-jährige Michelle Bolsonaro sei aber "bei guter Gesundheit", teilte die Pressestelle des Präsidenten am Donnerstag mit.

US-WAHLKAMPF

US-Präsident Donald Trump hat seinen Vorschlag für eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl relativiert. Er wolle keine Terminänderung, sagte Trump am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Doch wolle er auch keine "betrügerische Wahl", fügte er sogleich hinzu. Trump warnte, dass dies die "am stärksten manipulierte Wahl der Geschichte" werden könnte. Trump hatte wegen der Corona-Pandemie eine Verschiebung der für den 3. November angesetzten Wahl ins Spiel gebracht.

CHINA INDUSTRIEAKTIVITÄT

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juli nach offiziellen Angaben entgegen den Erwartungen gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,1 (Juni: 50,9), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,7 Punkten prognostiziert.

AMAZON

darf sein rund 10 Milliarden US-Dollar teures Satelliten-Netzwerk zur Versorgung mit schnellem Internet installieren. Die US-Behörde FCC hat dem Vorhaben von Amazon grünes Licht erteilt, ein Netzwerk von mehr als 3.200 Satelliten in einem niedrigen Erdorbit einzurichten.

FORD

wies für das zweite Quartal einen Umsatzeinbruch um 50 Prozent auf 19,4 (Vorjahr: 38,9) Milliarden Dollar aus. Dies entsprach exakt der Prognose der Analysten. Der Nettogewinn belief sich auf 1,1 Milliarden Dollar bzw. 28 US-Cent je Aktie. Darin berücksichtigt ist ein einmaliger Ertrag von 3,5 Milliarden Dollar. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Nettoverlust von 0,35 US-Cent nach einem Gewinn von 28 US-Cent je Anteilsschein im Vorjahr. Die Analysten hatten mit einem deutlich höheren Verlust auf bereinigter Basis von 1,17 Dollar je Aktie gerechnet.

