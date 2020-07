MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

- Lateinamerika und die Karibik sind inzwischen die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Weltregion. Laut AFP wurden in dieser Region mittlerweile insgesamt 4,34 Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Das am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchte Land in Lateinamerika ist Brasilien mit 2,4 Millionen erfassten Infektionen und rund 87.000 Todesfällen bis Sonntag. Insgesamt hat sich die Ausbreitung des Virus weltweit zuletzt wieder stark beschleunigt.

- Australien hat am Sonntag so viele Corona-Tote gemeldet wie nie zuvor. Zehn Menschen zwischen 40 und 80 Jahren starben binnen 24 Stunden an den Folgen einer Coronavirus-Infektionen. Die Behörden in Victoria meldeten zudem 459 neue Ansteckungsfälle - am Samstag waren noch 357 Neuinfektionen verzeichnet worden.

- In Südkorea ist am Samstag der höchste Anstieg neuer Coronavirus-Infektionen seit fast vier Monaten registriert worden. Nach Angaben der Behörden steckten sich 113 Menschen an, 86 von ihnen waren demnach aus dem Ausland eingereist. Damit wurden zum ersten Mal seit dem 1. April mehr als hundert neue Fälle innerhalb von 24 Stunden registriert.

- Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat nach eigenen Angaben seine Corona-Infektion überwunden. Die Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus war vor knapp drei Wochen bei ihm diagnostiziert worden.

HURRIKANSAISON

Der erste Hurrikan der Saison hat die texanische Küste erreicht. Wirbelsturm "Hanna" traf am Samstag auf Land. Im südlichen Texas und dem Nordosten Mexikos erwarten die Experten in den kommenden Tagen schwere Regenfälle und lebensgefährliche Sturzfluten.

USA

In den USA ist es am Wochenende erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rande von Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus gekommen. Dabei wurde in Texas nach Angaben der Polizei ein Demonstrant getötet. In Seattle setzten Sicherheitskräfte Blendgranaten und Pfefferspray ein, wie ein AFP-Reporter berichtete. Auch in anderen US-Städten wurden die Proteste neu entfacht, nachdem Präsident Donald Trump die Entsendung von Bundespolizisten zur Durchsetzung von "Recht und Ordnung" verkündet hatte.

MODERNA

Die US-Regierung will ihre Investitionen in die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus durch Moderna verdoppeln. Geplant sind nun Investitionen in das Projekt in einer Gesamthöhe von fast einer Milliarde Dollar.

TWITTER/FACEBOOK

Facebook und Twitter haben nach einem Gerichtsbeschluss die Nutzerkonten von 16 Unterstützern des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro gesperrt. Ein Richter am Obersten Gerichtshof, der eine mutmassliche Desinformationskampagne durch Anhänger des rechtsgerichteten Präsidenten untersucht, hatte die Sperrung angeordnet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2020 01:54 ET (05:54 GMT)