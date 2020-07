MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Feinunze Gold verteuerte sich auf den höchsten Stand seit fast neun Jahren. Der Preis legte um 0,7 Prozent zu auf 1.886 Dollar, im Tageshoch war er sogar auf 1.898,5 Dollar gestiegen, nur noch gut 20 Dollar unter dem Rekordhoch. "Gold hat das Potential, bis 2.000 US-Dollar pro Feinunze bis zum Jahresende zu steigen. Im Jahr 2021 sind 2.200 Dollar drin", hiess es von Vontobel. Für das Gold sprächen aktuell die Geldpolitik , die Fiskalpolitik, die grüne Energiewende sowie Angebotsengpässe. Der Silberpreis, der an den vergangenen Tagen noch deutlich kräftiger haussierte als Gold, legte derweil eine kleine Verschnaufpause ein.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Mexiko hat einen Rekord bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Binnen 24 Stunden seien mehr als 8.400 neue Infektionsfälle hinzugekommen, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

Wegen der stark steigenden Corona-Fallzahlen in den USA fällt der für Ende August geplante Nominierungsparteitag der Republikaner in Florida aus.

Wegen der Corona-Pandemie müsen Schulen in Südafrika ab Montag erneut schliessen. Die Massnahme gilt für einen Monat.

Wegen der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie hat der Chef der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) vor "massiven" neuen Migrationsbewegungen gewarnt.

KONFLIKT USA - CHINA

Als Reaktion auf die von den USA angeordnete Schliessung des chinesischen Konsulats im texanischen Houston hat die Regierung in Peking dem US-Konsulat im südchinesischen Chengdu die Betriebslizenz entzogen. US-Aussenminister Mike Pompeo hatte die Entscheidung zur Schliessung des chinesischen Konsulats in Houston verteidigt und der Vertretung Pekings in Texas Spionage-Aktivitäten vorgeworfen.

Pompeo hat China "Tyrannei" vorgeworfen und die "Staaten der freien Welt" aufgerufen, sich der Bedrohung durch Peking entgegenzustellen. China agiere innenpolitisch zunehmend autoritär und nach aussen immer aggressiver.

RÜSTUNGSPOLITIK USA

Mit Blick auf Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und Russland hat US-Präsident Donald Trump seinem Amtskollegen Wladimir Putin telefonisch seine Hoffnung ausgedrückt, ein "teures" Wettrüsten mit China und Russland vermeiden zu können.

IRANKRISE

Die USA haben nach eigenen Angaben eine iranische Passagiermaschine über dem syrischen Luftraum abgefangen. Ein F-15-Kampfjet habe "bei einem Routineflug eine Sichtkontrolle eines Passagierflugzeugs der Mahan Air in einem Sicherheitsabstand von etwa 1.000 Metern" vorgenommen, gab das US-Zentralkommando Centcom bekannt.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

Die USA haben Russland vorgeworfen, eine Waffe im Weltraum getestet zu haben. Die Weltraum-Abteilung der US-Armee erklärte, sie habe "Beweise" dafür, dass Moskau am 15. Juli eine Anti-Satelliten-Waffe im All getestet habe.

INNENPOLITIK BOLIVIEN

Wegen der Corona-Pandemie sind die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Bolivien erneut verschoben worden. Der Urnengang solle jetzt am 18. Oktober stattfinden, erklärte das Wahlgericht.

APPLE

hat ihre jährliche Präsentation laut einem Tech-Blog in die zweite Oktoberhälfte gelegt, statt wie üblich in die ersten Septemberwochen.

