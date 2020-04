MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Am US-Rentenmarkt stiegen die Notierungen gestützt durch das schwache Verbrauchervertrauen. Die US-Notenbank kauft derzeit in nie gekanntem Tempo Wertpapiere am Markt. Mit Spannungen schauen Anleger daher auf die Beschlüsse der Notenbanksitzung, die am Mittwochabend verkündet werden. Die derzeit unbefristeten Käufe belaufen sich bisher auf mehr als 1,7 Billionen Dollar. Eine Auktion siebenjähriger Notes im Volumen von 35 Milliarden Dollar stiess auf eine ordentliche Nachfrage, beeinflusste den Sekundärmarkt aber kaum.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0851 +0,3% 1,0822 1,0820 -3,3%

EUR/JPY 115,64 +0,0% 115,63 115,95 -5,1%

EUR/GBP 0,8697 -0,2% 0,8710 0,8707 +2,8%

GBP/USD 1,2477 +0,4% 1,2424 1,2424 -5,9%

USD/JPY 106,55 -0,3% 106,86 107,17 -2,0%

USD/KRW 1218,60 -0,2% 1221,41 1224,51 +5,5%

USD/CNY 7,0758 -0,1% 7,0796 7,0855 +1,6%

USD/CNH 7,0810 -0,1% 7,0859 7,0929 +1,7%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7511 -0,5%

AUD/USD 0,6539 +0,7% 0,6491 0,6461 -6,7%

NZD/USD 0,6103 +0,8% 0,6057 0,6013 -9,3%

Bitcoin

BTC/USD 7.907,76 +2,2% 7.738,01 7.705,76 +9,7%

Am Devisenmarkt büsste der WSJ-Dollarindex 0,3 Prozent ein. Zum Euro erholte sich der Greenback aber fast auf das Niveau des Vorabends nach zwischenzeitlichen Verlusten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 13,58 12,34 +10,0% 1,24 -77,2%

Brent/ICE 21,00 20,46 +2,6% 0,54 -67,3%

WTI des marktführenden Juni-Kontrakts fiel um 3,4 Prozent auf 12,34 Dollar - das Tagestief lag bei 10,07 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit 1986. Brent stieg hingegen um 2,4 Prozent auf 20,46 Dollar. In den USA drückte die eingebrochene Ölnachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie und die herrschenden Überkapazitäten auf die Notierungen. Die international gehandelte Sorte Brent ist weniger abhängig von Lagerkapazitäten in den USA, die derzeit alle randvoll sind. Gestützt wurde Brent auch von Schlagzeilen über einen Bombenanschlag in Syrien.

Am Mittwoch erholen sich die Preise im asiatisch dominierten Handel. Beobachter warnen allerdings, dass die Erholung nicht mehr als eine Gegenbewegung sein könnte, denn die übergeordneten Probleme - der drastische Nachfrageeinbruch aufgrund der Corona-Pandemie und mangelnde Lagerkapazitäten - bestünden nach wie vor. Dazu passt, dass laut einem US-Branchenverband die Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche erneut stark gestiegen sind.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.711,92 1.707,40 +0,3% +4,52 +12,8%

Silber (Spot) 15,22 15,20 +0,1% +0,02 -14,8%

Platin (Spot) 779,85 776,25 +0,5% +3,60 -19,2%

Kupfer-Future 2,36 2,35 +0,4% +0,01 -16,1%

Mit den fallenden Erdölpreisen in den USA geriet auch der Goldpreis wieder unter Druck. Die Feinunze verbilligte sich den dritten Tag in Folge - diesmal um 0,4 Prozent nach auf 1.709 Dollar. Sinkende Preise für Öl und Energie dämpfen die Inflation und machen das Edelmetall als Schutz vor Geldentwertung weniger attraktiv.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-KRISE

- USA

In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen die Marke von 1 Million überschritten. Die USA sind mit grossem Abstand das Land mit den meisten bestätigten Infektionen weltweit - allerdings wird in den Vereinigten Staaten auch besonders viel getestet.

US-Präsident Donald Trump erwägt verpflichtende Corona-Tests für aus dem Ausland anreisende Flugpassagiere.

FLEISCHPRODUKTION USA

US-Präsident Trump unterzeichnete ein Dekret, in dem die Fleischproduktion in den USA als wesentlicher Wirtschaftssektor eingestuft wird, der in nationalen Krisenzeiten weiterlaufen muss.

VOLKSKONGRESS CHINA

Die wegen des Coronavirus-Ausbruchs in China verschobene Tagung des Nationalen Volkskongresses soll nun am 22. Mai beginnen. Dies entschied der Ständige Ausschuss des Volkskongresses, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete. Angaben zur Dauer der Tagung machte die Agentur nicht.

HANDELSABKOMMEN MEXIKO / EU

Die Europäische Union und Mexiko haben ihre Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen zum Abschluss gebracht. Die letzten offenen Fragen seien geklärt worden, teilten beide Seiten mit. Damit ist nun der Weg für den Ratifizierungsprozess frei.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 10 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 13,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel nach plus 3,4 Millionen eine Woche zuvor.

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im ersten Quartal einen Umsatzsprung erzielt, gleichzeitig aber vor rückläufigen Werbeeinnahmen wegen der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie gewarnt. Die Werbeeinnahmen hätten sich deutlich abgeschwächt, teilte der US-Konzern mit. Im letzten Monat des Quartals seien diese Erlöse plötzlich und massiv gesunken, erklärte CEO Sundar Pichai.

ADVANCED MICRO DEVICES

Der US-Chiphersteller hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt und einen Gewinnsprung erzielt. Den Ausblick für das Gesamtjahr nahm der Konzern allerdings wegen einer erwartet schwächeren Nachfrage im zweiten Halbjahr infolge der Corona-Pandemie etwas zurück.

BOEING

Der Skandal um die Flugzeugabstürze der 737 Max könnte den Flugzeugbauer noch teurer zu stehen kommen als bislang erwartet. Dem Konzern drohten straf- und zivilrechtliche Ermittlungen wegen der jahrelangen und weitreichenden Versäumnisse bei der Qualitätskontrolle der Fertigung dieses Modells. Für diese könnte Boeing möglicherweise stärker rechtlich haftbar gemacht werden, als Branchenvertreter und Politiker bisher in Aussicht gestellt hatten, so mit der Sache vertraute Personen.

CHINA CONSTRUCTION BANK

Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal um 5,1 Prozent auf 80,86 Milliarden Yuan (10,53 Milliarden Euro). Erhöhte Einnahmen aus Gebühren und Provisionen trugen dazu bei, wie das Kreditinstitut mitteilte. Der Nettozinsertrag stieg um 6,7 Prozent auf 133,50 Milliarden Yuan, während die Nettozinsmarge der Bank 2,19 Prozent erreichte, verglichen mit 2,29 Prozent im Vorjahreszeitraum.

FORD

hat im ersten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Milliardenverlust verzeichnet. Wie der US-Autokonzern mitteilte, liegt der Fehlbetrag bei 1,99 Milliarden US-Dollar oder 0,50 Dollar je Aktie. Der Umsatz brach um 15 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar ein.

MONDELEZ

hat im ersten Quartal dank einer starken Nachfragen der Verbraucher in den USA und Europa angesichts der Corona-Pandemie mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Angesichts des unsicheren Umfelds zog der Snackhersteller aber seinen Ausblick für dieses Jahr zurück.

PFIZER

Der US-Pharmakonzern macht Hoffnung auf die Genehmigung für einen Corona-Impfstoff noch 2020. Auf Notfallbasis könnte ein Impfstoff gegen das Coronavirus im Herbst bereit stehen, sofern er sich bei Tests als sicher erweise, kündigte die Pfizer Inc am Dienstag an. Die Tests des Impfstoffs, die in Deutschland bereits begonnen haben, könnten in den USA nächste Woche starten, wenn die Gesundheitsbehörden zustimmten, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla in einem Interview. Die Ergebnisse der Studie könnten dann nächsten Monat vorliegen.

SAMSUNG

hat im ersten Quartal trotz der gesteigerten Nachfrage nach seinen Speicherchips einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Zudem warnte der südkoreanische Konzern, dass die Corona-Pandemie den Gewinn im Jahresverlauf belasten werde.

STARBUCKS

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wegen der Schliessungen seiner Kaffeehäuser vor allen in Asien infolge der Corona-Pandemie einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Einnahmen auf vergleichbarer Basis sanken um 10 Prozent. Das ist der erste Rückgang sei knapp elf Jahren. Starbucks warnte für das aktuell laufende Quartal vor noch grösseren Belastungen.

