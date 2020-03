MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

US-Präsident Donald Trump hat alle US-Bürger aufgerufen, wegen der Coronavirus-Pandemie Gruppen von mehr als zehn Menschen zu meiden. Das sei nötig, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sagte Trump am Montag im Weissen Haus. Die Menschen sollten zudem von verzichtbaren Reisen Abstand nehmen.

CORONAVIRUS IMPFSTOFF

In den USA haben erste klinische Tests für einen neuen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Wie die US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH)mitteilte, bekam ein erster Versuchsteilnehmer am Montag den neu entwickelten Impfstoff. Insgesamt soll der Test über rund sechs Wochen laufen.

VORWAHLKAMPF USA

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Ohio hat wegen der Coronaviruskrise eine Vertagung der am Dienstag geplanten Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten gefordert. Gouverneur Mike DeWine kündigte am Montag eine Klage an, um diese Forderung durchzusetzen. Der Republikaner erklärte, die Vorwahl müsse auf den 2. Juni verschoben werden. Man könne nicht die Menschen aufrufen, wegen der Coronaviruskrise zu Hause zu bleiben, und gleichzeitig, zur Wahl zur gehen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2020 03:04 ET (07:04 GMT)