MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der Goldpreis fiel um 4,2 Prozent auf 1.570 Dollar - zu Wochenbeginn hatte das Edelmetall noch über 1.700 Dollar gelegen. Anleger würden derzeit "einfach alles verkaufen", so ein Teilnehmer mit Blick auf die Coronavirus-Krise. Es gab allerdings auch Spekulationen über mögliche Notverkäufe von Anlegern, die Liquidität an anderer Stelle benötigten. Dazu kam der etwas festere Dollar.

CORONAVIRUS

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich nach Angaben seines Sohns auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Das Testergebnis wird laut brasilianischen Medien am Freitag erwartet. Zuvor war bekannt geworden, dass der Kommunikationschef von Bolsonaro positiv auf den Erreger getestet wurde, nachdem er von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Anwesen in Florida zurückgekehrt war.

Die Ehefrau des kanadischen Regierungschefs Justin Trudeau hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Ihr gehe es aber gutm heisst es.

Nach den USA schottet sich auch Lateinamerika wegen des Coronavirus zunehmend gegen Europa ab. Die Staaten Argentinien, Bolivien, Paraguay, Peru und Venezuela kündigten vorübergehende Verbote von Flügen aus Europa an.

INNENPOLITIK USA

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat den Umgang von Präsident Donald Trump mit der Coronaviruspandemie scharf kritisiert. Die Trump-Regierung habe sich eine Reihe von "Fehleinschätzungen" zuschulden kommen lassen und sei bei Coronavirustests "kolossal gescheitert", sagte der frühere Vizepräsident. Es handle sich um ein Scheitern in "Planung, Führung und Umsetzung". Experten kritisieren einen Mangel an Coronavirustests in den USA.

DISNEY

Der Vergnügungspark Disneyland in Kalifornien bleibt wegen des Coronavirus ab Samstag vorübergehend geschlossen. Die Massnahme gilt bis Ende März.

ORACLE

hat im dritten Quartal mit einem Umsatzanstieg von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr den grössten Zuwachs seit rund zwei Jahren verzeichnet. Dieser kletterte auf 9,8 Milliarden Dollar nach 9,62 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettogewinn stieg auf 2,6 Milliarden Dollar, entsprechend 79 US-Cent je Aktie. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn je Anteilsschein bei 97 Cent und damit einen Cent über der Schätzung der Analysten.

BÖRSE BRASILIEN

Die Coronaviruspandemie sorgt auch an Brasiliens Börse für Panik: Der Handelsplatz in Sao Paulo schloss am Donnerstag mit einem Minus von 14,78 Prozent. Die grösste Börse Lateinamerikas setzte den Handel zweimal aus, um den Absturz zu stoppen, doch der Ausverkauf setzte sich fort. Es war einer der verlustreichsten Tage in der Geschichte des Ibovespa-Index.

