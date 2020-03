MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Ölpreise gaben nach. Dass die Opec eine vorläufige Vereinbarung über eine drastische Kürzung der Rohölförderung getroffen hatte, wie Kreise mitteilten, kam gegen die Konjunkturängste nicht an. Ob das Nicht-Mitglied Russland mitspielt, ist zudem noch unklar. Russland und weitere Opec-Verbündete sollen weitere 500.000 Barrel weniger fördern. Der Plan soll am Freitag im Rahmen der Gruppe Opec+ diskutiert werden. WTI verbilligte sich im US-Handel um 1,9 Prozent auf 45,90 Dollar, Brent gab um 2,8 Prozent auf 49,99 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.670,62 1.672,35 -0,1% -1,73 +10,1%

Silber (Spot) 17,33 17,45 -0,7% -0,12 -2,9%

Platin (Spot) 860,60 867,55 -0,8% -6,95 -10,8%

Kupfer-Future 2,56 2,58 -0,5% -0,01 -8,5%

Der Goldpreis kletterte auf den höchsten Stand seit über einer Woche. Marktteilnehmer verwiesen auf die schwache Entwicklung am Aktienmarkt, die Ängste wegen der Coronavirus-Epidemie und die Erwartung, dass neben der US-Notenbank weitere Zentralbanken die Zinsen reduzieren dürften. Auch die Dollarschwäche stützte den Preis des Edelmetalls, weil es in Dollar gehandelt wird. Der Preis für die Feinunze stieg um 2,2 Prozent auf 1.673 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-EPIDEMIE

Der US-Kongress hat 8,3 Milliarden Dollar für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus bereitgestellt. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag auch der Senat in Washington für das Massnahmenpaket, mit dem eine Ausbreitung des Erregers verhindert werden soll. In den USA wurden inzwischen rund 150 Infektionen mit dem Coronavirus gezählt. Elf Patienten erlagen bislang der von dem Erreger verursachten Lungenkrankheit Covid-19, zehn im nordwestlichen Bundesstaat Washington und einer in Kalifornien.

OPEC

De Opec hat eine vorläufige Vereinbarung getroffen, die Rohölförderung um 1 Million Barrel pro Tag zu kürzen. Dadurch soll die Ölpreise bis zum Ende des Jahres gestützt werden. Das Kartell versucht, Russland dazu zu bewegen, sich seiner Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus anzuschliessen. Der am Donnerstag von der Opec gebilligte Plan sieht bis Ende Juni eine Produktionskürzung um 1 Million Barrel pro Tag vor, die unter den 13 Mitgliedsstaaten aufgeteilt werden soll. Ausserdem sollen weitere 500.000 Barrel der täglichen Kürzungen unter den zehn erdölproduzierenden Verbündeten des Kartells unter russischer Führung aufgeteilt werden.

SYRIEN

Eine zwischen Russland und der Türkei vereinbarte Waffenruhe für die nordsyrische Provinz Idlib hat offenbar zumindest in den ersten Stunden Wirkung gezeigt. In der Region herrsche "relative" Ruhe, teilten Aktivisten in der Nacht zum Freitag mit. Die am Donnerstag zwischen Russland Staatschef Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgehandelte Feuerpause war um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft getreten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2020 02:12 ET (07:12 GMT)