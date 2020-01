MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Mit den guten US-Konjunkturdaten waren sichere Häfen wie das Gold nicht gefragt. Die Feinunze gab Gewinne aus dem frühen Handel wieder ab und verlor 0,2 Prozent auf 1.554 Dollar. Dennoch seien die langfristigen Aussichten für das Edelmetall mit der Geldpolitik der Notenbanken, den weiter herrschenden Unsicherheiten im Handelsstreit sowie einem fallenden Dollar recht positiv, sagte Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda.

AMTSENTHEBUNG US-PRÄSIDENT TRUMP

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind der Oberste Richter John Roberts und die Senatoren vereidigt worden. Zunächst schwor Richter Roberts, gemäss der Verfassung und der Gesetze "unparteiisch Gerechtigkeit" walten zu lassen. Der Vorsitzende des Supreme Court wird den Impeachment-Prozess leiten. Anschliessend nahm Roberts den Senatoren den gleichen Eid ab. Die Senatoren sind im Prozess Gericht und Geschworene gleichermassen. Eine Amtsenthebung des Präsidenten gilt angesichts der Mehrheit seiner Republikaner im Senat als nahezu ausgeschlossen.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,25%

ALPHABET

Die Google-Mutter hat bei der Marktkapitalisierung als erst viertes Unternehmen überhaupt die Marke von 1 Billion Dollar übersprungen. Dies war zuvor lediglich Apple, Amazon und Microsoft gelungen.

CHINA AIRCRAFT LEASING

hat den Kauf von 40 Maschinen des Typs A321neo von Airbus angekündigt.

GAP

Der US-Modekonzern hat seine Aufspaltungspläne ad acta gelegt. Vor einem Jahr hatte der Konzern angekündigt, seine Billigmarke Old Navy in eine eigenständige Börsengesellschaft auszugliedern. Nun teilte die Gap Inc mit, eine Trennung der Unternehmen wäre zu teuer und schwierig gewesen.

RIO TINTO

Nach operativ und wetterbedingten Rückschlägen 2019 wird Rio Tinto in diesem Jahr wieder mehr Eisenerz absetzen. Das Unternehmen, einer der grössten Anbieter des Rohmaterials für die Stahlherstellung, will auf dem australischen Umschlagplatz 330 bis 343 Millionen Tonnen Erz losschlagen. 2019 waren es 327,4 Millionen gewesen.

