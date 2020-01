MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Chinas Dienstleistungssektor ist im Dezember langsamer gewachsen. Grund waren vor allem ein langsamerer Anstieg bei Neubestellungen sowie eine pessimistischere Einschätzung der Unternehmen ihrer Geschäftsentwicklung. Die Entwicklung deutet auch darauf hin, dass die Unternehmen im chinesischen Dienstleistungssektor eher vorsichtig agieren wegen des Handelsstreits mit den USA, wegen gedämpften Wachstums in China sowie des Mangels an Arbeitskräften zu Jahresbeginn. Der Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen sank im Dezember auf 52,5 Punkte, nachdem im November mit dem Stand von 53,5 Punkten ein Siebenmonatshoch erreicht worden war. Der Index blieb weiterhin oberhalb der wichtigen Marke von 50 Punkten, ab der er Wachstum signalisiert. Die am Montag veröffentlichten Zahlen lagen im Grossen und Ganzen im Rahmen der Zahlen der nationalen Statistikbehörde. Diese hatten in der vergangenen Woche den offiziellen PMI für Dezember auf 53,5 Punkte geschätzt, nach 54,4 im November.

INNENPOLITIK AUSTRALIEN

Wegen der verheerenden Buschbrände hat die australische Regierung die grösste Zwangseinberufung von Reservisten in der Geschichte des Landes gestartet. Premierminister Scott Morrison mobilisierte rund 3.000 Reservisten der Armee, damit diese die Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen unterstützen.

INNENPOLITIK CHINA

Inmitten der anhaltenden Proteste in Hongkong hat die chinesische Regierung ihren hochrangigsten Vertreter in der Sonderverwaltungszone abberufen. Der Leiter des Verbindungsbüros in Hongkong, Wang Zhimin, sei abgesetzt worden, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV.

INNENPOLITIK VENEZUELA

Der Machtkampf in Venezuela hat sich weiter dramatisch verschärft. Am Sonntag entbrannte ein Konflikt um den Vorsitz der bislang von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung. Sowohl der bisherige Parlamentsvorsitzende und selbsternannte Übergangspräsident des südamerikanischen Landes, Juan Guaidó, als auch ein von Präsident Nicolás Maduro unterstützter Parlamentsrivale Guaidós reklamierten für sich, den Parlamentsvorsitz neu übernommen zu haben. Guaidó und andere Oppositionsvertreter war von Sicherheitskräften der Zutritt zum Parlamentsgebäude versperrt worden, als dort die Neuwahl des Vorsitzenden der Nationalversammlung auf der Tagesordnung stand.

INNENPOLITIK IRAK

Die US-geführte internationale Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz IS setzt ihren Einsatz im Irak vorerst aus. Dies betreffe sowohl die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte als auch den direkten Kampf gegen den IS, teilte die Koalition am Sonntag mit. Die anhaltende Raketenangriffe im Irak schränkten "unsere Fähigkeit ein, mit unseren Partnern zu trainieren und ihre Einsätze" gegen den IS zu unterstützen.

LIBYEN

Bei einem Luftangriff auf eine Militärschule in Libyens Hauptstadt Tripolis sind nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Bei den Toten handele es sich um Militäranwärter. Die Regierung machte die Truppen des abtrünnigen libyschen Generals Chalifa Haftar für den Angriff verantwortlich.

GOSN-FLUCHT

Japans Justizministerin Masako Mori hat die Flucht von Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn in den Libanon als "unvertretbar" bezeichnet.

AMAZON

Der stationäre Handel in Deutschland könnte weitere Konkurrenz bekommen. Der Onlinehändler Amazon erwägt den Einstieg in den stationären Handel Deutschlands.

ARAMCO

Die Aktie des saudischen Ölgiganten Aramco hat inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran deutlich an Wert verloren. Der Kurs des Unternehmens schloss am Sonntag auf dem tiefsten Stand seit dem Börsengang im Dezember.

