MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

"Verpasste Gelegenheit", "Schande", "Verrat": Das Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Madrid hat weithin Enttäuschung ausgelöst. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen kritisierten die am Sonntag verabschiedeten Minimalbeschlüsse als völlig unzureichend.

Nachdem die Zahl der aktiven US-Ölförderanlagen in den vergangenen sieben Wochen jeweils gesunken war, berichtet der Ölfeldienstleister Baker Hughes am Freitag erstmals wieder von einem Anstieg um 4 auf insgesamt 667.

Beijing Automobile Group (BAIC) will seine Beteiligung an Daimler auf rund 10 Prozent ausbauen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Kreise. BAIC wolle zum grössten Einzelaktionär noch vor Geely werden und strebe einen Sitz im Aufsichtsrat an. BAIC hält gegenwärtig eine Beteiligung von 5 Prozent.

Dupont legt das Geschäft für Nahrungszusatzstoffe mit dem US-Dufthersteller International Flavors & Fragrances (IFF) zusammen. Das neue Unternehmen kommt auf einen Jahresumsatz von 11 Milliarden Dollar. Die Transaktion bewertet das Geschäft für Nahrungszusatzstoffe von Dupont mit rund 26 Milliarden Dollar.

BMW und Great Wall haben offiziell die Genehmigung der chinesischen Behörden für das Gemeinschaftsunternehmen zum Bau von vollelektrischen Minis erhalten.

December 16, 2019 01:42 ET (06:42 GMT)