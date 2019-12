MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Nach zähen Verhandlungen haben Vertreter der Regierungen der USA, Mexikos und Kanadas das neue Freihandelsabkommen USMCA unterzeichnet. Das Abkommen ist eine neugestaltete Auflage des 25 Jahre alten Nafta-Freihandelsabkommens, das die drei Volkswirtschaften eng miteinander verband. US-Präsident Donald Trump hatte auf die Neugestaltung gedrängt, da er sein Land durch Nafta benachteiligt sah. Dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, zufolge wird das Abkommen aber nicht mehr im laufenden Jahr vom Kongress ratifiziert. Der Senat werde sich erst nach dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Trump damit befassen.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

US-Aussenminister Mike Pompeo hat Russland bei einem Besuch seines Amtskollegen Sergej Lawrow vor einer Einmischung in die US-Wahlen gewarnt. Eine Einmischung in innere Angelegenheiten sei "inakzeptabel", sagte Pompeo. Sollten Russland oder ein anderer Staat die "demokratischen Verfahren" in den USA untergraben, werde seine Regierung Gegenmassnahmen ergreifen. Die US-Geheimdienste sind zu dem Schluss gekommen, dass Russland sich 2016 in die US-Präsidentschaftswahl einmischte - zugunsten des Republikaners Donald Trump.

INNENPOLITIK CHINA

Ein internationales Expertenteam, das in Hongkong an der Untersuchung der Polizei-Einsätze gegen Demonstranten beteiligt war, hat seine Arbeit vorzeitig eingestellt. Die Untersuchung sei von der Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone nicht mit genügend Ressourcen und Vollmachten ausgestattet worden, erklärten die Fachleute zur Begründung. Der Rückzug der ausländischen Experten stellt für Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam einen schweren Rückschlag dar.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,8 Millionen und bei Benzin eine Zunahme von 3,3 Millionen Barrel.

BOEING

hat vergangenen Monat etwas mehr Flugzeuge ausgeliefert als im Vormonat, liegt aber im Gesamtjahr nach wie vor weit hinter dem Vorjahr zurück. Wie der Airbus-Rivale mitteilte, wurden im November 24 Flugzeuge an Kunden übergeben nach 20 Maschinen im Oktober. Im Gesamtjahr lieferte der US-Konzern bisher 345 Maschinen aus. Im November 2018 hatte die Boeing Co noch 79 Flugzeuge ausgeliefert, im Gesamtjahr 2018 übergab Boeing insgesamt 806 Maschinen.

EXXON MOBIL

ist in einem Prozess zu den Auswirkungen des Klimawandels freigesprochen worden. Ein New Yorker Richter urteilte, die Anklage habe keine ausreichenden Belege für ihre Vorwürfe vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Konzern vorgeworfen, Anleger über die finanziellen Risiken der Erderwärmung getäuscht zu haben.

WALMART

Eine Werbekampagne der US-Kaufhauskette Walmart für einen Weihnachtspullover hat den Zorn der kolumbianischen Regierung erregt - auf dem Kleidungsstück prangt ein Weihnachtsmann, der offensichtlich Kokain schnupft. Die Regierung in Bogotá forderte Entschädigungszahlen von dem Unternehmen, da die Werbung dem Ruf des Landes schade. In dem Werbetext ist von "kolumbianischem Schnee" die Rede.

HSBC

Die Schweizer Tochter der HSBC Holdings hat in den USA einen Millionenvergleich im Verfahren um Steuerhinterziehung geschlossen. Das Geldhaus werde 192 Millionen US-Dollar zur Beilegung des Konfliktes zahlen, teilte das US-Justizministerium mit. Der Bank wurde vorgeworfen, im Zeitraum von 2000 bis 2010 US-Kunden dabei geholfen zu haben, Offshore-Vermögenswerte und -Erträge nicht angegeben zu haben.

