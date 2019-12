MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat seinen Bericht zur Ukraine-Affäre vorgelegt und sieht eine "überwältigende" Beweislast gegen Präsident Donald Trump . Der Präsident habe sich eines "Fehlverhaltens" schuldig gemacht. Damit wird ein sogenanntes Impeachment-Verfahren wahrscheinlicher.

ÖLVÖRRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,7 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 1,5 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,1 Millionen Barrel.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Das australische BIP ist im dritten Quartal zum Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen, erwartet worden war ein Plus von 0,5 Prozent.

US-ABSATZZAHLEN

Die grossen Autobauer haben für November folgende Absatzzahlen betichtet:

November 2019 2018 Veränderung

gg Vorjahr

BMW 31.213 28.330 +10,2%

DAIMLER 37.263 32.879 +13,3%

VOLKSWAGEN 29.218 26.789 +9,1%

AUDI 20.618 17.082 +20,7%

PORSCHE 6.326 5.673 +11,5%

TOYOTA 207.857 190.423 +9,2

davon Marke Lexus 30.093 26.446 +13,8

HONDA 133.952 k.A. +11,1%

HYUNDAI 60.601 57.082 +6%

-General Motors und Ford schlüsseln ihre Absatzzahlen nur noch quartalsweise auf

GOOGLE

Die beiden Mitgründer Larry Page und Sergey Brin , CEO und President der Muttergesellschaft Alphabet, ziehen sich aus dem Management zurück. Neuer Alphabet-CEO wird mit sofortiger Wirkung Sundar Pichai, bisher CEO von Google.

HYUNDAI MOTOR

will im Zuge seiner "Strategie 2025" in den kommenden sechs Jahren 61,1 Billionen Won - umgerechnet rund 46 Milliarden Euro - in Forschung und Entwicklung investieren. Etwa ein Drittel davon, also 20 Billionen Won soll für die Entwicklung von Zukunftstechnologien für Elektro- und autonome Autos ausgegeben werden. Der Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, 670.000 batterie- oder brennstoffzellenbetriebene Elektrofahrzeuge pro Jahr zu verkaufen, um ab 2025 einer der drei weltweit führenden Anbieter in diesem Segment zu werden. Hyundai kündigte ausserdem an, bis Februar für rund 300 Milliarden Won eigene Aktien zurückzukaufen, um den Aktionärswert zu steigern.

SALESFORCE

Der Abschluss seiner bis dato grössten Akquisition hat dem SAP-Konkurrenten Salesforce im dritten Quartal einen Verlust beschert. Der Umsatz stieg unterdessen auf ein Rekordniveau, während der Ausblick auf das Schlussquartal enttäuschte. Der US-Anbieter von Unternehmenssoftware erzielte in den drei Monaten per Ende Oktober einen Nettoverlust von 109 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 105 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf ein Rekordniveau von 4,51 Milliarden Dollar.

BOEING - AIRBUS - UNITED AIRLINES

United Airlines hat mit Airbus den Kauf von 50 Langstreckenflugzeugen vereinbart, um ihre veraltete Flotte aus Boeing-757-Maschinen zu ersetzen. Die Boeing-Maschinen sollen in den kommenden Jahren ausgemustert werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2019 02:05 ET (07:05 GMT)