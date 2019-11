MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Brasiliens rechtsradikaler Präsident Jair Bolsonaro hat eine neue Partei gegründet. "Wenn ich das früher getan hätte, hätten wir jetzt 100 Abgeordnete und einen Senator in jedem Bundesstaat", sagte Bolsonaro bei der Gründungsveranstaltung in Brasília.

INNENPOLITIK KOLUMBIEN

In Kolumbien sind zehntausende Demonstranten gegen die Politik der rechtskonservativen Regierung von Präsident Iván Duque auf die Strasse gegangen. Dem Generalstreik und den Massenkundgebungen, die von den Gewerkschaften organisiert wurden, schlossen sich auch Studenten, indigene Gruppen, Umweltschützer und die Opposition an.

BIP CHINA

Das chinesische Statistikamt hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2018 um 2,1 Prozent nach oben revidiert. Demnach erreichte das nominale BIP 91,928 Billionen Yuan. Die Revision werde aber kaum Auswirkungen auf die Wachstumsrate 2019 haben, teilte das National Bureau of Statistics mit.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Okt +0,4% (PROG: +0,4%) gg Vj

Verbraucherpreise Okt +0,2% gg Vj

Verbraucherpreise Okt unverändert gg Vm

CHARLES SCHWAB/TD AMERITRADE

In den USA bahnt sich eine Grossfusion in der Brokerbranche an: Der Marktführer Charles Schwab verhandelt informierten Personen zufolge über einen Kauf der Nummer zwei TD Ameritrade Holding. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung.

MONSANTO

Der US-Chemiekonzern Monsanto hat eingeräumt, in einer Forschungsanlage im US-Bundesstaat Hawaii ein verbotenes und hochgiftiges Pestizid eingesetzt zu haben. Die Bayer-Tochter bekannte sich vor einem Gericht in Honolulu schuldig.

November 22, 2019 02:18 ET (07:18 GMT)