MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1161 +0,1% 1,1153 1,1119 -2,6%

EUR/JPY 121,32 -0,0% 121,36 121,00 -3,5%

EUR/GBP 0,8639 -0,0% 0,8643 0,8634 -4,0%

GBP/USD 1,2921 +0,1% 1,2905 1,2878 +1,4%

USD/JPY 108,69 -0,1% 108,81 108,83 -0,9%

USD/KRW 1163,48 -0,1% 1164,71 1166,22 +4,4%

USD/CNY 7,0414 -0,2% 7,0553 7,0554 +2,4%

USD/CNH 7,0371 -0,1% 7,0454 7,0545 +2,4%

USD/HKD 7,8378 -0,0% 7,8402 7,8403 +0,1%

AUD/USD 0,6918 +0,3% 0,6900 0,6873 -1,8%

NZD/USD 0,6417 +0,1% 0,6411 0,6357 -4,4%

Bitcoin

BTC/USD 9.114,26 -1,1% 9.219,76 9.229,01 +145,1%

Der US-Dollar zog zunächst an, fiel dann aber etwas deutlicher zurück, weil sich eine taubenhafte Interpretation der Fed-Aussagen durchsetzte. Der Euro verteuerte sich auf 1,1143 Dollar von 1,1116. Kurz nach dem Zinsentscheid war er bis auf 1,1080 abgesackt. Der Dollar-Index lag zuletzt 0,2 Prozent im Minus, nachdem er zwischenzeitlich in positives Terrain gewechselt hatte. Der kanadische Dollar fiel nach der Zinsentscheidung der kanadischen Notenbank zurück. Sie hatte zwar den Leitzins unverändert gelassen, in ihrem begleitenden Kommentar laut den Analysten von ING aber einen vorsichtigeren Ton angeschlagen. Demnach machten sich die Währungshüter nun mehr Sorgen um das Wirtschaftswachstum. Damit ist laut ING eine Zinssenkung im Dezember zumindest auf dem Tisch.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,14 55,06 +0,1% 0,08 +14,0%

Brent/ICE 60,79 60,61 +0,3% 0,18 +9,6%

Die Ölpreise fielen, nachdem die offiziellen Vorratsdaten der USA für die vergangene Woche einen deutlich Anstieg hervorgebracht hatten. US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 54,93 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.497,63 1.495,79 +0,1% +1,84 +16,8%

Silber (Spot) 17,93 17,86 +0,4% +0,07 +15,7%

Platin (Spot) 927,66 925,44 +0,2% +2,22 +16,5%

Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,1% -0,00 +1,4%

Ähnlich wie beim Dollar fiel die Bewegung beim Gold aus. Dessen Preis profitierte letztlich von der eher taubenhaften Einschätzung der Powell-Kommentare. Die Feinunze kostete zuletzt 1.496 Dollar, gut 8 mehr als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

HANDELSSTREIT USA / CHINA

Die Handelsgespräche zwischen China und den USA laufen wie geplant weiter, unabhängig von der Absage des Gipfels der Mitgliedsländer der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Die Hauptverhandlungsführer beider Seiten werden am Freitag erneut telefonieren, hiess es weiter.

GELDPOLITIK JAPAN

hat ihren Leitzins unverändert bei minus 0,1 Prozent belassen und mitgeteilt, dass sie davon ausgeht, ihre Leitzinsen auf dem derzeitigen Niveau zu belassen oder sie zu senken, solange Unsicherheiten über das Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent bestünden.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins das dritte Mal binnen weniger Monate gesenkt. Der geldpolitische Rat setzte den Leitzins Selic auf 5 Prozent fest nach zuvor 5,5 Prozent. Sie stellte zudem einer weitere Senkung um mindestens einen halben Prozentpunkt in Aussicht.

KONJUNKTUR CHINA

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Oktober auf 49,3 (September: 49,5). Ökonomen hatten einen Stand von 49,8 Punkten prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 52,8 (53,7) Punkte.

ERDBEBEN PHILIPPINEN

Der Süden der Philippinen ist zum zweiten Mal binnen weniger Tage von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 6,5 traf nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Donnerstag die Insel Mindanao.

APPLE

hat im vierten Geschäftsquartal gezeigt, dass der Konzern Wachstum liefern kann, auch wenn sein wichtiges iPhone-Geschäft rückläufig ist. Der Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf 64,04 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach sogenannten Wearables und Diensten wie Apples Musik-Streaming-Abonnements und mobiler Bezahlung konnte den Rückgang der iPhone-Verkäufe um 9,2 Prozent im Quartal ausgleichen. Der Gewinn sank dagegen um 3 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Apple 3,03 Dollar, mehr als Analysten mit 2,83 Dollar erwartet hatten. Für das erste Geschäftsquartal stellte Apple einen Umsatz zwischen 85,5 und 89,5 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 84,31 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

BOEING

Wegen Rissen an einem Bauteil des Modells Boeing 737NG können aus Sicherheitsgründen derzeit bis zu 50 Maschinen nicht abheben. Ein Unternehmenssprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, bei weniger als fünf Prozent von 1.000 weltweit untersuchten Flugzeugen hätten Prüfungsergebnisse dazu geführt, dass die Maschinen vorerst nicht abheben könnten.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal netto 6,09 Milliarden Dollar verdient, 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum mit 5,14 Milliarden. Je Aktie waren dies 2,12 (1,76) Dollar. Den Umsatz verbesserte das soziale Netzwerk von 13,73 Milliarden um 29 Prozent auf 17,654 Milliarden Dollar. Facebook übertraf damit auf ganzer Linie die Analystenschätzungen von 1,91 Dollar je Aktie Gewinn bzw. 17,4 Milliarden Dollar Umsatz.

SAMSUNG

Das Nettoergebnis sank im im dritten Quartal im Jahresvergleich um 52 Prozent auf 6,3 Billionen Won (umgerechnet 4,9 Milliarden Euro), der Konzernumsatz fiel nach endgültigen Angaben um 5,3 Prozent auf 62 Billionen Won.

STARBUCKS

hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einem stärkeren Geschäft in den USA profitiert und stellt für 2019/20 weiteres Wachstum in Aussicht. Der Konzernumsatz stieg um 7 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar, auf vergleichbarer Basis um 5 Prozent. Analysten hatten nur 4 Prozent erwartet. Der Nettogewinn legte auf 802,9 (755,8) Millionen Dollar zu. Bereinigt lag der Gewinn im Rahmen der Konsensschätzung.

TWITTER

will künftig nicht mehr mit politischen Werbeanzeigen Geld machen. Ab dem 22. November werden bezahlte Anzeigen für politische Kandidaten oder Themen auf der Plattform weltweit nicht mehr erlaubt, wie Unternehmenschef Jack Dorsey ankündigte.

