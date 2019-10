MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

TÜRKEI/USA

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat von den USA eine Auslieferung des Anführers der kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gefordert. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärt, ein Telefonat mit Abdi geführt und das Gespräch "wirklich genossen" zu haben. "Er schätzt, was wir getan haben, und ich schätze, was die Kurden getan haben."

USA/SYRIEN

Die USA wollen mit verstärkter militärischer Präsenz die Ölfelder im Nordosten Syriens vor der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) schützen. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums erklärte, die USA wollten mit "zusätzlichen militärischen Mitteln" und "in Koordination" mit den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ihre Position in der Region verstärken. Damit solle verhindert werden, dass die Ölfelder wieder in die Hände des IS oder "anderer destabilisierender Akteure" fielen.

AMAZON

ist im dritten Quartal mit seinen Umsätzen erneut robust gewachsen und hat dabei die Analystenprognosen übertroffen, verdiente aber wegen höherer Aufwendungen deutlich weniger. Der Gewinn schrumpfte erstmals seit über zwei Jahren wieder. Der Umsatz kletterte um 24 Prozent auf 70 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis fiel auf 3,2 Milliarden Dollar, nachdem es im dritten Quartal 2018 bei 3,7 Milliarden gelegen hatte. Amazon übertraf damit immerhin die eigene Prognose von 2,1 bis 3,1 Milliarden Dollar, verfehlte aber auf bereinigter Basis und je Aktie die Analystenschätzung. Für das wichtige Schlussquartal stellte Amazon einen Konzernumsatz von 80 bis 86,5 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Wachstum von 11 bis 20 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis soll 1,2 bis 2,9 Milliarden Dollar erreichen, nachdem es im vierten Quartal 2018 rund 3,8 Milliarden Dollar waren.

VISA

hat im vierten Geschäftsquartal den Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Zahlungsvolumen stieg bereinigt um Wechselkursschwankungen um 9 Prozent. Visa steigerte den Umsatz um 13 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte um 6 Prozent auf 3 Milliarden US-Dollar. Im neuen Geschäftsjahr Jahr soll der Umsatz wieder im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Das Ergebnis je Aktie soll erneut im niedrigen 20-Prozentbereich zulegen.

