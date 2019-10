MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die Kurdenverwaltung in Nordsyrien hat eine Einigung mit der Regierung in Damaskus über eine Stationierung syrischer Truppen nahe der Grenze zur Türkei bekannt gegeben, um die türkische Offensive in Nordsyrien zurückzuschlagen.

ADANI GAS

Total kauft einen Anteil von 37,4 Prozent an der indischen Adani Gas. Um 25,2 Prozent zu erwerben soll ein öffentliches Übernahmeangebot gemacht werden, der Rest soll von der Familie Adani übernommen werden. Basierend auf der gegenwärtigen Marktkapitalisierung von Adani würde eine 37,4-prozentige Beteiligung umgerechnet rund 800 Millionen US-Dollar kosten.

BOEING

hat mehr als sechs Monate nach Inkrafttreten des weltweiten Flugverbots für die Boeing 737 MAX einen personellen Umbau bekanntgegeben. Boeing-Chef Dennis Muilenburg legt sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender nieder. Er bleibt aber Vorstandschef und soll sich künftig in Vollzeit auf die Bemühungen um die Wiederzulassung der 737 MAX konzentrieren.

SOFTBANK / WEWORK

Softbank steht offenbar in den Startlöchern, um die Kontrolle über Wework zu übernehmen. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, haben die Japaner ein Finanzierungspaket geschnürt, um die drohende Liquiditätskrise bei Wework abzuwenden.

