MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Wegen der Subventionen für Airbus verhängen die USA Strafzölle von zehn Prozent auf importierte Flugzeuge aus der EU. Auf eine Reihe anderer Waren - sowohl Industrie- als auch Agrarprodukte - aus der Europäischen Union würden aus demselben Grund Importaufschläge von 25 Prozent erhoben, sagte am Mittwoch ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter in Washington. Die neuen Zölle sollen ab dem 18. Oktober gelten.

US-NOTENBANK

New-York-Fed-Präsident John Williams sieht die US-Wirtschaft in einem guten Zustand, und die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank sollte dazu beitragen, dass das so bleibt. Zu möglichen weiteren Zinsschritten äusserte er sich nicht. Der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, hat sich in einem Interview besorgt über den Inflationsausblick geäussert. Er sei offen bezüglich der Frage, ob weitere Zinssenkungen notwendig seien, sagte Evans dem Fernsehsender Bloomberg. Nach den Worten des stellvertretenden Chairman der US-Notenbank, Richard Clarida, wird die Fed alles tun, um die längste wirtschaftliche Expansion der USA in Gang zu halten. Clarida gab jedoch keinen klaren Hinweis darauf, was bei der nächsten geldpolitischen Sitzung Ende November geschehen könnte.

US-BOTSCHFTER DEUTSCHLAND

Der US-Botschafter, Richard Grenell, wird auch Sondergesandter von Präsident Donald Trump für Serbien und das Kosovo. Grenell soll das Amt zusätzlich zu seinem Botschafterposten in Berlin ausüben.

ECUADOR

Angesichts drohender Massenproteste gegen seine Regierung hat Ecuadors Staatschef Lenín Moreno den Ausnahmezustand verhängt.

E-ZIGARETTEN USA

Die Zahl der Lungenerkrankungen und Todesfälle in den USA, die mit dem Rauchen von E-Zigaretten in Verbindung gebracht werden, ist weiter deutlich gestiegen. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag mitteilte, wurden inzwischen 18 Todesfälle nach solchen Lungenerkrankungen registriert, eine Woche zuvor waren es noch zwölf. Die Zahl der Kranken stieg um weitere 275 Fälle auf 1.080.

FACEBOOK

Die Regierungen der USA, Grossbritanniens und Australiens haben sich gegen die Pläne von Facebook für eine Verschlüsselung von Messengerdienst-Nachrichten gewandt. In einem Schreiben forderten Minister der drei Länder das Online-Netzwerk auf, keine End-zu-End-Verschlüsselung vorzunehmen, ohne den Strafverfolgungsbehörden einen gesetzlich rechtmässigen Zugang zu den Nachrichten zu ermöglichen.

HP

will in den kommenden Jahren im Zuge der Umstrukturierung weltweit bis zu 9.000 Stellen streichen. HP will sich künftig mehr auf Dienstleistungen konzentrieren. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von jährlich einer Milliarde Dollar ab 2022.

PEPSI CO

hat im dritten Geschäftsquartal trotz gestiegener Einnahmen weniger verdient. Die Erwartungen des Marktes wurden dennoch übertroffen.

TESLA

Der US-Elektroautohersteller hat im dritten Quartal Rekordzahlen erreicht. Die Produktion lag bei 96.155 Fahrzeugen und die Zahl der Auslieferungen bei etwa 97.000 Fahrzeugen. Dies verfehlte aber die Erwartungen des Marktes.

===

