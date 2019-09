MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der neuerliche Anstieg der Anleiherenditen drückte den Goldpreis. Das zinslos gehaltene Edelmetall verliert an Attraktivität, wenn am Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind. Die Feinunze ermässigte sich um 0,6 Prozent auf 1.489 Dollar. Mit den Attacken in Saudi-Arabien klettert der Preis für den als "sicheren Hafen" geltenden Goldpreis im asiatischen Handel über die Marke von 1.500 Dollar.

IRAN-KONFLIKT

Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und die EU haben Iran zur Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) aufgefordert. Sie riefen Teheran in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, "bei allen einschlägigen Fragen, auch mit Blick auf Sicherungsmassnahmen" mit der IAEA zusammenzuarbeiten, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin mitteilte.

INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

Die chinesische Industrieproduktion hat sich im August weiter abgeschwächt. Sie legte um 4,4 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Im Juli hatte das Wachstum noch bei 4,8 Prozent gelegen. Ökonomen hatten ein Wachstum von 5,2 Prozent erwartet.

SIEMENS

und Orascom Construction haben mit dem irakischen Elektrizitätsministerium eine Vereinbarung zum Wiederaufbau der beiden Kraftwerke Baiji 1 and Baiji 2 im Nordirak unterzeichnet. Nach der Fertigstellung werde die Gesamtleistung der beiden Kraftwerke 1,6 Gigawatt (GW) betragen.

WIRECARD

Der Zahlungsdienstleister arbeitet künftig enger mit dem chinesischen Kreditkartenanbieter Unionpay zusammen. Wie der Konzern mitteilte, sind die beiden Unternehmen eine globale strategische Partnerschaft eingegangen. Wirecard verspricht sich dabei ein stärkeres Wachstum in China.

SHELL

Shell-Chef Ben van Beurden plant wegen des Klimawandels einen radikalen Umbau von Europas grösstem Ölkonzern: "Shell muss sich sehr stark wandeln", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Konzern wolle zwar am Ölgeschäft festhalten, aber in Zukunft zu den drei grössten Investoren in erneuerbare Energien auf der Welt zählen, kündigte er an.

