MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Im Streit um den Umgang mit der Protestbewegung in Hongkong hat China die Kritik der britische Regierung mit scharfen Worten zurückgewiesen. Der chinesische Botschafter in London beschwerte sich über eine "Einmischung" des Vereinigten Königreichs und warnte vor einer Verschlechterung der Beziehungen. Die britische Regierung bestellte den Botschafter ins Aussenministerium in London ein. Die Behörden in Hongkong kündigten derweil ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten an.

IRAN

Ungeachtet der Warnungen der Europäer vor einer Aushöhlung des Atomabkommens hat der Iran seinen Willen bekräftigt, ab Sonntag "unbegrenzt" Uran anzureichern.

STEUERSENKUNGEN AUSTRALIEN

Die in Australien regierenden Konservativen haben den Weg für die geplanten Steuersenkungen geebnet. Australien will die Wirtschaft ankurbeln und in den kommenden Jahren die Steuerlast um 158 Milliarden australischen Dollar (rund 100 Milliarden Euro) drücken.

AXA / MORNINGSTAR

BNP Paribas wird bestimmte Research-Berichte für die Asien-Pazifik-Region (Apac) künftig nicht mehr selbst erstellen, sondern von Morningstar beziehen.

FACEBOOK

Bei den Onlinediensten Facebook, Instagram und Whatsapp sind am Mittwoch weltweit Störungen aufgetreten. Facebook erklärte, man arbeite an einer Lösung. Beim Hochladen von Fotos, Videos und anderen Dateien kam es demnach zu Problemen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 01:43 ET (05:43 GMT)