MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, hält nach derzeitigem Stand eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im Juli nicht für erforderlich. Er glaube nicht, dass ein Riesenschritt notwendig sei, sagte Bullard in einem Interview.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,2 Millionen Fass. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,6 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,2 Millionen Barrel.

USA

Das US-Repräsentantenhaus hat für die Freigabe von 4,5 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die Migranten an der Grenze zu Mexiko gestimmt. Das Geld soll Essen, Kleidung, Hygieneartikel, eine medizinische Versorgung und Unterkünfte für Migrantenkinder sicherstellen. Die grosse Mehrheit der republikanischen Abgeordneten war gegen den Text.

ZIGARETTENINDUSTRIE

Als erste US-Grossstadt verbietet San Francisco faktisch den Verkauf von E-Zigaretten. Das Parlament der kalifornischen Stadt beschloss einen Erlass, wonach elektrische Zigaretten nur dann verkauft werden dürfen, wenn sie eine Genehmigung der US-Gesundheitsbehörden haben. Dies ist bislang bei keiner E-Zigarette der Fall.

FEDEX

hat in seinem vierten Quartal 2018/19 zwar auf bereinigter Basis mehr verdient als erwartet, warnte aber auch, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Nichtverlängerung eines Vertrags mit Amazon die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr beeinträchtigen werde. Fedex rechnet nun mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich. Analysten hatten bisher mit einem Wachstum gerechnet. Fedex verzeichnete wegen hoher Pensionsbelastungen einen Verlust von 1,97 Milliarden US-Dollar. Bereinigt und je Aktie lag der Gewinn bei 5,01 Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 4,85 Dollar. Der Konzernumsatz kletterte von 17,3 auf 17,8 Milliarden.

