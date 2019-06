MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.345,90 1.346,40 -0,0% -0,50 +4,9%

Silber (Spot) 14,99 15,02 -0,2% -0,03 -3,3%

Platin (Spot) 803,31 804,00 -0,1% -0,69 +0,9%

Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,2% +0,01 +2,5%

Der Goldpreis profitierte von der Aussicht auf eine global weiter lockere Geldpolitik nach den taubenhaften Draghi-Aussagen und kletterte auf den höchsten Stand seit 14 Monaten. Niedrige Zinsen machen Gold als zinslose Anlage attraktiver. Die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 1.351 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

IRANKRISE

Die USA müssen nach Ansicht von US-Aussenminister Mike Pompeo für einen möglichen Angriff auf "amerikanische Interessen" gerüstet sein. Bei seinem Besuch einer Kommandostelle der US-Armee in Florida sagte Pompeo, die Entsendung von 1.000 zusätzlichen Soldaten nach Nahost diene dazu, den Iran "von weiteren Aggressionen in der Region abzuhalten".

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat den Startschuss für seinen Wahlkampf für eine Wiederwahl 2020 gegeben. Der 73-Jährige legte einen Schwerpunkt auf die Wirtschaft und attackierte die oppositionellen Demokraten und die Medien.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Exporte Japans sind im Mai wegen der zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China den sechsten Monat in Folge gesunken. Die Ausfuhren gingen binnen Jahresfrist um 7,8 Prozent zurück. Volkswirte hatten mit einem Rückgang in dieser Grössenordnung gerechnet, weil weniger Halbleiter- und Fahrzeugteile nach China exportiert werden.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche leicht um 812.000 Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich dagegen um 1,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 1,6 Millionen Barrel und bei Benzin eine Zunahme um 400.000 Barrel.

ÖLMARKT

Die kanadische Regierung hat der umstrittenen Erweiterung der Ölpipeline Trans Mountain zugestimmt. Premierminister Justin Trudeau kündigte an, mit den Arbeiten solle im Sommer begonnen werden.

QANTAS

Airbus hat einen weiteren Kunden für seinen neuen Langstrecken-Maschine A321XLR. Die australische Fluggesellschaft Qantas hat zufolge bis 36 Exemplare des Typs bestellt.

NISSAN

Die beiden Autobauer Nissan und Renault wollen Kreisen zufolge den Streit über die Änderungen bei der Unternehmensführung der Japaner vor dem Nissan-Aktionärstreffen in der kommenden Woche beilegen. Die Franzosen, die mehr als 43 Prozent an Nissan halten, hatten den Partner unter Druck gesetzt. Der französische Autobauer hatte angedeutet, Nissans geplante neue Führungsstruktur zu blockieren, sollte Renault nicht mehr Mitsprache bei den Japanern bekommen.

