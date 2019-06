MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, ist der Ansicht, bei grundlegenden Wirtschaftsveränderungen müssten die Notenbanker ihre zukünftige Geldpolitik neu bewerten. "Zukünftige Erholungen werden langsam verlaufen, und ein langsames Wachstum ist in der Regel durch eine niedrige Inflation gekennzeichnet", sagte er.

USA / IRAN

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben offen für Gespräche mit dem Iran. "Ich verstehe, dass sie reden wollen, und wenn sie reden wollen, ist das gut", sagte Trump und weiter: "Wir werden reden, aber eine Sache, die sie nicht haben können, sind Atomwaffen."

