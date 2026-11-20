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+++++ TAGESTHEMA +++++

Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Dies verstärkt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung, da sich der Preisdruck absehbar verstärken dürfte. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten. Dies belegen Regierungsdaten vom Freitag. Damit entfernt sich die Teuerung weiter vom 2-Prozent-Ziel der Zentralbank. Der Oktoberwert entsprach nahezu den Erwartungen: Eine von dem Datenanbieter Quick durchgeführte Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert. Die Beschleunigung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Sorgen unter Geldpolitikern über das Risiko steigender Preise. Als Treiber gelten gestiegene Energiekosten , die anhaltende Schwäche des Yen sowie anziehende Halbleiterpreise infolge des Booms im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Daten dürften die Markterwartungen schüren, dass die Bank of Japan den Leitzins im Dezember erneut anheben wird. Zuletzt hatte sie ihn im September auf 1,25 Prozent heraufgesetzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

PROGNOSE: 51,5

1. Umfrage: 51,0

zuvor: 48,0

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.158,50 -0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.324,25 -1,0

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.592,60 -1,6

Topix-500 (Tokio) 3.674,22 -3,9

Kospi (Seoul) 4.869,96 -5,2

Shanghai-Composite 3.534,83 -1,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.319,59 -2,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Trotz des erfolgreichen Börsen-Debüts von Anthropic haben sich die ostasiatischen Börsen zum Wochenausklang mit tiefroten Vorzeichen gezeigt. Die Anthropic-Aktie stieg bei ihrem Debüt um 17 Prozent auf 97,17 Dollar und lag damit deutlich über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Im Tageshoch hatten die Titel allerdings auch schon bei gut 115 Dollar gelegen. Nachbörslich kam dann leichter Abgabedruck auf - die Aktie verlor 3 Prozent. Der Rücksetzer der Anthropic-Aktie "fiel mit Kursverlusten bei anderen Titeln mit KI-Bezug zusammen, da Sorgen darüber aufkamen, wie sich höhere Zinsen auf die Bewertungen im Technologiesektor auswirken", sagte Antonio Di Giacomo, Senior Market Analyst bei XS.com. Anthropic steht trotz eines erfolgreichen Debüts vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der hohen Bewertung, so Charu Chanana von Saxo Markets. "Der Rückfall der Aktie von ihren Eröffnungshöchstständen und die weitere Schwäche nachbörslich deuten darauf hin, dass die Anleger bereits zwischen der Begeisterung für KI und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei deren Bereitstellung unterscheiden", meint die Chef-Anlagestrategin. Die Preissetzungsmacht von Anthropic sei möglicherweise nicht von Dauer, meint sie. Besonders der Nikkei-225 in Tokio (-5,1%) und der technologielastige Kospi ins Seoul (-5,2%) standen unter Abgabedruck. In Taiwan büsste der Taiex 6,2 Prozent ein und verzeichnete mit einem Verlust von 17,5 Prozent die schwächste Börsenwoche seit 1990. Andere Themen traten mit dem Technologie-Ausverkauf in den Hintergrund. China hat seine Leitzinsen unverändert gelassen und setzt diesen Kurs damit seit mehr als einem Jahr fort. Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Dies verstärkte die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung der Bank of Japan (BoJ), da sich der Preisdruck absehbar verstärken dürfte.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.097,06 -2,2 -1101,11 50.198,17

S&P-500 7.175,83 -2,0 -147,80 7.323,63

NASDAQ Comp 23.879,20 -2,3 -550,69 24.429,89

NASDAQ 100 26.517,05 -2,2 -599,21 27.116,26

Umsatzdaten

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,34 Mrd 1,27 Mrd

Gewinner 488 1.194

Verlierer 2.232 1.535

Unverändert 67 72

Sehr schwach - Auch der rekordverdächtige Börsengang von Anthropic vermochte es nicht, die Kursverluste bei Titeln aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu stoppen. Im Tageshoch kurz nach der Eröffnungsglocke hatte der Nasdaq-Index noch 2,1 Prozent im Plus gelegen. Marktteilnehmer taten sich mit Erklärungen für den starken Rückgang auf breiter Front schwer. "Selbst die Bären hatten nach Nvidia und Anthropic mit einer Art Erholungsrally gerechnet", sagte Lorenzo Di Mattia, Gründer und Chief Investment Officer des Hedgefonds Sibilla Global Capital. Es habe den Eindruck, dass der KI-Boom mit dem von Hybris geprägten Niedergang von Jensen Huang seinen Höhepunkt erreicht habe. Huang habe ein Vakuum hinterlassen, Anleger warteten auf eine Erklärung dafür, wie sich Ausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar für die KI-Infrastruktur durch Gewinne rechtfertigen liessen, hiess es an anderer Stelle. Andere Akteure verwiesen auf die Zinserhöhungserwarten als Belastungsfaktor. Am Aktienmarkt gab es kaum einen sicheren Zufluchtsort. Anleger verkauften weiterhin Aktien von Krankenversicherern, die potenziellen regulatorischen Änderungen ausgesetzt sind. Beim Börsendebüt von Anthropic lag der erste Kurs 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Am Ende des Tages stand noch ein Plus von 17 Prozent auf 97,17 Dollar. Eine Rolle bei den Verlusten querbeet dürfte auch gespielt haben, dass Anleger Aktien verkauften, um Platz ihn ihren Portfolios für die Anthropic-Aktie zu schaffen. Im KI-Sektor ging es für AMD nach Anfangsgewinnen um 7,7 Prozent abwärts, Micron gaben um 2,1 Prozent nach und Intel stiegen um 1,9 Prozent. Palo Alto Networks schossen um 6,4 Prozent nach oben - nach einer angehobenen Gewinnprognose sowie der Mitteilung, das KI-Startup Applied Compute zu übernehmen. Alphabet verbilligten sich um 3,5 Prozent, ungeachtet der Vorstellung eines neuen KI-Agenten. An anderer Stelle verloren Walmart 1,0 Prozent nach durchwachsen ausgefallenen Drittquartalszahlen.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,78 -0,02

10 Jahre 5,05 -0,02

Die Renditen sanken nach schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten des Tages, die eher gegen Zinserhöhungen sprechen. In der Breite sprachen Teilnehmer zudem von Umschichtungen aus dem schlecht laufenden Aktienmarkt in vermeintlich sicherere Anleihen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:40 % YTD

EUR/USD 1,0986 +0,2 1,0966 1,0973 -6,5

EUR/JPY 174,88 -0,1 175,12 175,27 -5,0

EUR/GBP 0,8375 -0,0 0,8376 0,8342 -3,9

USD/JPY 159,18 -0,3 159,67 159,69 +1,6

USD/KRW 1.336,16 +0,2 1.333,89 1.330,86 -7,2

USD/CNY 6,6695 +0,1 6,6665 6,6647 -4,6

USD/CNH 6,6720 -0,3 6,6934 6,6652 -4,4

USD/HKD 7,8395 -0,0 7,8427 7,8437 +0,7

AUD/USD 0,6679 +0,4 0,6656 0,6704 +0,1

NZD/USD 0,5508 +0,5 0,5483 0,5500 -4,3

BTC/USD 61.939,45 +0,7 61.502,60 63.526,19 -29,4

Nach einem volatilen Handelsverlauf mit einer anfänglichen Euro-Erholung und dann wieder -Abschwächung ging der Euro mit 1,0968 Dollar insgesamt wenig verändert aus dem Tag. Der Dollar hielt sich damit in der Nähe des jüngst erreichten 19-Monatshochs, weiter gestützt von der Erwartung steigender US-Leitzinsen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.558,30 -1,8 -63,40 3.621,70

Silber 42,15 -1,4 -0,59 42,74

Platin 1.318,67 -1,9 -25,58 1.344,25

Der Goldpreis setzte seine Abwärtsbewegung fort, weil höher erwartete Marktzinsen das Edelmetall als Anlage weniger attraktiv machen. Daneben belastete der feste Dollar. Die Feinunze gab um 3,6 Prozent nach auf 3.605 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,69 +0,6 0,48 83,21

Brent/ICE 92,47 +0,5 0,49 91,98

Brent-Öl verteuerte sich um rund 1 Prozent auf 92,72 Dollar. Händler verwiesen auf iranischen Angaben, wonach erneut zwei Supertanker in der Meerenge von Hormus auf Seeminen gelaufen seien.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK CHINA

China hat seine Leitzinsen unverändert gelassen und setzt diesen Kurs damit seit mehr als einem Jahr fort. Der einjährige Leitzins (Loan Prime Rate, LPR) verharrte bei 3,0 Prozent, während der fünfjährige Zins unverändert bei 3,5 Prozent lag, wie die Chinesische Notenbank mitteilte. Beide Zinssätze befinden sich seit Mai 2025 auf diesem Niveau.

KONJUNKTUR JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 20, 2026 01:56 ET (06:56 GMT)