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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Chipkonzern Nvidia hat robuste Quartalsergebnisse vorgelegt, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertrafen. Dies geschah inmitten eines Skandals, der das Unternehmen erschüttert, seinen prominenten Vorstandsvorsitzenden zu Fall gebracht und die Märkte weltweit verunsichert hat. In einer Telefonkonferenz mit Investoren erklärte Harvey C. Jones, der neu ernannte Vorsitzende des Board of Directors von Nvidia, man ziehe eine Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Vorstandsvorsitzenden nicht in Betracht. Nvidia verzeichnete erneut ein Quartal mit Rekordumsätzen. Die Einnahmen beliefen sich auf 115,8 Milliarden US-Dollar. Dies lag um 6,3 Prozent über den von Analysten prognostizierten 108,9 Milliarden Dollar und bedeutete mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg auf 65,3 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Analystenschätzungen. Mit Blick nach vorn prognostizierte das Unternehmen für das laufende Quartal einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, rund 4 Prozent mehr als von der Wall Street geschätzt. In der Telefonkonferenz sagte Interims-CEO Colette Kress, das Unternehmen hebe seine Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2028 von 70 Prozent auf 75 Prozent an. Nachbörslich ging es für die Aktie um 1,4 Prozent nach oben.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Iran hat am Mittwochmorgen Angriffe gegen Kuwait und Bahrain gestartet und die Attacken auf Schiffe in der Strasse von Hormus fortgesetzt. Der Angriff auf Kuwait war die erste iranische Attacke auf den kleinen, ölreichen Staat seit über zwei Monaten. Das kuwaitische Militär teilte mit, es habe eine Welle von Drohnen gegeben. Der Iran erklärte, man habe den kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem ins Visier genommen, auf dem US-Streitkräfte stationiert sind. Kuwait bestätigte zunächst keine Schäden durch den Angriff. In Bahrain ertönte vor Sonnenaufgang zweimal Raketenalarm, und es waren Explosionen zu hören, als Luftabwehrbatterien das Feuer eröffneten. Die dortigen Behörden machten den Iran für den Angriff verantwortlich, ohne nähere Angaben zu machen. Bahrain wurde in der vergangenen Woche im Rahmen einer Serie eskalierender Angriffe bereits dreimal vom Iran ins Visier genommen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 CN/Tencent Holdings Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- US/Anthropic, Bekanntgabe Ausgabepreis f. Börsengang

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: +2,4% gg Vm

zuvor: -5,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -1,4% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.379,25 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.245,25 +0,6

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.821,80 -0,7

Nikkei-225 59.024,28 +0,3

Topix-500 (Tokio) 3.824,00 -0,4

Kospi (Seoul) 5.067,44 +2,0

Shanghai-Composite 3.578,98 -0,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.255,15 -1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen zeigen sich uneinheitlich - belastet von der erneuten Talfahrt der Wall Street. Welche Auswirkungen die Nvidia-Geschäftszahlen und die Aussagen der Interimschefin Colette Kress auf das Handelsgeschehen haben, ist nicht ganz klar. Der US-Halbleiterkonzern hatte ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen gemeldet. Auch verdiente das Unternehmen mehr als erwartet und glänzte auch mit einem Ausblick oberhalb der Erwartungen. Im Nachklapp auf die Geschäftszahlen sendet der Sektor in Asien keine klaren Signale. Der technologielastige Kospi in Südkorea liegt klar unter Tageshoch. Südkoreas staatlicher Thinktank hat seine Wirtschaftswachstumsprognosen angehoben. Als Grund nannte er starke Chip-Exporte sowie Investitionen in die KI-Infrastruktur. Halbleiteraktien zeigen indes keine eindeutige Reaktion auf die Nvidia-Zahlen an: SK Hynix gewinnen in Südkorea 4,5 Prozent, Samsung Electronics 1,3 Prozent. Die in Taiwan notierten TSMC verlieren dagegen 0,2 Prozent, Kioxia in Japan steigen nur um 0,4 Prozent und Cambricon Technologies ziehen in China um 5 Prozent an. Der Nikkei-225 in Japan bewegt sich wie der Index in Südkorea klar unter Tageshoch. Die Handelsdaten für Oktober liefern ein positives Wirtschaftssignal. Das Exportwachstum dürfte sich in den kommenden Quartalen aber allmählich abschwächen, meint Ökonom Norihiro Yamaguchi von Oxford Economics. In China zeigen sich die Indizes uneinheitlich. Neue US-Beschränkungen dürften Investitionen in die heimische KI-Infrastruktur fördern, heisst es. Der Australien belasten schwache Signale vom Arbeitsmarkt .

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.759,42 -1,6 -848,75 51.608,17

S&P-500 7.340,54 -1,0 -76,05 7.416,59

NASDAQ Comp 24.328,38 -0,7 -181,38 24.509,76

NASDAQ 100 27.001,78 -0,7 -195,37 27.197,15

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,24 Mrd 1,25 Mrd

Gewinner 557 690

Verlierer 2.174 2.050

Unverändert 65 58

Schwächer - Nach dem Vortagesabsturz blieb die Wall Street auf Talfahrt, allerdings schlossen die Indizes klar über den Tagestiefs. Die Querelen um Nividia nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang, der zugleich als Financier des KI-Booms gilt, und die nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des KI-Flaggschiffs hätten viele Akteure vorsichtig agieren lassen, hiess es. Die eingetrübte Stimmung für KI- und Technologieaktien schwappte dazu auch auf andere Branchen über. Dazu trugen auch neue US-Handelsbarrieren für den Export von Halbleitern bei, mit dem Ziel, Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung einzudämmen. Dies könne allgemein die US-chinesischren Handelsbeziehungen wieder verschlechtern, hiess es. Nvidia gaben um 0,4 Prozent nach. Intel büssten 0,5 Prozent ein, AMD 0,2. Home Depot verloren nach gut ausgefallenen Quartalszahlern und der Mitteilung, dass der zuletzt erkrankte CEO zurücktritt, 2,4 Prozent, Walt Disney stiegen nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen zunächst, gingen aber letztlich 1,5 Prozent schwächer aus dem Tag. Der Unterhaltungskonzern hatte ausserdem höhere Ausgaben signalisiert.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,80 -0,03 4,86 4,78

5 Jahre 4,91 -0,03 4,97 4,89

10 Jahre 5,11 -0,01 5,15 5,09

Die Anleiherenditen kamen erneut leicht zurück. Marktteilnehmer sprachen mit Blick auf die derzeit eingetrübte Stimmung für Aktien von Umschichtungen in Anleihen. Dazu sei die US-Industrieproduktion unerwartet im Oktober gesunken, was Zinserhöhungserwartungen etwas gedämpft habe.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:30 % YTD

EUR/USD 1,0978 -0,2 1,0997 1,1006 -6,5

EUR/JPY 174,87 -0,2 175,27 175,20 -5,0

EUR/GBP 0,8323 -0,0 0,8325 0,8341 -4,5

USD/JPY 159,27 -0,1 159,35 159,18 +1,7

USD/KRW 1.332,58 -0,2 1.335,00 1.337,60 -7,5

USD/CNY 6,6658 0,0 6,6659 6,6657 -4,7

USD/CNH 6,6661 -0,0 6,6670 6,6660 -4,4

USD/HKD 7,8455 -0,0 7,8462 7,8459 +0,8

AUD/USD 0,6718 -0,2 0,6731 0,6734 +0,7

NZD/USD 0,5488 -0,1 0,5492 0,5498 -4,6

BTC/USD 64.506,90 +0,3 64.308,45 64.645,24 -26,4

Der Dollar tendierte insgesamt seitwärts, nachdem er im Späthandel zwischenzeitlich verlorenes Terrain gegenüber dem Euro wieder gutgemacht hatte. Der Euro kostete zuletzt 1,10 Dollar. Im frühen Tageshoch des Dollar waren für den Euro lediglich 1,0970 Dollar fällig gewesen, womit der Dollar neuerliches 19-Monatshoch markierte angesichts der Erwartung weiterer US-Zinserhöhungen in den nächsten Monaten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.777,75 -1,9 -72,02 3.849,77

Silber 46,01 -2,9 -1,38 47,40

Platin 1.405,71 -1,7 -23,99 1.429,70

Der Goldpreis gab leicht nach um 0,2 Prozent auf 3.854 Dollar je Feinunze im späten US-Handel.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,26 -2,0 -1,75 86,01

Brent/ICE 92,17 -1,0 -0,97 93,14

Die Ölpreise zogen auf dem zuletzt ermässigten Niveau etwas an. Brent verteuerte sich gestützt durch iranische Drohungen im Nahost-Konflikt um 1,1 Prozent auf 92,94 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 18.30 UHR +++++

HANDELSDATEN JAPAN

Die Exporte sind im Oktober den 14. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurde das Wachstum von der Nachfrage nach Gütern im Zusammenhang mit KI. Die Ausfuhren kletterten gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Prozent, nach einem Anstieg von 16,5 Prozent im September. Die Nachfrage nach elektronischen Bauteilen, Maschinen zur Chipherstellung und Autos trug zu dem Zuwachs bei. Dies lag leicht über dem Anstieg von 20,0 Prozent, den Ökonomen erwartet hatten.

FISKALPOLITIK JAPAN

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November 18, 2026 01:57 ET (06:57 GMT)