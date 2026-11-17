===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Jensen Huang soll nicht an die Spitze von Nvidia zurückkehren. Das Board erwäge nicht, den abgesetzten Mitgründer wieder als CEO einzusetzen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Seit Huangs Rücktritt am Donnerstag haben Verbündete im Silicon Valley und in Washington argumentiert, dass seine Absetzung voreilig gewesen sei. Dies könne der US-Wirtschaft sowie der amerikanischen Führungsposition im Wettlauf um Künstliche Intelligenz schaden, hiess es. Rückendeckung bekam unter Huang anderem vom US-Präsidenten. Donald Trump sagte am Montag, er "hätte nichts dagegen", Huang wieder in seinem Amt zu sehen. Er fügte hinzu: "Ich glaube, er hat eine grosse Lektion gelernt." Er spielte Berichte herunter, wonach US-Behörden zu dem Schluss gekommen seien, dass Alice Huang, mit der Jensen Huang eine Affäre hatte, eine Agentin des chinesischen Geheimdienstes sei. Trump war über die Verdächtigungen informiert worden, bevor Huang ihn im Mai auf einer Reise nach China begleitete, wie das Wall Street Journal berichtet hatte. Die Financial Times hatte zuvor berichtet, der Vorstand erwäge nicht, Huang zurückzuholen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

17:30 US/Nike Inc, Kapitalmarkttag

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,9%

zuvor: 76,9%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.420,25 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.250,25 -0,1

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.883,20 -1,8

Topix-500 (Tokio) 3.840,02 -1,6

Kospi (Seoul) 4.968,48 -2,6

Shanghai-Composite 3.577,68 -0,7

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.531,51 -0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Erneute Abgaben im Technologie-Sektor belasteten am Dienstag die ostasiatischen Aktienmärkte. Neben den negativen US-Vorgaben sorgte eine Verordnung des US-Handelsministerium für Verunsicherung. Dieses strebt strengere Vorschriften für Chip-Exporte an. Vor diesem Hintergrund stehen die Technologie-Werte in der Region unter Druck. Der Kospi-Index reduzierte sich um 2,6 Prozent. Der japanische Nikkei-225-Index fiel um 1,3 Prozent. Die Aktien von Advantest, einem Hersteller von automatischen Testsystemen für die Halbleiterindustrie, verbilligten sich um 4,4 Prozent. Auch Softbank Group und die Titel des Speicherchipherstellers Kioxia Holdings fielen. Daneben sprachen Teilnehmer aber auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Quartalszahlen von Nvidia nach US-Handelsschluss am Dienstag. Zudem steht am Donnerstag der Börsengang von Anthropic an.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.608,17 -1,4 -739,38 52.347,55

S&P-500 7.416,59 -1,9 -145,08 7.561,67

NASDAQ Comp 24.509,76 -2,5 -626,52 25.136,27

NASDAQ 100 27.197,15 -2,7 -746,58 27.943,74

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,25 Mrd 1,05 Mrd

Gewinner 690 1.385

Verlierer 2.050 1.327

Unverändert 58 87

Schwach - Der S&P-500 verzeichnete den dritten Rückgang in Folge und seinen grössten Verlust seit dem Rücktritt des Nvidia-Chefs in der vergangenen Woche. Weiter standen die Turbulenzen um Nvidia im Mittelpunkt. Die Aktie führte mit einem Minus von 4,1 Prozent die Branchenwerte nach unten. Belastend wirkte, dass das Nvidia-Board Jensen Huang trotz der Popularität einer Online-Petition nicht als Vorstandsvorsitzenden zurückzuholen beabsichtigt. US-Finanzminister Scott Bessent forderte Nvidia auf, eine neue Führungskraft von ausserhalb des Unternehmens zu rekrutieren. Huang hatte Chip-Exporte nach China über eine "Hintertür" vorangetrieben, wie das Wall Street Journal berichtete. AMD gaben 5,6 Prozent ab, Broadcom 3,9 Prozent. Für Zurückhaltung habe auch der am Dienstag nach Börsenschluss anstehende Geschäftsbericht von Nvidia gesorgt, hiess es. Intel sanken um 7,0 Prozent, nachdem eine Investorengruppe den Chiphersteller verklagt hatte mit dem Vorwurf, den Markt über das Ausmass des Nachfragerückgangs bei PCs getäuscht zu haben. Unter den Unternehmen, die hohe Schulden aufgenommen haben, um am KI-Boom teilzuhaben, verloren Coreweave 6,1 Prozent. Amazon sanken um 3,3 Prozent, nachdem bei einem missglückten Start einer Rakete 40 Satelliten für Amazons Leo-Nettzwerk verloren gegangen waren.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,83 -0,04

10 Jahre 5,12 -0,03

Die Renditen kamen nach den Aufschlägen in der Vorwoche etwas zurück, auch nachdem der Empire State Manufacturing Index für November schwach ausgefallen war. Das habe Zinserhöhungsspekulationen etwas gedämpft, hiess es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,1007 +0,1 1,0996 1,1018 -6,3

EUR/JPY 175,28 -0,0 175,33 175,73 -4,7

EUR/GBP 0,8342 +0,0 0,8339 0,8341 -4,3

USD/JPY 159,22 -0,1 159,41 159,47 +1,6

USD/KRW 1.337,20 +0,1 1.335,36 1.334,78 -7,2

USD/CNY 6,6651 +0,0 6,6642 6,6691 -4,7

USD/CNH 6,6650 +0,0 6,6646 6,6687 -4,5

USD/HKD 7,8460 0,0 7,8461 7,8456 +0,8

AUD/USD 0,6730 -0,1 0,6736 0,6760 +0,9

NZD/USD 0,5494 -0,0 0,5496 0,5521 -4,6

BTC/USD 64.350,02 -1,4 65.287,28 64.424,44 -26,6

Der Dollar baute seine Aufschläge mit den Zinserhöhungsspekulationen weiter aus, der Euro kam auf knapp unter 1,10 Dollar zurück, das niedrigste Niveau seit 19 Monaten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.874,48 +0,5 18,23 3.856,25

Silber 47,52 +1,1 0,50 47,01

Platin 1.469,99 +1,4 20,54 1.449,45

Der Goldpreis gab auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr um weitere 0,3 Prozent nach auf 3.863 Dollar nach - belastet von falkenhaften Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank, mithin anhaltende Zinserhöhungserwartungen. Auch der feste Dollar drückte auf den Goldpreis.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,17 -0,6 -0,55 85,72

Brent/ICE 92,02 -0,5 -0,42 92,44

Brent-Öl verbilligte sich stark um fast 5 Prozent auf 91,80 Dollar. Preisdrückend wirkten laut Marktteilnehmern Erwartungen eines wachsenden globalen Angebotsüberschusses, weil die Ölexporte aus dem Nahen Osten wieder zunähmen und zusätzliche Pipeline-Kapazitäten die Ausfuhren erleichtern dürften. Zwar könnten erneute Angriffe auf die Schifffahrt die Erholung gefährden, doch überwiege derzeit die Einschätzung, dass das tatsächliche Angebot und nicht mehr jede geopolitische Eskalation die Preisentwicklung bestimme.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KI

Die US-Notenbank beginnt nach den Worten ihres Vorsitzenden Kevin Warsh mit der Modellierung von Szenarien über die möglichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Wirtschaft. Dies schliesse Szenarien ein, in denen Arbeitnehmer von KI verdrängt werden oder enttäuschende Aktienrenditen den breiteren Markt belasten würden. Warsh hielt die Eröffnungsrede auf einem Symposium, auf dem untersucht wird, wie sich KI auf die Wirtschaft auswirken dürfte. Er äusserte sich nicht zu den kurzfristigen Aussichten für die Zinssätze oder die Wirtschaft.

TESLA

treibt den Ausbau ihres Werks im brandenburgischen Grünheide voran. Wie der US-Autobauer mitteilte, wird er dort rund 3 Milliarden Euro investieren. Er will so die Produktion seines autonomen Cybercabs steigern. Fabrikleiter Andre Thierig schrieb in einem LinkedIn-Beitrag, dass Tesla die neue Produktionsanlage nutzen werde, um ab 2029 das Cybercab herzustellen.

UNITED AIRLINES

hat nach eigenen Angaben ein IT-Problem behoben, das am Montagnachmittag zu Verspätungen einiger Flüge geführt hatte.

XPENG

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller hat angesichts eines verhaltenen Automobilmarktes in China das dritte Verlustquartal in Folge verzeichnet. Zugleich prognostizierte das Unternehmen jedoch einen kräftigen Anstieg der Verkäufe für die letzten drei Monate des Jahres 2026 und signalisierte damit seine Absicht, das Jahr mit einem starken Ergebnis abzuschliessen.

===

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 17, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)