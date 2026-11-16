MORNING BRIEFING - USA/Asien

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Jensen Huang soll ein Comeback als Nvidia-Chef erwägen, während Verbündete im Silicon Valley Druck auf den Board des Konzerns ausüben, ihn wieder einzusetzen - nur wenige Tage, nachdem der Manager wegen Berichten über Affären mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin und einer Mitarbeiterin zurückgetreten war. Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, habe Huang mit Vertrauten über die Möglichkeit einer Rückkehr gesprochen - und das, obwohl eine unabhängige Untersuchung des Verwaltungsrats von Nvidia derzeit jenes Verhalten durchleuchtet, das vergangene Woche zu zur Führungskrise bei dem Chipkonzern geführt hat. Ein Verbündeter Huangs erklärte gegenüber der FT, man stelle derzeit einen "War Room" aus Führungskräften des Silicon Valley zusammen, um Lobbyarbeit für die Rückkehr des ehemaligen Nvidia-Chefs zu betreiben, und werde versuchen, Unterstützung aus dem Weissen Haus zu gewinnen. Die Bemühungen um eine Wiedereinsetzung von Huang dürften aber auf Widerstand wichtiger Entscheidungsträger in Washington stossen: US-Finanzminister Scott Bessent forderte am Sonntag nach Huangs Abgang eine "dramatische Neuaufstellung" an der Unternehmensspitze. Huang, der nicht wie andere Gründer-CEOs über eine kontrollierende Aktienmehrheit verfügt, sieht sich zudem einem Board und einem Managementteam - das nun von Interims-CEO Colette Kress geführt wird - gegenüber, die das Unternehmen vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag stabilisieren wollen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Es stehen keine wichtigen Termine auf der Agenda.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: 19,0

zuvor: 25,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.545,00 -0,5

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.736,25 -1,1

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.044,70 -0,4

Topix-500 (Tokio) 3.901,37 -1,0

Kospi (Seoul) 5.100,50 -3,6

Shanghai-Composite 3.593,27 -1,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.747,47 +0,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Vor allem Kursverluste im Technologie-Sektor belasten. Neben schwachen Vorgaben von der Wall Street, verweisen Teilnehmer auch auf eine sehr wichtige Woche für den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI). So wird Nvidia am Dienstag nach US-Handelsende die Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Diese stehen nach den jüngsten Turbulenzen rund um den Abgang von CEO Jensen Huang besonders im Fokus. Die Nvidia-Papiere sind in der vergangenen Woche um 13 Prozent eingebrochen - der stärkste wöchentliche Rückgang seit April 2025. Zudem wird am Donnerstag der Börsengang von Anthropic erwartet. Der Entwickler des KI-Tools Claude will 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar pro Stück ausgeben. Besonders deutlich fallen die Abgaben erneut an der technologielastigen Börse in Seoul aus, wo es für den Kospi um 3,6 Prozent nach unten ging. In Taiwan verlor der Taiex 5,7 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio gab um 2,4 Prozent nach, ebenfalls belastet von Abgaben im Technologie-Sektor. Der breiter gefasste Topix fiel um 1,0 Prozent. Dazu kamen noch schwache japanische Konjunkturdaten. An den chinesischen Börsen zeigt sich eine uneinheitliche Tendenz. Während es für den Shanghai-Composite um 1,1 Prozent nach unten geht, legt der Hang-Seng-Index um 0,5 Prozent zu. Teilnehmer sprechen hier aber lediglich von einer leichten Erholung nach den Abgaben der Vorwoche. Auch aus China gab es schwache Konjunkturdaten.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.347,55 +0,1 +50,46 52.297,09

S&P-500 7.561,67 -0,4 -30,73 7.592,40

NASDAQ Comp 25.136,27 -0,9 -229,82 25.366,09

NASDAQ 100 27.943,74 -1,2 -345,45 28.289,19

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,05 Mrd 1,09 Mrd

Gewinner 1.385 597

Verlierer 1.327 2.155

Unverändert 87 49

Schwächer - Vor allem Technologieaktien wurden verkauft, schlossen aber über ihren Tagestiefs. Die weiter steigenden Marktzinsen verteuerten die Finanzierungskosten, wurde ein Belastungsfaktor neben weiteren genannt. Die US-Erzeugerpreise für Oktober trafen in der Kernrate die Schätzungen der Analysten und verfestigten die Erwartung einer nächsten Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember. Nvidia verloren nach dem Abgang von Jensen Huang als CEO weitere 2,0 Prozent. Für die AMD-Aktie es ging es um 8,8 Prozent abwärts, für Coreweave um 6,1 Prozent. Applied Materials verloren mit dem schwachen Technologiesektor 2,5 Prozent, obwohl der Halbleiterkonzern im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnete. Cisco hob den Ausblick für das Gesamtjahr an, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen waren. Die Aktie verlor dennoch 6,2 Prozent. Moniert wurden sinkende Margen. Daneben wurde über Gewinnmitnahmen spekuliert. Microsoft schlossen nach anfänglichen leichten Verlusten 0,2 Prozent im Plus, trotz der weltweiten Störungen von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,87 +0,01

10 Jahre 5,15 +0,05

Die US-Anleihen setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Erzeugerpreisen gaben die Renditen nur kurzzeitig etwas nach, ehe die unveränderte Erwartung einer erneuten Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember wieder für Auftrieb sorgte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:47 % YTD

EUR/USD 1,1012 -0,1 1,1021 1,1060 -6,2

EUR/JPY 175,74 -0,1 175,99 176,80 -4,5

EUR/GBP 0,8341 -0,0 0,8344 0,8356 -4,3

USD/JPY 159,57 -0,1 159,66 159,84 +1,9

USD/KRW 1.335,00 0,0 1.335,00 1.336,98 -7,3

USD/CNY 6,6693 -0,0 6,6710 6,6705 -4,6

USD/CNH 6,6701 -0,1 6,6746 6,6718 -4,4

USD/HKD 7,8456 0,0 7,8455 7,8448 +0,8

AUD/USD 0,6758 -0,2 0,6771 0,6793 +1,3

NZD/USD 0,5521 -0,0 0,5523 0,5538 -4,1

BTC/USD 64.528,81 -0,8 65.030,58 68.644,33 -26,4

Der Dollar zeigte sich mit den anziehenden US-Renditen erneut fester. Der Euro gab auf 1,1021 Dollar nach von rund 1,1050 am Tag zuvor.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.839,82 -1,0 -40,22 3.880,04

Silber 47,26 -3,0 -1,47 48,73

Platin 1.477,38 -1,1 -16,20 1.493,58

Beim Goldpreis kam es nach den jüngsten deutlichen Abgaben zu einer leichten Gegenbewegung. Die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 3.880 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,42 +1,0 0,86 88,56

Brent/ICE 96,58 +0,8 0,74 95,84

Die Ölpreise zeigten sich im US-Handel wenig bewegt. Die Barrel der Sorte Brent verteuerte sich um ein halbes Prozent auf 96,38 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

CHINA - Immobilienmarkt

Die Immobilienpreise in China sind im Oktober gegenüber dem Vormonat etwas schneller gesunken, während sich der Rückgang im Jahresvergleich verringerte. Die Preise in 70 chinesischen Grossstädten fielen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,15 Prozent, nach einem Rückgang um 0,14 Prozent im Vormonat. Im Jahresvergleich gaben sie um 2,7 nach zuvor 3,0 Prozent nach.

CHINA - Konjunktur

Chinas Wirtschaft hat im vergangenen Monat an Schwung verloren. Die Einzelhandelsumsätze, ein zentraler Indikator für Chinas Binnenkonsum, stiegen im Jahresvergleich um lediglich 0,4 (September: 1,1) Prozent. Ökonomen hatten 0,9 Prozent geschätzt. Die Anlageinvestitionen gingen in den ersten zehn Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent zurück, hier hatten Ökonomen mit einem Rückgang von 7,0 Prozent gerechnet. Trotz über den Erwartungen liegender Exporte stieg Chinas Industrieproduktion im vergangenen Monat im Jahresvergleich lediglich um 4,8 Prozent. Dies war weniger als der Zuwachs von 5,5 Prozent im September und verfehlte zugleich die Konsensschätzung von 5,2 Prozent, so das Statistikamt.

JAPAN - Konjunktur

Japans Wirtschaft ist im Zeitraum von Juli bis September zum ersten Mal seit vier Quartalen geschrumpft. Das reale BIP sank auf das Jahr hochgerechnet um 0,1 Prozent. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft noch um 1,7 Prozent gewachsen. Der BIP-Deflator lag bei 2,4 nach 2,6 Prozent.

USA - Geldpolitik

Laut Philip Jefferson, Vizepräsident der US-Notenbank, sollten weitere geldpolitische Anpassungen von einer sorgfältigen Prüfung der Datentrends, den sich entwickelnden Aussichten und der Risikobilanz abhängen. "Die bisher für Oktober vorliegenden Daten stimmen weiterhin mit einer Inflation überein, die deutlich über dem Zielwert liegt", hiess es in einem Redetext Jeffersons für Freitag.

BMW

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 01:49 ET (06:49 GMT)