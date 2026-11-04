MORNING BRIEFING - USA/Asien

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Zwischenwahlen haben die Mehrheitsverhältnisse in Washington grundlegend verändert. Die Demokraten gewannen sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat und übernehmen damit die Kontrolle über beide Kongresskammern. Sie erzielten dabei auch in traditionell republikanischen Bundesstaaten wie Texas, Kansas, Iowa, Ohio und South Carolina Erfolge. Das Ergebnis gilt als deutliche Absage vieler Wähler an die Politik von Präsident Trump. Im Wahlkampf standen vor allem die hohen Lebenshaltungskosten, die wirtschaftliche Entwicklung, der Iran-Krieg und Vorwürfe politischer Begünstigung im Mittelpunkt. Umfragen zufolge waren viele Wähler mit der Richtung des Landes unzufrieden. Für Trump bedeutet der Ausgang eine Einschränkung seiner politischen Handlungsmöglichkeiten in den verbleibenden zwei Amtsjahren. Die Demokraten können künftig Untersuchungsausschüsse und Anhörungen vorantreiben, Gesetzesvorhaben blockieren und bei Haushaltsfragen grösseren Druck ausüben. Allerdings behält Trump sein Vetorecht; für viele Gesetze wären zudem überparteiliche Mehrheiten erforderlich. Die endgültigen Folgen für die Wirtschafts- und Haushaltspolitik sind daher noch offen. Manche politischen Beobachter halten es für möglich, dass Trump sein Augenmerk nun noch mehr auf die Aussenpolitik legen könnte.

Trump reagierte zunächst mit Kritik an den eigenen Kandidaten und der Erklärung, die Republikaner hätten besser abgeschnitten, wenn er selbst zur Wahl gestanden hätte. Zugleich gratulierte er den Demokraten ausdrücklich zu ihren Erfolgen und erklärte, er wolle mit ihnen zum Wohl des Landes zusammenarbeiten. Beruhigend wirkt, dass Trump das Wahlergebnis zunächst anerkannt und keine Zweifel an seiner Rechtmässigkeit geäussert hat.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +75.000 Stellen

zuvor: +90.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -107,7 Mrd USD

zuvor: -105,57 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 58,0 Punkte

1. Veröff.: 57,9 Punkte

zuvor: 58,7 Punkte

16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 54,8 Punkte

zuvor: 54,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.578,00 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.197,00 -0,4

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.834,50 -0,6

Topix-500 (Tokio) 3.895,38 -0,9

Kospi (Seoul) 5.683,80 +0,6

Shanghai-Composite 3.674,34 +1,8

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.820,90 +1,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Hauptthema ist die Zwischenwahl in den USA. Dort zeichnet sich ein klarer erdrutschartiger Sieg der Demokraten ab, womit sie sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat die Mehrheit erringen könnten. Das würde Präsident Trump das Regieren zumindest erschweren. Unter Druck stehen Aktien mit KI-Fantasie. Im Handel geht die Befürchtung um, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die grossen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Das könne unter dem Strich KI-Investitionen verteuern und die Wachstumsaussichten belasten. Allerdings wäre eine umfassende neue KI-Gesetzgebung keineswegs sicher, heisst es auch. Denn Trump könne mögliche Gesetze unter demokratischer Mehrheit mit seinem Veto blockieren. Samsung Electronics geben um 2,7 Prozent nach, SK Hynix um 3,7 Prozent. Die Aktie von Japans wertvollstem Chip-Hersteller Kioxia verliert über 11 Prozent. Advantest verlieren 7,0 Prozent, für das Papier des Technologieinvestors Softbank geht es um 6,8 Prozent abwärts. An den chinesischen Börsen in Shanghai und in Hongkong zeigen sich die Leitindizes gut behauptet. Dass der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen von RatingDog im Oktober auf 50,8 nach 51,6 im September gesunken ist, belastet nicht, zumal er damit immer noch im Expansion anzeigenden Bereich über 50 liegt.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.786,72 -0,4 -197,26 51.983,98

S&P-500 7.568,92 +0,4 +27,52 7.541,40

NASDAQ Comp 25.372,01 +0,8 +207,65 25.164,36

NASDAQ 100 28.180,26 +0,7 +190,44 27.989,82

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,41 Mrd 1,34 Mrd

Gewinner 1.029 1.722

Verlierer 1.677 989

Unverändert 83 82

Freundlich - Trotz Nervosität und Zurückhaltung vor dem Ergebnis der US-Zwischenwahlen ging es mit den Indizes nach oben. Im Blick standen die Zahlen und der Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller schnitt im vierten Geschäftsquartal besser ab als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose für die Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips, die von den vorgenommenen eigenen Preiserhöhungen offenbar nicht ausgeglichen werden. Die Apple-Aktie fiel um 1,9 Prozent. Palantir gaben nach Zahlen um 1,7 Prozent nach. Sie übertrafen zwar ebenfalls die Erwartungen, das Softwareunternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge. Pfizer fielen um 2,2 Prozent, obwohl der Pharmakonzern mit Vorlage der Quartalszahlen den Ausblick erhöht hatte. Pfizer teilte mit, verstärkt auf Krebstherapien und Mittel zur Gewichtsreduktion setzen zu wollen. Auch der Chemiekonzern Dupont zeigte sich zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von 8,6 Prozent verhalf. Shopify verfehlte mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen. Die Aktie gab um 8,7 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,61 +0,03

10 Jahre 4,95 +0,06

Am Anleihemarkt zogen die Renditen nach dem Rücksetzer vom Vortag an. Marktteilnehmer verwiesen auf gut ausgefallene Konjunkturdaten, die tendenziell eher für höhere Zinsen sprächen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:08 % YTD

EUR/USD 1,1231 +0,3 1,1193 1,1191 -4,4

EUR/JPY 177,49 -0,1 177,59 176,62 -3,5

EUR/GBP 0,8342 +0,1 0,8337 0,8345 -4,3

USD/JPY 158,03 -0,4 158,66 157,79 +0,9

USD/KRW 1.341,10 -0,3 1.344,57 1.340,55 -6,9

USD/CNY 6,6772 +0,1 6,6701 6,6736 -4,5

USD/CNH 6,6767 +0,1 6,6699 6,6729 -4,3

USD/HKD 7,8451 -0,0 7,8467 7,8457 +0,8

AUD/USD 0,6982 +0,2 0,6966 0,6981 +4,7

NZD/USD 0,5607 +0,4 0,5584 0,5626 -2,6

BTC/USD 77.861,43 +0,0 77.840,35 76.454,02 -11,2

Der Dollar tendierte seitwärts, der Euro kostete zuletzt im US-Handel knapp über 10,12 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch geht es für den Dollar nach unten, der Euro zieht auf 1,1231 Dollar an. Dahinter dürften Spekulationen stehen, dass der sich abzeichnende Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl unter anderem die Aussicht auf zusätzliche schuldenfinanzierte Steuersenkungen verschlechtert und generell das Schuldenwachsum verlangsamt. Das könnte den Anleihemarkt etwas entlasten.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.016,84 +2,3 88,59 3.928,25

Silber 51,57 +3,6 1,80 49,77

Platin 1.459,85 +3,1 43,83 1.416,02

Der Goldpreis fiel im US-Handel um 0,7 Prozent auf 3.928 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch zieht er deutlich an auf 4.006 Dollar. Möglicherweise suchten Anleger Schutz vor einer potenziell unberechenbareren Trump-Regierung, so Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone. Ein Erdrutschsieg der Demokraten erhöhe das Risiko einer konfrontativeren Regierung, insbesondere auf internationaler Ebene.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,55 +0,5 0,46 96,09

Brent/ICE 103,92 +0,3 0,32 103,60

Die Ölpreise gaben nach dem kräftigen Rückgang des Vortags noch etwas weiter nach. Das Barrel Brent ermässigte sich um 1,1 Prozent auf 103,60 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt hätten weiter auf auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs gesetzt, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der von S&P Global erhobene RatingDog Services Einkaufsmanagerindex ist um Oktober auf 50,8 von 51,6 im September gesunken. Der offizielle Dienstleistungsindex war im Oktober von 50,2 auf 50,0 gesunken. Das Neugeschäft expandierte weiter, gestützt durch eine erfolgreiche Kundengewinnung, während die Exportaufträge dank einer verbesserten Auslandsnachfrage den sechsten Monat in Folge stiegen, wie RatingDog erläuterte. Das Wachstumstempo habe sich jedoch gegenüber September verlangsamt.

NEUSEELAND - Konjunktur

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)