Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’020 0.0%  SPI 21’180 0.1%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’609 0.7%  Euro 0.9177 0.0%  EStoxx50 6’299 0.5%  Gold 4’131 1.7%  Bitcoin 65’556 -0.3%  Dollar 0.8173 0.0%  Öl 96.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SAF-Holland-Aktie legt zu: Umsatz und operatives Ergebnis legen im dritten Quartal zu
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
US-Dollar stabilisiert sich nach deutlichen Vortagesverlusten - Das steckt dahinter
Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck
Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus
Suche...
ETF Sparplan
04.11.2026 07:50:42

MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Zwischenwahlen haben die Mehrheitsverhältnisse in Washington grundlegend verändert. Die Demokraten gewannen sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat und übernehmen damit die Kontrolle über beide Kongresskammern. Sie erzielten dabei auch in traditionell republikanischen Bundesstaaten wie Texas, Kansas, Iowa, Ohio und South Carolina Erfolge. Das Ergebnis gilt als deutliche Absage vieler Wähler an die Politik von Präsident Trump. Im Wahlkampf standen vor allem die hohen Lebenshaltungskosten, die wirtschaftliche Entwicklung, der Iran-Krieg und Vorwürfe politischer Begünstigung im Mittelpunkt. Umfragen zufolge waren viele Wähler mit der Richtung des Landes unzufrieden. Für Trump bedeutet der Ausgang eine Einschränkung seiner politischen Handlungsmöglichkeiten in den verbleibenden zwei Amtsjahren. Die Demokraten können künftig Untersuchungsausschüsse und Anhörungen vorantreiben, Gesetzesvorhaben blockieren und bei Haushaltsfragen grösseren Druck ausüben. Allerdings behält Trump sein Vetorecht; für viele Gesetze wären zudem überparteiliche Mehrheiten erforderlich. Die endgültigen Folgen für die Wirtschafts- und Haushaltspolitik sind daher noch offen. Manche politischen Beobachter halten es für möglich, dass Trump sein Augenmerk nun noch mehr auf die Aussenpolitik legen könnte.

Trump reagierte zunächst mit Kritik an den eigenen Kandidaten und der Erklärung, die Republikaner hätten besser abgeschnitten, wenn er selbst zur Wahl gestanden hätte. Zugleich gratulierte er den Demokraten ausdrücklich zu ihren Erfolgen und erklärte, er wolle mit ihnen zum Wohl des Landes zusammenarbeiten. Beruhigend wirkt, dass Trump das Wahlergebnis zunächst anerkannt und keine Zweifel an seiner Rechtmässigkeit geäussert hat.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +75.000 Stellen

zuvor: +90.000 Stellen

14:30 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -107,7 Mrd USD

zuvor: -105,57 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 58,0 Punkte

1. Veröff.: 57,9 Punkte

zuvor: 58,7 Punkte

16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 54,8 Punkte

zuvor: 54,9 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.578,00 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.197,00 -0,4

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.834,50 -0,6

Topix-500 (Tokio) 3.895,38 -0,9

Kospi (Seoul) 5.683,80 +0,6

Shanghai-Composite 3.674,34 +1,8

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.820,90 +1,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Hauptthema ist die Zwischenwahl in den USA. Dort zeichnet sich ein klarer erdrutschartiger Sieg der Demokraten ab, womit sie sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat die Mehrheit erringen könnten. Das würde Präsident Trump das Regieren zumindest erschweren. Unter Druck stehen Aktien mit KI-Fantasie. Im Handel geht die Befürchtung um, dass die Demokraten die US-Technologiebranche stärker regulieren und insbesondere die grossen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Das könne unter dem Strich KI-Investitionen verteuern und die Wachstumsaussichten belasten. Allerdings wäre eine umfassende neue KI-Gesetzgebung keineswegs sicher, heisst es auch. Denn Trump könne mögliche Gesetze unter demokratischer Mehrheit mit seinem Veto blockieren. Samsung Electronics geben um 2,7 Prozent nach, SK Hynix um 3,7 Prozent. Die Aktie von Japans wertvollstem Chip-Hersteller Kioxia verliert über 11 Prozent. Advantest verlieren 7,0 Prozent, für das Papier des Technologieinvestors Softbank geht es um 6,8 Prozent abwärts. An den chinesischen Börsen in Shanghai und in Hongkong zeigen sich die Leitindizes gut behauptet. Dass der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen von RatingDog im Oktober auf 50,8 nach 51,6 im September gesunken ist, belastet nicht, zumal er damit immer noch im Expansion anzeigenden Bereich über 50 liegt.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.786,72 -0,4 -197,26 51.983,98

S&P-500 7.568,92 +0,4 +27,52 7.541,40

NASDAQ Comp 25.372,01 +0,8 +207,65 25.164,36

NASDAQ 100 28.180,26 +0,7 +190,44 27.989,82

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,41 Mrd 1,34 Mrd

Gewinner 1.029 1.722

Verlierer 1.677 989

Unverändert 83 82

Freundlich - Trotz Nervosität und Zurückhaltung vor dem Ergebnis der US-Zwischenwahlen ging es mit den Indizes nach oben. Im Blick standen die Zahlen und der Ausblick von Apple. Der iPhone-Hersteller schnitt im vierten Geschäftsquartal besser ab als erwartet, doch enttäuschte die Unternehmensprognose für die Bruttomarge, denn Apple rechnet mit höheren Preisen für Speicherchips, die von den vorgenommenen eigenen Preiserhöhungen offenbar nicht ausgeglichen werden. Die Apple-Aktie fiel um 1,9 Prozent. Palantir gaben nach Zahlen um 1,7 Prozent nach. Sie übertrafen zwar ebenfalls die Erwartungen, das Softwareunternehmen meldete jedoch ein langsameres Wachstum neuer Verträge. Pfizer fielen um 2,2 Prozent, obwohl der Pharmakonzern mit Vorlage der Quartalszahlen den Ausblick erhöht hatte. Pfizer teilte mit, verstärkt auf Krebstherapien und Mittel zur Gewichtsreduktion setzen zu wollen. Auch der Chemiekonzern Dupont zeigte sich zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr, was der Aktie zu einem Plus von 8,6 Prozent verhalf. Shopify verfehlte mit Umsatz und operativem Bruttoergebnis die Erwartungen. Die Aktie gab um 8,7 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,61 +0,03

10 Jahre 4,95 +0,06

Am Anleihemarkt zogen die Renditen nach dem Rücksetzer vom Vortag an. Marktteilnehmer verwiesen auf gut ausgefallene Konjunkturdaten, die tendenziell eher für höhere Zinsen sprächen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:08 % YTD

EUR/USD 1,1231 +0,3 1,1193 1,1191 -4,4

EUR/JPY 177,49 -0,1 177,59 176,62 -3,5

EUR/GBP 0,8342 +0,1 0,8337 0,8345 -4,3

USD/JPY 158,03 -0,4 158,66 157,79 +0,9

USD/KRW 1.341,10 -0,3 1.344,57 1.340,55 -6,9

USD/CNY 6,6772 +0,1 6,6701 6,6736 -4,5

USD/CNH 6,6767 +0,1 6,6699 6,6729 -4,3

USD/HKD 7,8451 -0,0 7,8467 7,8457 +0,8

AUD/USD 0,6982 +0,2 0,6966 0,6981 +4,7

NZD/USD 0,5607 +0,4 0,5584 0,5626 -2,6

BTC/USD 77.861,43 +0,0 77.840,35 76.454,02 -11,2

Der Dollar tendierte seitwärts, der Euro kostete zuletzt im US-Handel knapp über 10,12 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch geht es für den Dollar nach unten, der Euro zieht auf 1,1231 Dollar an. Dahinter dürften Spekulationen stehen, dass der sich abzeichnende Sieg der Demokraten bei der US-Zwischenwahl unter anderem die Aussicht auf zusätzliche schuldenfinanzierte Steuersenkungen verschlechtert und generell das Schuldenwachsum verlangsamt. Das könnte den Anleihemarkt etwas entlasten.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.016,84 +2,3 88,59 3.928,25

Silber 51,57 +3,6 1,80 49,77

Platin 1.459,85 +3,1 43,83 1.416,02

Der Goldpreis fiel im US-Handel um 0,7 Prozent auf 3.928 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch zieht er deutlich an auf 4.006 Dollar. Möglicherweise suchten Anleger Schutz vor einer potenziell unberechenbareren Trump-Regierung, so Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone. Ein Erdrutschsieg der Demokraten erhöhe das Risiko einer konfrontativeren Regierung, insbesondere auf internationaler Ebene.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,55 +0,5 0,46 96,09

Brent/ICE 103,92 +0,3 0,32 103,60

Die Ölpreise gaben nach dem kräftigen Rückgang des Vortags noch etwas weiter nach. Das Barrel Brent ermässigte sich um 1,1 Prozent auf 103,60 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt hätten weiter auf auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs gesetzt, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der von S&P Global erhobene RatingDog Services Einkaufsmanagerindex ist um Oktober auf 50,8 von 51,6 im September gesunken. Der offizielle Dienstleistungsindex war im Oktober von 50,2 auf 50,0 gesunken. Das Neugeschäft expandierte weiter, gestützt durch eine erfolgreiche Kundengewinnung, während die Exportaufträge dank einer verbesserten Auslandsnachfrage den sechsten Monat in Folge stiegen, wie RatingDog erläuterte. Das Wachstumstempo habe sich jedoch gegenüber September verlangsamt.

NEUSEELAND - Konjunktur

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
04.11.26 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’696.87 19.38 SABWMU
Short 16’002.53 13.85 SCTYBU
Short 16’613.16 8.86 SGBMHU
SMI-Kurs: 15’020.49 05.11.2026 11:47:41
Long 14’426.43 19.26 SGWFBU
Long 14’105.98 13.72 S3BFPU
Long 13’520.23 8.94 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.