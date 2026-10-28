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28.10.2026 07:46:40

MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

An den Märkten herrscht die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwochabend die Zinssätze unverändert lassen wird. Nach der Zinserhöhung im September signalisierten hochrangige Vertreter, dass sie sich mit einem weiteren Schritt nicht beeilen müssten. Anleger nahmen dies zur Kenntnis und senkten die Erwartungen einer Zinserhöhung im Oktober. Dann stärkten die in diesem Monat veröffentlichten Inflationsdaten die Argumente für eine neuerliche Zinserhöhung. Damit ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmass auf dem Weg, keine weiteren Fortschritte in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent zu zeigen - ein Stillstand, der bis Anfang 2025 zurückreicht. Der Bauboom im KI-Bereich hat die Wirtschaft widerstandsfähig gehalten. Gleichzeitig sahen sich Unternehmen aufgrund von Zöllen und Energiepreisen mit höheren Inputkosten konfrontiert. Fed-Chairman Kevin Warsh äusserte sich kurz nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten. Er tat aber nichts, um die Erwartungen auf eine Beibehaltung des Zinsensniveaus zu ändern. Eine Erhöhung zum aktuellen Zeitpunkt käme weniger als eine Woche vor den Zwischenwahlen überraschend.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk mit Chairman Warsh)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%

zuvor: 3,75% bis 4,00%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.760,25 +0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.953,00 +0,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.847,30 -0,0

Topix-500 (Tokio) 3.991,71 -0,1

Kospi (Seoul) 6.012,44 +6,6

Shanghai-Composite 3.677,58 +0,8

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.094,11 +0,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Mittwoch zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien ohne einheitliche Tendenz. Überraschend starke Geschäftszahlen von SK Hynix zerstreuen Befürchtungen einer KI-Blase und geben Chipwerten in der Region Auftrieb. Ansonsten warten die Anleger aber auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch. Die Reserve Bank of New Zealand hat derweil überraschend eine Zinspause eingelegt, während Marktteilnehmer mehrheitlich eine Zinserhöhung erwartet hatten. Angeführt werden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, der wiederum von kräftigen Kursgewinnen der beiden Chipgiganten und Indexschwergewichte SK Hynix (+9,5%) und Samsung Electronics (+8,5%) getragen wird. Umsatz und Gewinn von SK Hynix erreichten im dritten Quartal Rekordhöhen. Die Zahlen linderten Befürchtungen, dass die hohen Ausgaben für KI aus dem Ruder liefen, kommentiert Analyst Josh Gilbert von eToro. Im japanischen Chipsektor springen Kioxia um 14 Prozent nach oben. Ibiden und Renesas verbessern sich um 8,1 und 6,6 Prozent. In Hongkong profitieren Semiconductor Manufacturing International mit einem Plus von 6 Prozent von SK Hynix. Hua Hong Grace Semiconductor gewinnen 7,4 Prozent. Ferner legen die Aktien der Bank Standard Chartered in Hongkong um 5,3 Prozent zu. Die Bank hat den Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert und den Ausblick angehoben. Die australische Börse wurde derweil von Inflationsdaten gebremst. Die Verbraucherpreise in Australien sind im September stärker als im Vormonat und deutlicher als angenommen gestiegen, was Zinserhöhungssorgen nährte. Die nächste Zinssitzung der RBA steht in der kommenden Woche an.

===

WALL STREET

NDEX Schluss +/- %

Dow-Jones 52.377,57 +0,0

S&P-500 7.722,60 +0,6

Nasdaq Composite 26.477,81 +1,2

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,29 Mrd 1,32 Mrd

Gewinner 1.573 1.421

Verlierer 1.127 1.272

Unverändert 72 73

Uneinheitlich - Während es für den Dow-Jones-Index, belastet von den Abgaben bei Boeing und Sherwin-Williams, leicht abwärts ging, zeigten sich der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes mit Gewinnen - gestützt von wachsendem Optimismus über die anstehenden Quartalsberichte der sogenannten KI-Hyperscaler. Unter den grossen Technologieunternehmen, die in den kommenden Tagen Quartalszahlen vorlegen, stiegen Alphabet um 0,8 Prozent. Microsoft gaben um 0,2 Prozent nach, Amazon legten um 1,6 Prozent zu. Boeing verzeichnete einen weiteren Quartalsverlust. Die Aktie war mit einem Einbruch von 11 Prozent grösster Dow-Verlierer. UPS (+5,9%) hatte den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und im dritten Quartal einen höheren Umsatz erzielt. Coca-Cola (-1,6%) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, warnte aber vor den Folgen der Inflation. Auch Paypal (+2%) hatte die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. General Motors (+5,5%) verlegt ihre Börsennotierung von der New York Stock Exchange zur Nasdaq.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,74d +0,03

10 Jahre 4,99 +0,004

30 Jahre 5,30 +0,004

Die Renditen holten zwischenzeitlich moderate Abgaben wieder auf und legten leicht zu. Die Volatilität wurde mit der Verunsicherung wegen der US-Notenbanksitzung und dem künftigen Zinspfad erklärt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1117 -0,0 1,1122 1,1160 -5,4

EUR/JPY 175,52 -0,1 175,70 176,09 -4,6

EUR/GBP 0,8369 +0,1 0,8358 0,8374 -4,0

USD/JPY 157,87 -0,0 157,94 157,79 +0,8

USD/KRW 1.338,79 +0,9 1.326,27 1.324,45 -7,1

USD/CNY 6,6669 +0,0 6,6660 6,6684 -4,7

USD/CNH 6,6658 +0,0 6,6647 6,6678 -4,4

USD/HKD 7,8447 0,0 7,8445 7,8440 +0,8

AUD/USD 0,7032 +0,1 0,7024 0,7013 +5,4

NZD/USD 0,5613 -1,2 0,5680 0,5690 -2,5

BTC/USD 80.825,09 +0,2 80.704,50 79.567,81 -7,8

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index legte um weitere 0,2 Prozent zu. Der Greenback dürfte vor den Zwischenwahlen im November stark bleiben, selbst wenn die US-Notenbank am Mittwoch trotz erhöhter Inflationsrisiken die Zinssätze unverändert lasse, urteilten die Strategen von TD Securities. Der Euro büsste 0,4 Prozent auf 1,1125 Dollar ein.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.029,98 -0,7 -27,82 4.057,80

Silber 53,82 -1,0 -0,54 54,36

Platin 1.533,10 -0,5 -7,18 1.540,28

Der Goldpreis konnte sich von der Marke bei 4.000 Dollar je Feinunze weiter absetzen. Das Edelmetall gewann zum Settlement 0,9 Prozent auf 4.059 Dollar je Feinunze.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,57 +1,7 1,67 99,90

Brent/ICE 115,89 +1,8 2,01 113,88

Die Ölpreise gaben deutlicher nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verlor 1,7 Prozent auf 113,88 Dollar. Teilnehmer hofften mit Blick auf die Israel-Wahl auf diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Spannungen im Nahen Osten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

IRAN-KRIEG

Die USA haben mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert, sich nach den US-Zwischenwahlen auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Dies verlautete aus Kreisen von Personen, die über die Gespräche unterrichtet wurden. Die Mitteilungen über diplomatische und militärische Kanäle zählen zu einer wachsenden Zahl von Signalen dafür, dass die USA und Israel Vorbereitungen für eine neue Runde schwerer Kampfhandlungen gegen den Iran treffen.

RESERVE BANK OF NEW ZEALAND

hat den Leitzins auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Mittwoch unverändert gelassen. Damit überraschte sie die Geldmärkte, die eine weitere Zinserhöhung als nahezu sicher erachtet hatten. Der offizielle Leitzins verbleibt nach einer knappen Entscheidung des geldpolitischen Boards der Bank bei 2,75 Prozent. Die RBNZ fügte hinzu, dass weitere Zinserhöhungen weiterhin wahrscheinlich seien.

AUSTRALIEN / INFLATION

Die Verbraucherpreise stiegen im September im Jahresvergleich um 4,3 Prozent, nach 4,0 Prozent im August, wie das australische Statistikamt mitteilte. Die für die Geldpolitik wichtigere getrimmte Kernrate der Inflation stieg im September im Jahresvergleich um 3,6 Prozent und lag damit geringfügig höher als im August mit 3,5 Prozent.

USA / METHAN-EMISSIONSREGELN

Die Trump-Regierung arbeitet daran, Regelungen aus der Biden-Ära abzuschaffen, die darauf abzielen, die Emissionen des potenten Treibhausgases Methan zu begrenzen. Sie würde damit eine zentrale Forderung einiger ihrer Verbündeten aus der Öl- und Gasbranche erfüllen.

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