MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Meta Platforms erzielte im dritten Quartal einen Rekordumsatz von 64,6 Milliarden Dollar (+26 Prozent) und übertraf damit die Analystenerwartungen. Der Nettogewinn lag bei 9,8 Milliarden Dollar und blieb deutlich hinter den Prognosen der Analysten von 17,2 Milliarden Dollar zurück, belastet durch eine Sonderbelastung von 9,9 Milliarden Dollar zur Beilegung von Klagen. Für das vierte Quartal prognostiziert der Konzern einen Umsatz zwischen 73 und 76 Milliarden Dollar. Das untere Ende der Investitionsprognose für das Gesamtjahr hob Meta auf 135 bis 145 (zuvor: 130 bis 145) Milliarden Dollar an.

Meta kündigte an, eine neue Gattung stimmrechtsloser Aktien zu schaffen, um das für die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen benötigte Kapital zu beschaffen. Die neue Aktie soll als Dividende an die Inhaber von Stamm- und Mehrstimmrechtsaktien ausgegeben werden, mit Wirkung zum 19. Januar 2027. Der effektive Aktiensplit im Verhältnis 2:1 wird die Stimmrechtskontrolle von Chief Executive Mark Zuckerberg oder die Stimmberechtigung anderer Aktionäre nicht beeinträchtigen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 199.000

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.733,00 -0,9

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.514,50 -1,6

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.793,20 -0,4

Topix-500 (Tokio) 3.990,32 -1,3

Kospi (Seoul) 5.507,11 -4,0

Shanghai-Composite 3.662,73 -1,4

Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.903,08 -3,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen können die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven Investitionen in künstliche Intelligenz nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Der Halbleiterausrüster Lam Research wartete derweil mit einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose auf. Dazu kommen als Belastungsfaktoren die auf dem hohen Niveau wieder steigenden Ölpreise. Am härtesten trifft die wieder dominierende Verkaufsstimmung bei Halbleiter- und KI-Aktien die Börse in Seoul. Dass die koreanische Notenbank den Leitzins mit 3,0 Prozent nach zwei vorangegangenen Zinserhöhungen diesmal unverändert liess, wurde so erwartet und sorgt für keinen Impuls. Zum ebenfalls kräftigen Minus in Hongkong tragen die sehr schwach im Markt liegenden Schwergewichte bei. Für Alibaba geht es um 5,9 Prozent südwärts, nachdem die Regierung zu einer stärkeren Qualitätskontrolle aufgerufen hat. Das trifft auch JD.com (-4,7%), Meituan (-4,2%) und Tencent (-3,4%) sowie weitere Technologietitel. Verluste verzeichnen Aktien von Tesla-Zulieferern nach dem vorsichtigen Ausblick des Elektroautobauers für die Bereiche Robotik und Chipfertigung. In Seoul geben die Kurse der Batteriehersteller LG Energy Solution und Samsung SDI um 6,0 Prozent nach, in Tokio Panasonic um 4,9 Prozent. CATL fallen um 5,8 Prozent. In Sydney verbilligen sich Fortescue um 4,0 Prozent auf ein 16-Monats-Tief, nachdem die Eisenerzlieferungen des Bergbauunternehmens im ersten Quartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben sind.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.856,09 +0,7 +360,21 52.495,88

S&P-500 7.757,17 +0,6 +44,60 7.712,57

NASDAQ Comp 26.702,86 +1,1 +278,04 26.424,82

NASDAQ 100 29.822,52 +1,1 +332,24 29.490,28

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,16 Mrd 0,63 Mrd

Gewinner 1.356 1.856

Verlierer 1.338 848

Unverändert 84 79

Freundlich - Händler sprachen von einer Mischung aus starken Unternehmenszahlen und Optimismus im Vorfeld der Quartalszahlen grosser Technologiekonzerne, wobei KI das beherrschende Thema blieb. Zur positiven Stimmung im Technologiesektor trugen starke Ergebnisse von SpaceX bei. Sie hätten Sorgen über die Rentabilität des KI-Geschäfts geloindert, hiess es. SpaceX stiegen um 7,8 Prozent ab. Tesla zogen um 3,4 Prozent an. Anteil an der positiven Stimmung hatte auch Super Micro Computer mit einem ermutigenden Ausblick nach guten Quartalszahlen. Der Kurs schoss um 9.6 Prozent nach oben. Netflix fielen um 5,3 Prozent, nachdem der Streaming-Dienst eine enttäuschende Umsatzprognose abgegeben hatte. Bei AT&T enttäuschte laut Händlern der Zuwachs an profitablen Mobilfunkvertragskunden, die Aktie büsste 6,5 Prozent ein. Intel stiegen um 1,4 Prozent, nachdem Elon Musk erklärt hatte, dass ein Joint Venture zur Chipproduktion mit dem Halbleiterhersteller im Jahr 2028 mit der Massenproduktion beginnen solle. Der KI-Optimismus beflügelte auch die Meta-Aktie, trotz der Anordnung eines Richters, wonach das Unternehmen 25 Milliarden Dollar an den Bundesstaat zahlen muss, nachdem festgestellt worden war, dass das Social-Media-Unternehmen Nutzer irreführte. Meta legten um 0,5 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,82 +0,04

10 Jahre 5,15 +0,03

Die Anleihekurse gaben nach. Händler begründeten das mit der wieder besseren Stimmung für Aktien. Dazu habe eine eher schwächere Nachfrage bei einer Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen belastet.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:21 % YTD

EUR/USD 1,1246 +0,1 1,1232 1,1222 -4,3

EUR/JPY 176,99 -0,4 177,62 177,45 -3,8

EUR/GBP 0,8392 +0,1 0,8384 0,8388 -3,7

USD/JPY 157,36 -0,5 158,13 158,12 +0,5

USD/KRW 1.323,87 -0,2 1.326,71 1.324,07 -8,1

USD/CNY 6,6742 -0,0 6,6758 6,6783 -4,6

USD/CNH 6,6737 NULL 6,6737 6,6770 -4,3

USD/HKD 7,8456 -0,0 7,8469 7,8477 +0,8

AUD/USD 0,7012 -0,2 0,7027 0,7021 +5,1

NZD/USD 0,5689 -0,2 0,5700 0,5683 -1,2

BTC/USD 82.659,54 -2,3 84.635,97 82.724,33 -5,7

Der Dollar tendierte seitwärts, der Euro kostete im späten US-Handel 1,1233 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.073,12 -1,6 -67,26 4.140,38

Silber 55,91 -3,6 -2,06 57,97

Platin 1.590,67 -2,3 -37,74 1.628,41

Der Goldpreis stieg im US-Handel um 0,2 Prozent auf 4.125 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,26 +2,2 2,11 97,15

Brent/ICE 111,17 +2,2 2,35 108,82

Der Preis für Brent-Öl tendierte unter Schwankungen seitwärts. Zuletzt kostete das Fass im US-Handel 109,96 Dollar. Der Markt bewege sich zwischen Hoffen und Bangen im Hinblick auf eine Verständigung der Kriegsparteien USA und Iran, hiess es. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi warb in Verhandlungen mit den USA weiter für eine diplomatische Lösung.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

NEUSEELAND - Inflation

Die neuseeländischen Verbraucherpreise sind im dritten Quartal etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Der Verbraucherpreisindex stieg um 3,7 Prozent, nach 4,1 Prozent im zweiten Quartal. Die Notenbank hatte 3,9 Prozent prognostiziert.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins nach zwei Erhöhungen in Folge unverändert bei 3,00 Prozent gelassen. Sie signalisierte zugleich eine weitere Straffung, weil das starke Wachstum und die Inflation über dem Zielwert anhielten.

IBM

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 2,19 (Vorjahr: 1,74) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 2,95 Dollar, Analysten hatten 2,85 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg auf 17,1 (16,33) Milliarden Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 16,82 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern die Prognose eines Umsatzwachstums von 4 bis 5 Prozent. Die Erwartung für das Softwarewachstum erhöhte IBM auf 7 bis 8 (6 bis 8) Prozent. Zudem rechnet das Unternehmen nun mit einem Anstieg des freien Cashflows um mehr als 1 (zuvor: rund 1) Milliarde Dollar.

LAM RESEARCH

hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn von 2,75 (Vorjahr: 1,57) Milliarden Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 2,20 Dollar, Analysten hatten 2,18 Dollar erwartet. Der Umsatz kletterte um 54 Prozent auf 8,22 Milliarden Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 8,14 Milliarden. Für das zweite Geschäftsquartal prognostiziert das Halbleiterausrüstungsunternehmen einen Umsatz von 8,60 (Analysten: 8,57) Milliarden Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,33 (2,33) Dollar.

TESLA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)