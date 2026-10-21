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21.10.2026 07:49:40

MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

SpaceX und Tesla haben Sonderausschüsse gebildet, um eine potenzielle Fusion zu erörtern, wie Elon Musk am Dienstag mitteilte. "Die Sonderausschüsse haben keine Einigung über die Bedingungen einer Transaktion erzielt, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie dies tun werden, aber ich denke, dass ein Zusammenschluss der Unternehmen sehr sinnvoll ist", sagte Musk. Musk, der als Chief Executive beider Unternehmen fungiert, sagte, er gehöre keinem der Board-Ausschüsse an, die einen Zusammenschluss prüfen, und die Aktionäre würden über die Angelegenheit abstimmen. Analysten spekulieren bereits über die Aussichten einer Fusion zwischen den Unternehmen als Folge ihrer engen geschäftlichen Verbindungen. Ein Deal würde den weltweit grössten kommerziellen Raketenbauer und Satelliten-Internetbetreiber sowie den zweitgrössten Elektroautohersteller unter einem Konzerndach vereinen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Musk beide Unternehmen um die Künstliche Intelligenz herum neu ausrichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.775,00 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.850,00 +0,6

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.831,30 +0,2

Topix-500 (Tokio) 4.050,26 +1,0

Kospi (Seoul) 5.709,02 +2,8

Shanghai-Composite 3.717,07 -0,5

Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.763,23 -0,4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Deutlichere Gewinne in Seoul und Aufschläge in Tokio stehen kleine Abgaben an den chinesischen Börsen gegenüber. An allen Plätzen sind Halbleiteraktien nach ihrem jüngsten Ausverkauf auf Erholungskurs, weil der Ausblick des US-Unternehmens Super Micro Computer die Stimmung aufhellt und Bedenken über Bewertungen, Finanzierungsbedarf und die Rendite hoher Infrastrukturinvestitionen zunächst in den Hintergrund drängt. Ausserdem meldete SpaceX einen gegenüber dem Vorjahr 161 Prozent höheren Umsatz und einen Gewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar, gestützt durch das rasante Wachstum im KI-Geschäft. Unter den asiatischen Halbleiteraktien geht es beispielsweise für Samsung Electronics und SK Hynix in Seoul um 5,0 bzw. 4,4 Prozent nach oben, für Advantest und Renesas in Tokio um je 1,2 Prozent, für Murata Manufacturing um 1,7, für Kioxia um 1,8 Prozent und für die Aktie des Technologieinvestors Softbank Group um 1,6 Prozent. In Taipeh verbessern sich TSMC um 0,6 Prozent und Largan Precision um 4,8 Prozent. Nach dem schlecht gelaufenen Börsendebüt des Rechenzentrumsunternehmen Elice Group am Dienstag in Seoul geht es für die Aktie am zweiten Tag um rund 30 Prozent nach oben. Die Aktie liegt damit immer noch gut 10 Prozent unter ihrem Ausgabepreis. In Sydney knicken NextDC um rund 40 Prozent ein. Der Rechenzentrenbetreiber hat seine Prognose gesenkt, weil sich die Aufrüstung des Stromnetzes des Rechenzentrums Melbourne M3 verzögert. Contemporary Amperex Technology (CATL) stürzen in Hongkong um gut 10 Prozent ab, nachdem der weltgrösste Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge schwächer als erwartete Quartalsergebnisse vorgelegt hat. Das Gewinnwachstum verlangsamte sich auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.495,88 +1,0 +529,85 51.966,03

S&P-500 7.712,57 +0,3 +21,84 7.690,73

NASDAQ Comp 26.424,82 -0,0 -6,07 26.430,89

NASDAQ 100 29.490,28 -0,1 -39,06 29.529,35

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,63 Mrd 0,57 Mrd

Gewinner 1.856 961

Verlierer 848 1.751

Unverändert 79 81

Freundlich - Starke Unternehmensgewinne standen weiter Sorgen über die Nachhaltigkeit des schuldenfinanzierten KI-Booms gegenüber. Der Technologiesektor legte nach den jüngsten Gewinnen eine Verschnaufpause ein. Teilnehmer sprachen auch von Umschichtungen in Standardwerte. AMD verloren 0,6, Nvidia 0,4, Intel 0,4 und Micron Technology 1,0 Prozent. Der Dow-Jones-Index wurde gestützt von 3M, die um 5,8 Prozent zulegten. Der Mischkonzern übertraf die Gewinnerwartungen und hob erneut den Jahresausblick an. Der zwischenzeitlich kräftige Ölpreisrückgang trieb Aktien aus dem Luftverkehr: Delta Air Lines stiegen um 2,7 und United Airlines um 2,3 Prozent. GM fielen um 6,8 Prozent, nachdem der Automobilkonzern die Gewinnprognose am oberen Rand gekappt hatte. Northrop Grumman erhöhte dagegen die Prognose nach höherem Gewinn und Umsatz im Quartal. Der Kurs legte um 4,6 Prozent zu. Salesforce zeigten sich unverändert, während Braze um 51,7 Prozent nach oben schnellten mit der Nachricht, dass Salesforce Braze übernimmt.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,79 +0,03

10 Jahre 5,12 -0,02

Die Renditen zeigten sich uneinheitlich. Zwischenzeitlich habe der Rückgang der Ölpreise Inflationssorgen etwas gedämpft und die Renditen gedrückt, hiess es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1224 -0,1 1,1236 1,1228 -4,4

EUR/JPY 177,51 -0,1 177,71 177,51 -3,5

EUR/GBP 0,8389 -0,1 0,8395 0,8408 -3,7

USD/JPY 158,14 -0,0 158,16 158,10 +1,0

USD/KRW 1.324,19 -0,1 1.326,10 1.327,12 -8,1

USD/CNY 6,6785 +0,0 6,6779 6,6788 -4,5

USD/CNH 6,6775 +0,0 6,6745 6,6780 -4,3

USD/HKD 7,8477 -0,0 7,8485 7,8480 +0,8

AUD/USD 0,7014 +0,2 0,7002 0,6994 +5,1

NZD/USD 0,5673 -0,2 0,5684 0,5683 -1,4

BTC/USD 82.712,98 -0,1 82.771,00 81.740,39 -5,7

Der Dollar gab leicht nach zum Euro, der zuletzt in den USA mit 1,1235 Dollar gehandelt wurde. Die nachlassenden Unruhen in Frankreich hätten den Euro gestützt, hiess es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.120,86 -0,1 -3,48 4.124,34

Silber 57,39 -1,0 -0,59 57,98

Platin 1.640,60 -0,5 -8,15 1.648,75

Beim Gold tat sich im US-Handel wenig, der Goldpreis gab um 0,4 Prozent auf 4.115 Dollar je Feinunze nach.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,19 +1,4 1,37 97,82

Brent/ICE 110,28 +1,4 1,49 108,79

Bei den Ölpreisen ging es extrem volatil zu. Der Preis für Brent bewegte sich zunächst nahe an einem Fünfmonatshoch, bevor er um rund 5 Prozent absackte mit Berichten über eine Wiederbelebung der Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Belastbareres gab es aber nicht. Fast ebenso schnell wie der Preis fiel, stieg er dann aber wieder. "Das ist die Art von Volatilität, die entsteht, wenn sich geopolitische Ereignisse häufen", sagte Robert Yawger, Rohstoffspezialist bei Mizuho Securities USA und weiter. Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran vor den US-Zwischenwahlen in zwei Wochen erscheine zunehmend schwierig, hiess es von den Analysten der Deutschen Bank. Unter dem Strich beendete Brent-Öl den Tag fast unverändert mit 109,05 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - Aussenhandel

Japans Exporte sind im September den 13. Monat in Folge gestiegen und zwar um 16,7 Prozent, getragen von einer starken Nachfrage nach elektronischen Bauteilen und Maschinen zur Chipherstellung. Im August hatte der Anstieg 19,3 Prozent betragen, Ökonomen hatten nun 20,1 Prozent erwartet. Die Importe stiegen zum zum Vorjahr um 18,9 Prozent, verglichen mit einem Plus von 28,0 Prozent im August.

UKRAINE - Starlink

Elon Musk hat mehreren Informanten zufolge die Drosselung einer militärischen Version von Starlink angeordnet, auf die die Ukraine angewiesen ist. Die Entscheidung löste in Kiew Panik und innerhalb der Trump-Regierung Verwirrung aus, wie US-Regierungsvertreter und mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Sowohl Musk als auch US-Präsident Donald Trump hatten sich in den vergangenen Wochen verärgert über die Ukraine gezeigt, weil diese russische Dieselraffinerien angriff.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Boeing die Freigabe erteilt, mit der Auslieferung der 737 MAX 10 zu beginnen.

CATL

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 21,25 Milliarden Yuan (3,18 Milliarden Dollar) erzielt, was einem Plus von 14,5 Prozent entspricht. Der Umsatz des Herstellers von Batterien vor Elektroautos stieg um 58,6 Prozent. Steigende Betriebskosten belasteten jedoch die Margen. In den ersten neun Monaten kletterte der Gewinn um 31,6 Prozent.

NETFLIX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

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Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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