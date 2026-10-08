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08.10.2026 07:45:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages Hangeul geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Samsung Electronics erwartet für das laufende Quartal erstmals ein operatives Ergebnis von über 80 Milliarden Dollar und setzt damit die Serie an Rekordgewinnen fort. Der weltweit grösste Speicherchiphersteller profitiert weiter vom Boom der künstlichen Intelligenz. Das operative Ergebnis für die drei Monate bis Ende September wird im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um fast das Neunfache auf 107,4 Billionen Won steigen, was etwa 80,18 Milliarden Dollar entspricht, wie das Unternehmen mitteilte.

Die vorläufige Schätzung, mehr als das Doppelte dessen, was Samsung im gesamten Jahr 2025 erwirtschaftete, basiert auf den andauernd hohen Investitionen von Unternehmen in KI-Infrastruktur und -Anwendungen. Die meisten Analysten und Führungskräfte der Halbleiterbranche rechnen damit, dass das Speicherangebot in den nächsten Jahren knapp bleibt und die Chippreise somit auf hohem Niveau verharren werden.

Der prognostizierte Gewinn übertrifft den bisherigen Rekord von Samsung von rund 89 Billionen Won aus dem zweiten Quartal und entspricht weitgehend den Markterwartungen. Auch beim Quartalsumsatz wird ein Rekordwert erwartet: Das Unternehmen prognostiziert mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes auf 195 Billionen Won. Von Facset befragten Analysten schätzten zuletzt mit 206,810 Billionen Won aber mehr.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 197.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.851,50 -0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 31.404,75 +0,0

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.660,90 -0,8

Topix-500 (Tokio) 4.116,02 -0,9

Kospi (Seoul) 6.717,26 -1,3

Shanghai-Composite 3.825,11 -0,4

Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.011,72 -0,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Erneut abwärts geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Marktteilnehmer verweisen auf die negativen US-Vorgaben und das hohe Niveau der Ölpreise und Anleiherenditen. An der Wall Street hatten Anleger am Mittwoch Gewinne mitgenommen, nachdem S&P-500 und Nasdaq am Tag zuvor neue Rekordstände erklommen hatten. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung fällt in Seoul um 1,8 Prozent. Der Konzern hat als Nutzniesser des KI-Booms zwar für das dritte Quartal auf vorläufiger Basis Rekordzahlen vermeldet, doch die Erwartungen des Markts waren noch höher gewesen, wie es heisst. Der Kurs des anderen Schwergewichts SK Hynix gibt um 1,6 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von LG Energy Solutions (+3,6%) aufgenommen. Japanische Anleger trennen sich vor allem von Aktien der Maschinenbauer und Handelskonzerne. Komatsu verbilligen sich in Tokio um 6,2 und Mitsui um 2,8 Prozent. Später am Donnerstag werden die Einzelhändler Fast Retailing (-0,2%) und Seven & i Holdings (+0,1%) Zahlen vorlegen. Die Aktie von Shein klettert in Hongkong um 6,3 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten heftigen Kursverluste.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.179,87 -0,7 -341,41 51.521,28

S&P-500 7.801,77 -0,2 -17,16 7.818,93

NASDAQ Comp 27.538,69 -0,2 -61,20 27.599,89

NASDAQ 100 31.160,08 -0,2 -64,61 31.224,69

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd 1,15 Mrd

Gewinner 582 1.654

Verlierer 2.157 1.083

Unverändert 72 75

Leichter - Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage überwogen Gewinnmitnahmen. Dazu sorgten steigende Erdölpreise und Anleiherenditen für Zurückhaltung. Insbesondere die Aktienmärkte hätten zuletzt die Warnzeichen dauerhaft hoher Renditen weitgehend ignoriert, hiess es. Weil Ölpreise und vor allem die Renditen im Verlauf von ihren Tageshochs deutlich zurückkamen, reduzierten sich auch die Abgaben am Aktienmarkt. Mit dem weiter erhöhten Zinsniveau standen unter anderem Immobilienaktien unter Druck: D.R. Horton verloren 2,5, Lennar Corporation 1,0 oder Pulte 3,2 Prozent. Aktien von Landmaschinenherstellern fielen kräftig, nachdem eine Untersuchung wegen potenzieller wettbewerbswidriger Praktiken eingeleitet worden war. Deere fielen um 3,8, Agco um 6,1 und Caterpillar um 5,7 Prozent. Micron gewannen 4,1 Prozent, laut Händlern gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Zuvor hatte noch ein drohender Streik bei dem Halbleiterausrüster den Kurs belastet. Caribou Biosciences brachen mit Finanzierungsproblemen um knapp 46 Prozent ein. SpaceX gaben um 2,5 Prozent nach, belastet von Berichten, wonach das Raketen- und KI-Unternehmen 40 Milliarden Dollar aufbringen will, um Chips von Nvidia (-0,7%) zu kaufen.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,76 -0,03

10 Jahre 5,27 +0,00

Die Anleiherenditen legten zunächst weiter zu, kamen im Handelsverlauf aber wieder komplett zurück und gaben teils sogar nach - insbesondere am kürzeren Ende. Zum einen könnten Anleger die Zinsen auf dem höchsten Niveau seit über 20 Jahren für Anlagekäufe genutzt haben, zum anderen las sich das im späten Handel veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung eher taubenhaft. Demnach erwarten die meisten Fed-Vertreter eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. Dabei stellen einige den Plan aber eher als Absicherung gegen künftige Inflationsprobleme denn als Reaktion auf die aktuellen Bedingungen dar.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1202 +0,1 1,1195 1,1226 -4,6

EUR/JPY 177,26 +0,2 176,96 177,69 -3,7

EUR/GBP 0,8482 +0,1 0,8471 0,8471 -2,7

USD/JPY 158,21 +0,1 158,06 158,27 +1,0

USD/KRW 1.337,70 -0,1 1.339,16 1.339,60 -7,1

USD/CNY 6,7026 -0,0 6,7045 6,7045 -4,2

USD/CNH 6,7024 0,0 6,7025 6,7065 -3,9

USD/HKD 7,8476 -0,0 7,8481 7,8476 +0,8

AUD/USD 0,6954 -0,1 0,6960 0,6969 +4,2

NZD/USD 0,5600 +0,1 0,5597 0,5607 -2,7

BTC/USD 82.978,21 -0,5 83.414,34 84.271,84 -5,4

Das hohe Niveau der Marktzinsen trieb den Dollar nach dem Rücksetzer am Vortag wieder oben. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,1192 Dollar. Geopolitische Unsicherheit, steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und Euro-Schwäche aufgrund von Sorgen über den Haushalt Frankreichs sorgten laut Analyst Stefan Arsenovic von Eleonex für Rückenwind für den Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.129,28 +0,5 18,73 4.110,55

Silber 59,85 -0,5 -0,30 60,15

Platin 1.662,40 +1,9 31,57 1.630,82

Der festere Dollar und das zuletzt erhöhte Zinsviveau drückten den Goldpreis. Die Feinunze gab um 1,4 Prozent auf 4.109 Dollar nach.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,31 +2,3 2,03 88,28

Brent/ICE 102,64 +2,4 2,44 100,20

Brent-Öl verteidigte das Niveau knapp über 100 Dollar. Im Nahen Osten drohe mit den Kämpfen gegen die Huthi-Rebellen im Jemen und deren Beschuss saudischer Ziele eine neue Eskalation, hiess es. Verwiesen wurde daneben darauf, dass die Produktion im Golf von Mexiko wegen Sturmängsten eingestellt wurde.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

FED-PROTOKOLL

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank ist die Mehrheit der Geldpolitiker von einem weiteren Zinsschritt in diesem Jahr ausgegangen. Aus dem Sitzungsprotokoll geht jedoch nicht hervor, dass die Währungshüter eine dringende Notwendigkeit für einen solchen Folgeschritt bereits bei der nächsten Sitzung im Oktober sahen. Die Notenbanker befürworteten die Zinserhöhung im September einstimmig, um der hartnäckigen Inflation entgegenzuwirken. Viele Vertreter hielten die Zinsanhebung für gerechtfertigt, um dem Risiko einer über den Erwartungen liegenden Inflation zu begegnen. Einige waren der Ansicht, dass bereits die derzeitigen Aussichten auf einen Preisanstieg ein ausreichender Grund für eine Zinsanhebung sind.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

- Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 4,062 Bill JPY; +12,0% gg Vj

- Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 4,062 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,195 Bill JPY)

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 01:45 ET (05:45 GMT)

In eigener Sache

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Long 13’118.41 19.45 SJBCVU
Long 12’826.88 13.81 S6DBXU
Long 12’279.62 8.97 S0FBUU
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