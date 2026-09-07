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07.09.2026 07:50:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die militärische Gewalt im Ringen um die Kontrolle über die Strasse von Hormus zwischen den USA und dem Iran hält an. Der Iran nahm nach eigenen Angaben eine US-Seedrohne ins Visier, als diese in ein von Teheran als "beschränkt" bezeichnetes Gebiet in der Strasse von Hormus eindringen wollte. Das US-Militär wies die Darstellung später zurück. Das US-Zentralkommandos CENTCOM teilte seinerseits am Sonntag mit, das US-Militär habe 92 Handelsschiffe umgeleitet, drei ausser Gefecht gesetzt und zwei weitere geentert, um die strikte Einhaltung der US-Blockade iranischer Häfen in der Strasse von Hormus sicherzustellen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine relevanten Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.716,50 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.612,50 +0,2

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.014,10 +0,1

Topix-500 (Tokio) 4.123,05 +0,5

Kospi (Seoul) 6.968,25 +4,2

Shanghai-Composite 3.935,35 +0,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.398,24 -1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während sich die Börse in Seoul am Montag in Rallylaune präsentiert, geht es an den Nachbarbörsen in Ostasien und in Australien verhaltener zu. Klare Tagesfavoriten sind in der Region aber Chipaktien mit wieder auflebender KI-Fantasie. In Seoul verteuern sich SK Hynix und Samsung Electronics um 6,3 bzw. 4,5 Prozent, Hanmi Semicondutor gewinnen 3,7 Prozent. In Tokio legen Advantest und Renesas um 4,0 bzw. 3,0 Prozent zu. Murata Manufacturing ziehen um über 5 Prozent an. In Shanghai, wo die Tendenz knapp behauptet ist, könnte etwas stützen, dass Peking eine umfassende Rekapitalisierung staatlicher Banken und Versicherer ankündigte, um das Finanzsystem zu stärken und die Kreditvergabe angesichts des nachlassenden Wachstums zu unterstützen. Als Bremser an den Börsen machen Akteure ungeachtet der Rally bei Halbleiteraktien die weiter steigenden Ölpreise aus. Höhere Ölpreise schüren Inflationssorgen und halten Spekulationen über steigende US-Zinsen am Leben, genauso wie die am Freitag besser als gedacht ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Zur wieder aufblühenden KI-Fantasie verweisen Marktteilnehmer auf das neue Modell GPT-6 Astra von OpenAI, das laut Analysten die Einführung von KI in allen Branchen beschleunigen und die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur aufrechterhalten könnte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.414,25 -0,5 -271,86 53.686,11

S&P-500 7.718,60 -0,4 -29,11 7.747,71

NASDAQ Comp 26.506,99 -0,3 -77,07 26.584,06

NASDAQ 100 29.544,16 +0,2 +61,84 29.482,32

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,98 Mrd 1,11 Mrd

Gewinner 1.341 1.644

Verlierer 1.378 1.091

Unverändert 109 101

Etwas leichter - Überraschend stark ausgefallene Arbeitsmarktdaten für August nährten Zinserhöhungssorgen, stützten aber zugleich Konjunkturoptimismus. Zugleich linderten zumindest zeitweise deutlicher fallende Ölpreise Inflations- und Zinserhöhungsspekulationen. Anleger agierten auch wegen des bevorstehenden langen Wochenendes vorsichtig. Am Montag bleiben die US-Börsen wegen des Feiertags "Labor Day" geschlossen. Lululemon brachen um 17,4 Prozent ein. Der Anbieters von Sportbekleidung hatte seine Ziele schon zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Dagegen sprangen American Outdoor Brands um 44,7 Prozent nach oben. Der Anbieter von Camping-, Angel- und Jagdausrüstung überraschte mit einem Quartalsgewinn, wohingegen Analysten mit einem Verlust gerechnet hatten. Adobe verbilligten sich um 6,7 Prozent. Das Unternehmen bekommt mit Anil Chakravarthy einen neuen CEO. Anleger hätten aber lieber den bisherigen Leiter des Bereichs Creativity and Productivity, David Wadhwani, auf dem Posten gesehen, hiess es. Wadhwani wird zudem Adobe nun verlassen. Tesla fielen um 5,9 Prozent, nachdem die US-Bundesaufsichtsbehörden eine Untersuchung des voll autonomen Cybercab des Elektroautoherstellers eingeleitet hat, um festzustellen, ob es den Sicherheitsstandards entspricht.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,38 +0,05

10 Jahre 4,78 +0,02

Vor allem am kurzen Ende der Zinskurve zogen die Renditen nach den überraschend starken Arbeitsmarktdaten kräftiger an, die Spekulationen über eine nahe Zinserhöhung am Leben hielten. Im späteren Verlauf kamen die Marktzinsen wieder etwas von den Tageshochs zurück. Ursächlich könnten neue Forderungen des US-Präsidenten an die Federal Reserve gewesen sein, die Zinsen zu senken, hiess es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:34 % YTD

EUR/USD 1,1610 -0,0 1,1613 1,1627 -1,2

EUR/JPY 181,10 -0,2 181,42 181,75 -1,6

EUR/GBP 0,8590 +0,0 0,8589 0,8584 -1,5

USD/JPY 155,97 -0,2 156,24 156,29 -0,4

USD/KRW 1.344,10 -0,0 1.344,20 1.351,90 -6,7

USD/CNY 6,7112 +0,0 6,7108 6,7108 -4,0

USD/CNH 6,7103 +0,0 6,7079 6,7089 -3,8

USD/HKD 7,8386 -0,0 7,8407 7,8401 +0,7

AUD/USD 0,7206 +0,1 0,7202 0,7202 +8,0

NZD/USD 0,5876 -0,1 0,5880 0,5885 +2,1

BTC/USD 79.857,85 -0,1 79.899,49 80.768,46 -8,9

Der Dollar zog im US-Handel im Gefolge der stark ausgefallenen Arbeitsmarktdaten und steigenden Anleiherenditen etwas an und machte damit einen Teil seiner Vortagesverluste wett. Der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.406,51 -0,5 -21,18 4.427,69

Silber 65,96 -0,4 -0,23 66,19

Platin 1.806,18 -0,8 -14,33 1.820,51

Die leichte Aufwertung des Dollar und der Anstieg der Marktzinsen belasteten den Goldpreis. Die Feinunze ermässigte sich im US-Handel um 1,4 Prozent auf 4.430 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,59 +1,2 1,11 91,48

Brent/ICE 97,35 +1,1 1,07 96,28

Nach volatilen Verlauf schlossen die Ölpreise vor dem langen Feiertagswochenende in den USA höher. Die weiter stockenden Öltransporte durch die Strasse von Hormus hätten belastet, hiess es. Der Preis für das Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 96,28 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag steigt Brent wieder über die Marke von 97 Dollar. Am Wochenende hatten die USA drei iranische Öltanker angegriffen, nachdem iranische Streitkräfte US-Marine-Schiffe attackiert hatten. Der Iran drohte, eine Sperrzone ausserhalb der Strasse von Hormus einzurichten, was das Risiko weiterer Störungen der Energieflüsse erhöht.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Konjunktur

Die Zahl der Stellenanzeigen in Australien ist im August gestiegen, ein weiteres Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft angesichts steigender Zinsen und anhaltender geopolitischer Schocks. Laut einer Umfrage der ANZ Bank und des Jobportals Indeed stieg die Zahl um 2,5 Prozent, nach einem aufwärts revidierten Anstieg von 1,9 Prozent im Juli.

THAILAND - Inflation

Die Inflation in Thailand hat sich im August auf 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht. Im Julia waren es 1,95 Prozent gewesen, Ökonomen hatten für August 2,31 Prozent getippt. Die Kerninflation beschleunigte sich auf 1,44 nach 1,34 Prozent im Juli.

OPEC

Zentrale Mitglieder der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihrer Verbündeten haben am Sonntag vereinbart, die Ölförderung im Oktober nach sechs aufeinanderfolgenden monatlichen Erhöhungen unverändert zu lassen.

AMAZON

Ein Frachtflugzeug von Amazon.com ist auf dem Miami International Airport über die Landebahn hinausgeschossen und in nahegelegene Fahrzeuge gekracht. Dabei wurden mindestens fünf Menschen getötet und fünf weitere verletzt.

TATA MOTORS / IVECO GROUP

Der italienische Fahrzeughersteller Iveco Group hat von Tata Motors ein freiwilliges Barangebot erhalten. Tata Motors bietet 14,10 Euro je Aktie, die Offerte bewerte Iveco mit rund 3,82 Milliarden Euro.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 01:51 ET (05:51 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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