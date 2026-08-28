Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Stadler Rail217818
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot
28.08.2026 07:42:46

MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Notenbankchef Kevin Warsh steht diese Woche vor seinem bisher grössten Publikum mit einer über allem schwebenden Frage: Ist die Inflation hoch wegen einmaliger Schocks wie Zöllen und einem Krieg oder läuft die Wirtschaft schlichtweg zu heiss?

Von der Beantwortung dieser Frage hängt ab, ob die Zinsen steigen werden. Sie spaltet auch Warshs Kollegen. Drei Notenbanker stimmten im Juli für eine Zinserhöhung, andere haben signalisiert, dass sie offen dafür sind, sich ihnen anzuschliessen. Warsh hat nicht gesagt, wie er dazu steht - das ist ein Teil seiner neuen Strategie, weniger zu kommunizieren.

Wenn Warsh am Freitag auf der jährlichen Konferenz der Kansas City Fed in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming spricht, werden die Anleger genau hinhören, wie er diese Wirtschaft einschätzt und was ihn zum Handeln bewegen würde. Das werden auch viele seiner anwesenden Kollegen tun.

Warsh hat eine Wirtschaft geerbt, die aus zwei Perspektiven betrachtet werden kann, was gegensätzliche Konsequenzen für die Geldpolitik hat. Die erste Perspektive geht davon aus, dass die Inflation seit über einem Jahr durch eine Reihe einmaliger Schocks wie Zölle und die Unterbrechung der Energieversorgung durch den Iran-Krieg über dem Zielwert gehalten wird. Eine Zentralbank muss als Reaktion auf solche Schocks die Zinsen nicht anheben, in der Zuversicht, dass die Inflation von selbst zurückgeht, wenn diese nachlassen.

Bei der zweiten Perspektive verbergen diese Schocks tiefere Ungleichgewichte: Die Nachfrage übersteigt das Angebot und ermöglicht es den Unternehmen, Preiserhöhungen durchzusetzen. Diese Art von Inflation geht nicht von selbst zurück und erfordert ein Eingreifen der Zentralbank.

Schwächere Preisdaten in den vergangenen zwei Monaten haben den Druck, die Zinsen auf der nächsten Fed-Sitzung im September anzuheben, vorerst gemildert. Aber sie haben nicht geklärt, ob die Zinssätze restriktiv genug sind, um die Inflation weiter sinken zu lassen, zumal der Iran-Krieg, neue Zölle und der KI-Ausbau drohen, einen anhaltenden Aufwärtsdruck auf die Preise auszuüben.

Warsh hat zugesagt, die Fed umzukrempeln. Er ist der Ansicht, dass sie bei ihrer Hauptaufgabe, für eine niedrige Inflation zu sorgen, versagt hat. Eine solche Agenda beruht auf einer Diagnose dessen, was die Inflation hoch hält. Die Inflation fiel von rund 7 Prozent auf unter 3 Prozent, stieg dann leicht an und stagnierte. Sie liegt seit über fünf Jahren über dem Ziel von 2 Prozent. Warshs Kollegen sind sich nicht einig, ob der aktuelle Leitzins der Fed von rund 3,6 Prozent hoch genug ist, um die Wirtschaft zu bremsen und die Inflation zu senken.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 58,0

zuvor: 57,6

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

PROGNOSE: 51,0

1. Umfrage: 51,0

zuvor: 55,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.733,00 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.608,00 -0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.084,00 +0,5

Topix-500 (Tokio) 4.147,73 +0,7

Kospi (Seoul) 6.787,82 -1,8

Shanghai-Composite 3.958,98 +0,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.643,92 +0,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz ausmachen. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Notenbankchairmans Kevin Warsh auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole halten sich die Anleger meist zurück. Von seiner Rede erhofft man sich Informationen zum künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Nachdem die Börsen der Region am Donnerstag noch die starken Zahlen und den optimistischen Ausblick von Nvidia gefeiert hatten, nehmen die Investoren nun in vielen Fällen die als durchwachsen interpretierten Zahlen des US-Chipdesigners Marvell zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Marvell hat zwar die Wachstumsprognosen für das laufende und das folgende Geschäftsjahr erhöht, allerdings hat das Unternehmen mit dem Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals die Konsensschätzung nur knapp übertroffen. Die "Flüsterschätzungen" seien hoch höher gewesen als der Konsens, heisst es. Überdies hat sich der Aktienkurs im laufenden Jahr schon nahezu verdreifacht. In Seoul fallen die Kurse der Chipschwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics um 2,1 und 2,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- %

Dow-Jones 53.569,44 +0,2

S&P-500 7.730,99 +0,7

Nasdaq Composite 26.541,35 +1,6

Umsatzdaten

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 965 Mio

Gewinner 1.206 1.262

Verlierer 1.517 1.458

Unverändert 108 97

Freundlich - Starke Zahlen und ein ermutigender Ausblick von Nvidia stützten vor allem den Chipsektor. Auch aus dem Softwaresektor kamen überzeugende Geschäftszahlen, die Befürchtungen linderten, dass die Geschäftsmodelle der Branche durch die Künstliche Intelligenz (KI) gefährdet seien. Am übrigen Markt agierten die Anleger jedoch vorsichtiger; sie warteten den Auftritt von US-Notenbankchef Kevin Warsh auf dem Notenbankersymposium am Freitag in Jackson Hole ab. Nvidia gewannen 8,7 Prozent. Im Sektor rückten Intel um 4,4 Prozent vor, AMD verloren jedoch 0,9 Prozent. Im Softwaresektor machten die Aktien von Salesforce.com einen Sprung von 22,6 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenssoftware verzeichnet nach eigenen Angaben eine rege Nachfrage nach seinen KI-Anwendungen und hat daher die Jahresziele erhöht. Mit der zunehmenden Nutzung von KI wächst auch der Bedarf an Cybersecurity-Lösungen, was Crowdstrike das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte beschert hat. Die Aktie verteuerte sich um 20,5 Prozent. Der Kurs des auf Identitäts- und Zugriffsmanagement spezialisierten Softwareunternehmens Okta sprang um 28,6 Prozent nach oben. Auch hier hatten Zahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,23 +0,01

10 Jahre 4,67 +0,01

Am Anleihemarkt hielten sich die Anleger in Erwartung der Warsh-Rede am Freitag zurück. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 4,67 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:03 % YTD

EUR/USD 1,1643 -0,1 1,1651 1,1655 -0,9

EUR/JPY 185,75 +0,0 185,72 185,68 +1,0

EUR/GBP 0,8568 -0,1 0,8572 0,8573 -1,7

USD/JPY 159,51 +0,1 159,39 159,29 +1,8

USD/KRW 1.376,09 -0,4 1.381,40 1.380,86 -4,5

USD/CNY 6,7208 +0,0 6,7198 6,7203 -3,9

USD/CNH 6,7212 +0,0 6,7185 6,7194 -3,7

USD/HKD 7,8386 0,0 7,8385 7,8384 +0,7

AUD/USD 0,7192 -0,0 0,7194 0,7185 +7,8

NZD/USD 0,5956 +0,1 0,5950 0,5949 +3,5

BTC/USD 79.840,76 -0,3 80.091,28 78.770,25 -9,0

Auch am Devisenmarkt dominierte vor dem Auftritt des Fed-Chefs Zurückhaltung. Der Dollar bewegte sich im Einklang mit den Anleiherenditen seitwärts.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.575,54 -0,6 -25,46 4.601,00

Silber 68,72 -0,8 -0,54 69,26

Platin 1.841,84 -0,2 -4,57 1.846,41

Der Goldpreis wurde etwas gestützt von der Erwartung einer Dollar-Abwertung, die das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger machen würde. Auf der anderen Seite bremsten jedoch Sorgen wegen der hohen Verschuldung der USA und potenziell weiter steigender Zinsen, die die Attraktivitiät des zinslos gehaltenen Edelmetalls mindern würden. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 4.601 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,94 -0,7 -0,59 83,53

Brent/ICE 89,27 -0,5 -0,43 89,70

Die Ölpreise legten nach einer dreitägigen Talfahrt wieder etwas zu. Das Barrel Brentöl verteuerte sich zum Settlement um 2,1 Prozent auf 89,70 Dollar. An den Tagen davor hatten die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus und die Verschärfung von Sanktionen gegen den Iran die Preise gedrückt. Nun habe sich die Aufmerksamkeit des Markts weg vom Nahostkonflikt und hin zum Krieg Russlands gegen die Ukraine verlagert, hiess es. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte angeblich gesagt, dass Verhandlungen mit der Ukraine nichts fruchteten und Russland sich darauf vorbereite, den Krieg zu verschärfen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

DEVISENPOLITIK JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

28.08.26 Logo WHS CrowdStrike explodiert nach Zahlen: KI treibt jetzt die nächste Rallye?
28.08.26 Marktüberblick: Softwareaktien haussieren nach Salesforce-Zahlen
28.08.26 SMI stürzt ab
28.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Rally oder Pullback?
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’006.48 19.44 SJXBXU
Short 15’297.40 13.97 S7BCRU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag in Rot

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 35/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 35/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.