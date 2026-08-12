Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’816 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’410 1.0%  Bitcoin 51’516 -0.1%  Dollar 0.8134 0.3%  Öl 88.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
12.08.2026 07:48:40

MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Juli von einem hohen Niveau aus etwas nachgelassen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen sind und um 3,4 (Juni: 3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Die Prognose beruht auf der Annahme eines moderaten Anstiegs der Nahrungsmittelpreise bei zugleich deutlich niedrigeren Energiepreisen. Zwar haben letztere seit dem jüngsten Scheitern der Bemühungen um eine Öffnung der Strasse von Hormus wieder angezogen, doch lagen sie im Monatsdurchschnitt noch unter dem Juni-Niveau. Für die Kernverbraucherpreise werden Zuwachsraten von 0,2 und 2,5 (2,6) Prozent erwartet. Wichtige Einflussgrössen sind hier üblicherweise die Preise von Gebraucht- und Neuwagen, Versicherungen und Beherbergung. Ein inflationsdämpfender Sondereffekt dürfte der Rückgang der Hotelpreise nach dem Ende der Fussballweltmeisterschaft gewesen sein. Genau analysieren werden Analysten die Implikationen, die sich aus der Entwicklung der Verbraucherpreise für den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) ergeben. Dessen Kerngrösse ist die von der Fed bevorzugte Inflationsmessgrösse.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

14:30 Realeinkommen Juli

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.755,50 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.699,25 +0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.207,10 -0,5

Nikkei-225 67.526,28 +0,8

Topix-500 (Tokio) 4.134,53 +0,8

Kospi (Seoul) 6.581,46 +3,7

Shanghai-Composite 3.937,33 +0,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.346,98 -1,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Bis auf den Aktienmarkt in Südkorea tut sich an den Börsen nicht allzu viel. Im Vorfeld der im Tagesverlauf erwarteten US-Inflationsdaten üben sich Anleger in Zurückhaltung. Denn die Daten dürften den mittelfristigen Zinspfad der US-Notenbank entscheidend beeinflussen. Der Kospi baut seine Aufschläge begleitet von erneuten Volatilitätsunterbrechungen kontinuierlich aus. Damit bleibt der Gradmesser für KI-Investitionen auf Erholungskurs - angeführt erneut von den beiden Halbleiterschwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix, die um 7,9 bzw. 7,3 Prozent vorrücken. Auch an anderen Plätzen der Region zählen Halbleiter- und Technologiewerte zu den Favoriten - beflügelt von positiven Geschäftsausweisen im Sektor durch Coreweave und Super Micro Computer in den USA. Die KI-Strategie zahlte sich aus. Aufschläge bei Finanz- und Energiewerten machen Verluste bei Elektronik- und Pharmaaktien in Japan mehr als wett. In China zeigt der Markt wie so häufig ein Eigenleben und zur Wochenmitte auch keine einheitliche Tendenz. In Australien wirkt die Warnung der Notenbank vom Vortag über eine weiterhin zu hohen Inflation nach. Zinserhöhungen seien mittelfristig nicht auszuschliessen, heisst es. Commonwealth Bank of Australia geben um 0,5 Prozent nach und belasten damit den Leitindex. Das wichtige Geschäft mit Immobilienfinanzierungen verlief weiter schwach, zudem stieg der Aufwand für Wertberichtigungen auf Kredite. Der Versicherer Suncorp kündigte eine Sonderdividende und einen neuen Aktienrückkauf an, nachdem er seinen bereinigten Jahresgewinn gesteigert hatte. Der Kurs legt um 2,8 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.791,85 -0,3 -184,13 53.975,98

S&P-500 7.728,20 -0,3 -24,91 7.753,11

NASDAQ Comp 26.445,45 -0,6 -159,91 26.605,36

NASDAQ 100 29.525,48 -0,3 -96,33 29.621,80

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,20 Mrd

Gewinner 1.420 1.086

Verlierer 1.306 1.646

Unverändert 96 90

Etwas leichter - Widersprüchliche Nachrichten zum Iran-Krieg belasteten letztlich. Zunächst stützten Berichte, wonach die USA und der Iran kurz vor einer "Art von Abkommen" stünden. Dann wieder hiess es, die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seien ins Stocken geraten. Intel hatte die am Montag angekündigte Kapitalerhöhung auf 20 Milliarden Dollar von zuvor 15 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Aktie gewann 0,2 Prozent. Nvidia (unv.) hatte KI-Finanzierungsvereinbarungen im Volumen von 500 Milliarden Dollar geschlossen. Damit sollen die Kunden des Chipkonzerns bei der Finanzierung der Kosten für Rechenleistung unterstützt werden. Derweil ist Trump Media & Technology noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie verlor weitere 5,1 Prozent. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen des Sportschuhherstellers On Holding (-20,3%) aufgenommen. Nach einem gesenkten Ausblick fielen Hims & Hers um 4 Prozent. Babcock & Wilcox machten nach Vorlage überraschend starker Geschäftszahlen einen Sprung um 3,5 Prozent nach oben. AC Immune verteuerten sich um 11,4 Prozent. Die FDA prüft die beschleunigte Zulassung eines Parkinson-Medikaments des Unternehmens.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,22 -0,02 4,26 4,21

10 Jahre 4,68 -0,01 4,74 4,67

Die US-Anleiherenditen sanken, nachdem der Ölpreis von seinen Tageshochs zurückgekommen war, was Inflations- und Zinserhöhungsängste linderte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1532 -0,1 1,1540 1,1537 -1,8

EUR/JPY 183,84 +0,0 183,83 183,76 -0,1

EUR/GBP 0,8539 -0,1 0,8544 0,8543 -2,0

USD/JPY 159,40 +0,1 159,27 159,27 +1,8

USD/KRW 1.415,80 +0,3 1.411,08 1.416,30 -1,7

USD/CNY 6,7461 +0,0 6,7450 6,7468 -3,5

USD/CNH 6,7478 +0,0 6,7462 6,7474 -3,3

USD/HKD 7,8464 0,0 7,8465 7,8462 +0,8

AUD/USD 0,7056 -0,1 0,7060 0,7054 +5,8

NZD/USD 0,5865 -0,2 0,5879 0,5875 +1,9

BTC/USD 63.805,33 +0,2 63.700,13 63.860,62 -27,2

Der Dollar notierte wenig verändert. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung der Anleger vor den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.386,30 +0,4 19,46 4.366,84

Silber 65,08 +0,6 0,40 64,68

Platin 1.750,05 +0,3 5,80 1.744,25

(Angaben ohne Gewähr)

Der Goldpreis tendierte kaum verändert. Auf der einen Seite stützten die leicht gesunkenen Anleiherenditen, auf der anderen Seite belasteten Inflationssorgen wegen höherer Ölpreise - bedingt durch die Nachricht vom Beschuss eines Schiffs durch US-Streitkräfte im Golf von Oman.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,64 +0,5 0,44 83,20

Brent/ICE 89,25 +0,4 0,34 88,91

Der Ölpreis zeigte sich volatil angesichts der widersprüchlichen Nachrichten zu den Fortschritten der US-iranischen Verhandlungen. Im späten Handel stieg der Preis für das Barrel Brentöl um 0,9 Prozent auf 88,50 Dollar.

Im asiatischen Handel am Mittwoch bauen die Ölpreise ihre Aufschläge weiter aus. Beim Ringen um eine Wiedereröffnung der für den Öltransport so wichtigen Strasse von Hormus lässt ein Durchbruch weiter auf sich warten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

COREWEAVE

Das Cloud-Computing-Unternehmen hat das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz und einen Auftragsbestand von 104 Milliarden US-Dollar gemeldet. Dies spiegele die anhaltend starke Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz (KI) wider. Der Auftragsbestand des Unternehmens erreichte 104 Milliarden Dollar und verdoppelte damit fast das im November gemeldete Auftragsvolumen.

GENERAL MOTORS

will die Auswirkungen von Engpässen bei Bauteilen abmildern. Der Konzern errichtet für 4,5 Milliarden US-Dollar ein Sicherheitsnetz, das sicherstellen soll, dass die Versorgung mit kritischen Komponenten auch bei Problemen in der Lieferkette aufrechterhalten wird. Die Versorgung mit Hochrisikokomponenten soll durch eine Finanzierungsvereinbarung abgesichert werden, bei der der Konzern den Kauf wesentlicher Teile vorfinanziert.

PARAMOUNT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!
09:10 Marktüberblick: Aktien mit KI-Fantasie gesucht
09:05 Gewinnmitnahmen nach neuem Rekordhoch
08:25 Wie Biosimilars zum Wachstumsmotor von Sandoz werden
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weitere Rekorde
11.08.26 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’030.62 19.97 SJYB2U
Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
Short 15’916.15 9.00 SJB30U
SMI-Kurs: 14’449.47 12.08.2026 17:30:26
Long 13’834.28 19.43 SHBTNU
Long 13’527.01 13.82 S8B67U
Long 12’948.44 8.94 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Musks Mondpläne stehen im Schatten hoher KI-Kosten
Goldpreis steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Monaten
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.