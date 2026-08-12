MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Inflationsdruck in den USA dürfte im Juli von einem hohen Niveau aus etwas nachgelassen haben. Volkswirte erwarten, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen sind und um 3,4 (Juni: 3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Die Prognose beruht auf der Annahme eines moderaten Anstiegs der Nahrungsmittelpreise bei zugleich deutlich niedrigeren Energiepreisen. Zwar haben letztere seit dem jüngsten Scheitern der Bemühungen um eine Öffnung der Strasse von Hormus wieder angezogen, doch lagen sie im Monatsdurchschnitt noch unter dem Juni-Niveau. Für die Kernverbraucherpreise werden Zuwachsraten von 0,2 und 2,5 (2,6) Prozent erwartet. Wichtige Einflussgrössen sind hier üblicherweise die Preise von Gebraucht- und Neuwagen, Versicherungen und Beherbergung. Ein inflationsdämpfender Sondereffekt dürfte der Rückgang der Hotelpreise nach dem Ende der Fussballweltmeisterschaft gewesen sein. Genau analysieren werden Analysten die Implikationen, die sich aus der Entwicklung der Verbraucherpreise für den Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) ergeben. Dessen Kerngrösse ist die von der Fed bevorzugte Inflationsmessgrösse.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

14:30 Realeinkommen Juli

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.755,50 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.699,25 +0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.207,10 -0,5

Nikkei-225 67.526,28 +0,8

Topix-500 (Tokio) 4.134,53 +0,8

Kospi (Seoul) 6.581,46 +3,7

Shanghai-Composite 3.937,33 +0,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.346,98 -1,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Bis auf den Aktienmarkt in Südkorea tut sich an den Börsen nicht allzu viel. Im Vorfeld der im Tagesverlauf erwarteten US-Inflationsdaten üben sich Anleger in Zurückhaltung. Denn die Daten dürften den mittelfristigen Zinspfad der US-Notenbank entscheidend beeinflussen. Der Kospi baut seine Aufschläge begleitet von erneuten Volatilitätsunterbrechungen kontinuierlich aus. Damit bleibt der Gradmesser für KI-Investitionen auf Erholungskurs - angeführt erneut von den beiden Halbleiterschwergewichten Samsung Electronics und SK Hynix, die um 7,9 bzw. 7,3 Prozent vorrücken. Auch an anderen Plätzen der Region zählen Halbleiter- und Technologiewerte zu den Favoriten - beflügelt von positiven Geschäftsausweisen im Sektor durch Coreweave und Super Micro Computer in den USA. Die KI-Strategie zahlte sich aus. Aufschläge bei Finanz- und Energiewerten machen Verluste bei Elektronik- und Pharmaaktien in Japan mehr als wett. In China zeigt der Markt wie so häufig ein Eigenleben und zur Wochenmitte auch keine einheitliche Tendenz. In Australien wirkt die Warnung der Notenbank vom Vortag über eine weiterhin zu hohen Inflation nach. Zinserhöhungen seien mittelfristig nicht auszuschliessen, heisst es. Commonwealth Bank of Australia geben um 0,5 Prozent nach und belasten damit den Leitindex. Das wichtige Geschäft mit Immobilienfinanzierungen verlief weiter schwach, zudem stieg der Aufwand für Wertberichtigungen auf Kredite. Der Versicherer Suncorp kündigte eine Sonderdividende und einen neuen Aktienrückkauf an, nachdem er seinen bereinigten Jahresgewinn gesteigert hatte. Der Kurs legt um 2,8 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.791,85 -0,3 -184,13 53.975,98

S&P-500 7.728,20 -0,3 -24,91 7.753,11

NASDAQ Comp 26.445,45 -0,6 -159,91 26.605,36

NASDAQ 100 29.525,48 -0,3 -96,33 29.621,80

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 1,20 Mrd

Gewinner 1.420 1.086

Verlierer 1.306 1.646

Unverändert 96 90

Etwas leichter - Widersprüchliche Nachrichten zum Iran-Krieg belasteten letztlich. Zunächst stützten Berichte, wonach die USA und der Iran kurz vor einer "Art von Abkommen" stünden. Dann wieder hiess es, die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seien ins Stocken geraten. Intel hatte die am Montag angekündigte Kapitalerhöhung auf 20 Milliarden Dollar von zuvor 15 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Aktie gewann 0,2 Prozent. Nvidia (unv.) hatte KI-Finanzierungsvereinbarungen im Volumen von 500 Milliarden Dollar geschlossen. Damit sollen die Kunden des Chipkonzerns bei der Finanzierung der Kosten für Rechenleistung unterstützt werden. Derweil ist Trump Media & Technology noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie verlor weitere 5,1 Prozent. Mit Enttäuschung wurden die Zahlen des Sportschuhherstellers On Holding (-20,3%) aufgenommen. Nach einem gesenkten Ausblick fielen Hims & Hers um 4 Prozent. Babcock & Wilcox machten nach Vorlage überraschend starker Geschäftszahlen einen Sprung um 3,5 Prozent nach oben. AC Immune verteuerten sich um 11,4 Prozent. Die FDA prüft die beschleunigte Zulassung eines Parkinson-Medikaments des Unternehmens.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,22 -0,02 4,26 4,21

10 Jahre 4,68 -0,01 4,74 4,67

Die US-Anleiherenditen sanken, nachdem der Ölpreis von seinen Tageshochs zurückgekommen war, was Inflations- und Zinserhöhungsängste linderte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1532 -0,1 1,1540 1,1537 -1,8

EUR/JPY 183,84 +0,0 183,83 183,76 -0,1

EUR/GBP 0,8539 -0,1 0,8544 0,8543 -2,0

USD/JPY 159,40 +0,1 159,27 159,27 +1,8

USD/KRW 1.415,80 +0,3 1.411,08 1.416,30 -1,7

USD/CNY 6,7461 +0,0 6,7450 6,7468 -3,5

USD/CNH 6,7478 +0,0 6,7462 6,7474 -3,3

USD/HKD 7,8464 0,0 7,8465 7,8462 +0,8

AUD/USD 0,7056 -0,1 0,7060 0,7054 +5,8

NZD/USD 0,5865 -0,2 0,5879 0,5875 +1,9

BTC/USD 63.805,33 +0,2 63.700,13 63.860,62 -27,2

Der Dollar notierte wenig verändert. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung der Anleger vor den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.386,30 +0,4 19,46 4.366,84

Silber 65,08 +0,6 0,40 64,68

Platin 1.750,05 +0,3 5,80 1.744,25

(Angaben ohne Gewähr)

Der Goldpreis tendierte kaum verändert. Auf der einen Seite stützten die leicht gesunkenen Anleiherenditen, auf der anderen Seite belasteten Inflationssorgen wegen höherer Ölpreise - bedingt durch die Nachricht vom Beschuss eines Schiffs durch US-Streitkräfte im Golf von Oman.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,64 +0,5 0,44 83,20

Brent/ICE 89,25 +0,4 0,34 88,91

Der Ölpreis zeigte sich volatil angesichts der widersprüchlichen Nachrichten zu den Fortschritten der US-iranischen Verhandlungen. Im späten Handel stieg der Preis für das Barrel Brentöl um 0,9 Prozent auf 88,50 Dollar.

Im asiatischen Handel am Mittwoch bauen die Ölpreise ihre Aufschläge weiter aus. Beim Ringen um eine Wiedereröffnung der für den Öltransport so wichtigen Strasse von Hormus lässt ein Durchbruch weiter auf sich warten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

COREWEAVE

Das Cloud-Computing-Unternehmen hat das fünfte Quartal in Folge einen Rekordumsatz und einen Auftragsbestand von 104 Milliarden US-Dollar gemeldet. Dies spiegele die anhaltend starke Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz (KI) wider. Der Auftragsbestand des Unternehmens erreichte 104 Milliarden Dollar und verdoppelte damit fast das im November gemeldete Auftragsvolumen.

GENERAL MOTORS

will die Auswirkungen von Engpässen bei Bauteilen abmildern. Der Konzern errichtet für 4,5 Milliarden US-Dollar ein Sicherheitsnetz, das sicherstellen soll, dass die Versorgung mit kritischen Komponenten auch bei Problemen in der Lieferkette aufrechterhalten wird. Die Versorgung mit Hochrisikokomponenten soll durch eine Finanzierungsvereinbarung abgesichert werden, bei der der Konzern den Kauf wesentlicher Teile vorfinanziert.

PARAMOUNT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 01:49 ET (05:49 GMT)