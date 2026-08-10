MORNING BRIEFING - USA/Asien

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den Nationalfeiertag (9. August) geschlossen.

DIENSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Tags des Berges.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Apple testet Speicherchips des chinesischen Unternehmens CXMT für verschiedene Produktlinien, darunter iPhones und MacBooks, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Das US-Unternehmen reagiert damit auf eine Speicherknappheit während des Booms bei künstlicher Intelligenz (KI). Apple habe erste Gespräche mit CXMT über die Lieferung von Komponenten geführt, mit dem Ziel, diese in einigen in China verkauften Geräten zu verwenden, so die Personen. Apple hoffe, den Segen des Weissen Hauses zu erhalten, um mit dem chinesischen Unternehmen Geschäfte machen zu können. Apple erhöht weltweit die Preise für seine Produkte und begründet dies mit den steigenden Kosten für Speicherchips aufgrund der hohen Nachfrage von KI-Unternehmen. Der Zugang zu chinesischen Lieferungen könnte dem iPhone-Hersteller helfen, die Knappheit zu lindern.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Unternehmenstermine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten auf der Agenda.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.789,00 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.906,00 +0,2

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.232,50 -0,3

Topix-500 (Tokio) 4.104,69 +0,7

Kospi (Seoul) 6.279,34 +0,3

Shanghai-Composite 3.944,14 +0,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.810,55 +0,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Rekordstände der Wall Street beflügeln die Börsen in der Mehrzahl. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht dämpft die Sorgen über kurzfristige Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und stützt somit die Aktienmärkte. Trotz der positiven Stimmung gibt es auch mahnende Stimmen im Handel, denn die Unsicherheiten über den Fortgang des Iran-Krieges und die Wiederöffnung der Strasse von Hormus sind gross. Der südkoreanische Kospi klettert nach erneuten Volatilitäsunterbrechungen - erneut geben die Schwergewichte SK Hynix (+1,2%) und Samsung Electronics (+0,1%) die Richtung vor. Bereits an den US-Börsen hatten Technologietitel aus dem Halbleitersektor vorn gelegen. Auch in Japan wird der Markt angeführt von Elektroniktiteln. Furukawa Electric ziehen um 5,8 Prozent an. In China zeigen sich Technologiewerte uneinheitlich, allerdings waren die jüngsten Börsentrends des Sektors hier auch nicht komplett nachvollzogen worden. Im Juli hat sich die Inflation bei den Verbraucher- und auch den Erzeugerpreisen unerwartet stark abgeschwächt. Dies deutet auf eine verhal. In Australien gibt der Leitindex einen Teil der Freitagsgewinne wieder ab. Lithium-Aktien widersetzten sich der allgemeinen Schwäche: Global Lithium Resources legen um 6 Prozent zu. Treasury Wine Estates ziehen um 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2025 an. Die Jahresergebnisse stossen bei RBC auf eine positive Resonanz.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 54.036,93 +0,3 +151,83 53.885,10

S&P-500 7.757,64 +0,6 +47,68 7.709,96

NASDAQ Comp 26.690,62 +1,3 +342,26 26.348,35

NASDAQ 100 29.722,30 +1,2 +348,97 29.373,33

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,26 Mrd

Gewinner 1.807 1.064

Verlierer 949 1.691

Unverändert 72 86

Freundlich - Der unerwartet schwache US-Arbeitsmarktbericht linderte Zinserhöhungssorgen und stützt Aktien. Ausbleibende Neuigkeiten zu den Verhandlungen zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus dämpften die Kauflaune aber etwas. Airbnb hatte den Ausblick angehoben. Der Kurs sprang um 17,4 Prozent nach oben. Atlassian zogen um 35,3 Prozent an. Das Unternehmen hatte vor allem in seiner Cloudsparte überraschend gut abgeschnitten. Under Armour (-4,5%) hatte einen Umsatzrückgang verbucht. Auch der Umsartazsblick wurde gesenkt. Wendy's (+4,1%) hatte nach einem durchwachsenen Quartal den Ausblick für 2026 zurückgezogen und die Dividende gekürzt. Das Unternehmen will aber mit Investitionen die Trendwende schaffen. Positiv wurden die Zahlen von Take-Two Interactive (+6%) aufgenommen. Der Videospieleanbieter sah keine Kaufzurückhaltung der Kunden. Die als zinssensibel geltenden Technologiewerte profitierten nicht durchweg von gesunkenen Marktzinsen, da Anleger weiter die Nachhaltigkeit der KI-bedingten Gewinne und die massiven Investitionen in Frage stellten. Unter anderem gewannen Nvidia 2,3 Prozent und Intel 1,8 Prozent. Die am Donnerstag nach Zahlenvorlage abgestraften Aktien von Western Digital und Sandisk verloren jedoch weitere 3,8 und 3,7 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,20 -0,03 4,26 4,15

10 Jahre 4,66 -0,01 4,69 4,60

Die Renditen der US-Anleihen kamen nach den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten zunächst deutlich zurück, weil Zinserhöhungerwartungen ausgepreist wurden, erholten sich aber im weiteren Verlauf von ihren Tagestiefs.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1552 -0,1 1,1558 1,1521 -1,6

EUR/JPY 182,91 +0,3 182,36 182,50 -0,6

EUR/GBP 0,8561 -0,1 0,8565 0,8566 -1,8

USD/JPY 158,35 +0,4 157,78 158,37 +1,1

USD/KRW 1.415,89 +0,6 1.407,48 1.418,00 -1,7

USD/CNY 6,7450 -0,0 6,7472 6,7466 -3,6

USD/CNH 6,7443 +0,0 6,7430 6,7460 -3,3

USD/HKD 7,8451 +0,0 7,8447 7,8447 +0,8

AUD/USD 0,7063 -0,1 0,7067 0,7033 +5,9

NZD/USD 0,5886 -0,1 0,5893 0,5867 +2,3

BTC/USD 65.039,62 -0,1 65.090,17 64.356,63 -25,8

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach unten und tendierte etwas leichter. Der Euro stieg auf rund 1,1560 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.343,91 +0,1 2,20 4.341,71

Silber 64,12 +0,9 0,57 63,55

Platin 1.762,55 +1,0 17,56 1.744,99

(Angaben ohne Gewähr)

Gold profitierte vom schwächeren Dollar und gesunkenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 2,4 Prozent auf 4.340 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,30 +0,2 0,12 78,18

Brent/ICE 83,98 +0,5 0,43 83,55

Die Ölpreise zogen an. Das Barrel Brentöl verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 83,70 Dollar, da positive Neuigkeiten zur Strasse von Hormus ausblieben. Sollte es hier zu einer Einigung zur Wiederöffnung der für den Öltransport wichtigen Meerenge kommen, würden geopolitische Risiken etwas verringert, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

STRASSE VON HORMUS

Ein hochrangiger iranischer Vertreter hat eine Reihe harter Forderungen für die Öffnung der Strasse von Hormus aufgestellt. Mohammad Bagher Zolghadr, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, sagte, die USA müssten den Krieg dauerhaft beenden, ihre Seeblockade aufheben, ihre Streitkräfte abziehen, alle Sanktionen aufheben, die eingefrorenen Vermögenswerte des Iran freigeben, Kriegsreparationen zahlen, Drohungen und Beleidigungen einstellen und militärische Aktionen gegen die mit dem Iran verbündeten Milizen in der Region stoppen, bevor der Iran die Meerenge öffnen würde, so ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, dass ein mit ihrer nationalen Ölgesellschaft verbundenes Schiff am Samstag bei der Durchfahrt durch die Strasse von Hormus unter iranischen Raketenbeschuss geraten sei. Die VAE machten die Islamischen Revolutionsgarden des Iran für den Angriff verantwortlich.

KONJUNKTUR USA

Verbraucherkredite Juni plus 14,2 Mrd USD

INFLATION CHINA

In China hat sich im Juli die Inflation bei den Verbraucher- und auch bei den Erzeugerpreisen unerwartet stark abgeschwächt. Dies deutet auf eine verhaltene Binnennachfrage hin und spiegelt die Auswirkungen von Extremwetter sowie sinkenden Ölpreisen wider. Der Erzeugerpreisindex stieg im Juli um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verlangsamte sich damit nach einem Anstieg von 4,1 Prozent im Vormonat. Dieser Wert lag unter der Markterwartung von 3,9 Prozent.

Die Verbraucherpreise in China stiegen um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie verlangsamten sich damit gegenüber dem Wachstum von 1,0 Prozent im Juni und verfehlten den prognostizierten Anstieg von 0,8 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Leistungsbilanz Juni nsb Defizit 92,3 Mrd JPY (PROG: Überschuss 1,514 Bill JPY)

USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)