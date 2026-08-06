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06.08.2026 07:44:44

MORNING BRIEFING - USA/Asien

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Iran und der Oman haben am Mittwoch einen Vertragsentwurf zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus fertiggestellt. Dieser würde Teheran die Aufsicht über die in den Persischen Golf einfahrenden Schiffe übertragen, jedoch keine Erhebung von Maut- oder Servicegebühren zulassen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Parteien haben sich auf die Hauptpunkte des Entwurfs geeinigt - der eine einlaufende Schifffahrtsroute in der Nähe des Iran und eine auslaufende Route in der Nähe des Oman vorsehen würde - und diesen den USA, den Ländern in der Region sowie der obersten iranischen Führung vorgelegt, die noch zustimmen müsse, hiess es weiter. Der Sprecher des iranischen Aussenministeriums, Esmail Baghaei, erklärte gegenüber Reportern, der Iran habe eine Einigung mit dem Oman erzielt, um eine sichere Route durch die Strasse von Hormus zu schaffen, und eine Ausarbeitung der Hauptpunkte werde derzeit fertiggestellt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Prognose: 204.000

Zuvor: 197.000

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,6% gg Vq

1. Quartal: +0,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

1. Quartal: +1,8% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.763,00 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.571,25 -0,2

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.266,10 +0,4

Topix-500 (Tokio) 4.055,88 +0,2

Kospi (Seoul) 6.308,84 -4,4

Shanghai-Composite 3.876,56 -0,1

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.422,10 -1,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Schwache Ergebnisse von Sandisk und Western Digital drücken die Werte aus dem Chip-Sektor deutlicher ins Minus, womit sich die Volatilität bei den Aktien aus diesem Bereich fortsetzt. Es verstärkten sich erneut die Sorgen vor einer Verlangsamung des KI-Booms, heisst es. Die deutlichste Reaktion zeigt wieder einmal der Kospi in Seoul, der sich um 4,4 Prozent reduziert. Die kräftigen Abgaben der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-5,9%) und SK Hynix (-9,1%) ziehen den Index nach unten. Der Nikkei-225 in Tokio verliert 0,9 Prozent. Auch hier fallen die Aktien aus dem Chip-Sektor. Deutlicher abwärts geht es auch für den Hang-Seng-Index in Hongkong, der um 1,9 Prozent fällt. Dagegen zeigt sich der Shanghai-Composite nur leicht im Minus. Gegen den Trend legt der S&P/ASX-200 in Sydney um weitere 0,4 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- %

Dow-Jones 54.349,12 +0,5

S&P-500 7.723,55 -0,2

Nasdaq Composite 26.363,44 -0,8

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,30 Mrd 1,43 Mrd

Gewinner 1.141 1.859

Verlierer 1.609 905

Unverändert 83 76

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Im frühen Handel erreichten Dow Jones und S&P-500 neue Rekordstände. Doch ausbleibende Nachrichten über eine Einigung zwischen USA und Iran zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus liessen die Kurse im Verlauf bröckeln. Etwas Unterstützung kam zwischenzeitlich vom überraschend schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht, der Zinserhöhungssorgen linderte. AMD verloren 7 Prozent. Die Zahlen des Chipkonzerns wurden im Handel als insgesamt solide bezeichnet. Belastend wirkte die Ankündigung von SpaceX-CEO Elon Musk, das Raketen- und Satellitenunternehmen werde künftig ausschliesslich Chips des AMD-Rivalen Nvidia einsetzen. Nvidia tendieren 3,4 Prozent höher. Die SpaceX-Aktie stürzten derweil um 14 Prozent ab. Anleger nahmen Anstoss an den massiven Investitionsausgaben, die das Unternehmen bei Vorlage seiner Zweitquartalszahlen auswies. Die überraschend gut ausgefallenen Quartalszahlen von SpaceX traten darüber in den Hintergrund. Die Zahlen von Uber (-5,3%) waren etwas besser als erwartet, doch gab der Fahrdienstvermittler eine enttäuschende Prognose ab. Bei Kraft Heinz (-3,4%) gingen Umsatz und Gewinn je Aktie im zweiten Quartal zurück. Der Lebensmittelkonzern engte die Ergebnisprognose für das Jahr ein, der Umsatz soll jedoch weniger stark schrumpfen als bislang angenommen. Die Disney-Aktie stieg um 3,6 Prozent. Die Zahlen des Unterhaltungskonzerns hatten die Erwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,18 -0,02

10 Jahre 4,62 -0,01

Die Renditen von US-Staatsanleihen sanken nach schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten, weil diese die Inflations- und Zinserhöhungssorgen dämpften.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 9:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1548 -0,0 1,1551 1,1539 -1,7

EUR/JPY 182,16 -0,0 182,24 181,93 -1,0

EUR/GBP 0,8577 -0,0 0,8578 0,8572 -1,6

USD/JPY 157,72 -0,0 157,74 157,63 +0,7

USD/KRW 1.416,03 -0,4 1.421,09 1.424,96 -1,7

USD/CNY 6,7487 -0,0 6,7497 6,7477 -3,5

USD/CNH 6,7498 +0,0 6,7481 6,7474 -3,2

USD/HKD 7,8434 -0,0 7,8438 7,8434 +0,8

AUD/USD 0,7046 -0,2 0,7057 0,7044 +5,6

NZD/USD 0,5878 -0,2 0,5887 0,5866 +2,1

BTC/USD 64.827,73 +0,0 64.802,29 64.034,59 -26,1

Der Dollar tendierte knapp behauptet, nachdem der ADP-Arbeitsmarktbericht überraschend schwach ausgefallen war. Der Dollar-Index gab 0,2 Prozent ab, der Euro legte um 0,2 Prozent auf 1,1555 Dollar zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.261,23 +0,4 15,83 4.245,40

Silber 61,91 -0,3 -0,17 62,08

Platin 1.752,76 +1,0 17,90 1.734,86

Der nachgebende Dollar und die gesunkenen Marktzinsen verhalfen dem Goldpreis zu einem kräftigen Anstieg. Die Feinunze verteuerte sich zum Settlement um 3,7 Prozent auf 4.245,80 Dollar - es war der grösste prozentuale Anstieg seit Februar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,88 -0,5 -0,34 75,22

Brent/ICE 79,03 -0,5 -0,42 79,45

Die Ölpreise, die in den vergangenen Tagen von Spekulationen auf eine baldige Öffnung der Strasse von Hormus und einem damit einhergehenden grösseren Ölangebot belastet worden waren, zeigten sich uneinheitlich. Berichten zufolge haben der Iran und der Oman einen Vertragsentwurf zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus fertiggestellt. Es blieb aber unklar, ob die USA diesen unterstützten. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,7 Prozent, nachdem die US-Rohölvorräte überraschend gestiegen waren. Der Preis für das Barrel der global gehandelten Sorte Brent stieg in einer kleinen Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste um 0,1 Prozent auf 79,45 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

EBAY

hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zuvor hatte das Unternehmen die Übernahme von Depop abgeschlossen und ein Umsatzwachstum im zweiten Quartal gemeldet. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Gewinn von 550 Millionen Dollar oder 1,21 Dollar je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 364 Millionen Dollar oder 78 Cent je Aktie im Vorjahr. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn im zweiten Quartal bei 1,60 Dollar je Aktie. Analysten hatten 1,50 Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz stieg von 2,73 Milliarden Dollar auf 3,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten 3,02 Milliarden Dollar erwartet. Das Bruttowarenvolumen betrug 22,4 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und über den Analystenerwartungen von 21,56 Milliarden Dollar.

SANDISK

hat im vierten Quartal stark gestiegene Umsätze gemeldet, da der Ausbau der KI die Nachfrage nach Datenspeichern weiter anheizt. Das Unternehmen wies einen Nettogewinn von 6,9 Milliarden US-Dollar oder 43,97 Dollar je Aktie aus, verglichen mit einem Verlust von 23 Millionen Dollar oder 16 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 39,25 Dollar je Aktie. Von Factset befragte Analysten hatten mit 34,96 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz sprang von 1,9 Milliarden auf 8,97 Milliarden Dollar. Die Wall Street hatte 8,48 Milliarden Dollar erwartet. Sandisk stellt für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn von 44 bis 46 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 10,3 Milliarden bis 10,8 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten sehen für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn von 44,72 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 10,82 Milliarden Dollar.

WESTERN DIGITAL

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Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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