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17.07.2026 07:52:39

MORNING BRIEFING - USA/Asien

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Südkorea bleibt die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Meeres geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Netflix rechnet im dritten Quartal mit einer Verlangsamung der Umsatz- und Gewinnzuwächse. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um mehr als 9 Prozent, nachdem das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 11,7 Prozent prognostiziert hatte - der geringste Anstieg im Jahresvergleich in einem Quartal seit Ende 2023. Netflix meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 12,56 Milliarden Dollar, ein Plus von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn stieg um fast 9 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Erwartungen der Analysten. Die operative Marge sank auf 33,4 von 34,1 Prozent, lag aber über den prognostizierten 32,6 Prozent. Der Freie Cashflow fiel auf 1,53 von 2,27 Milliarden Dollar, was zum Teil auf Steuerzahlungen aus der Warner-Kündigungsgebühr zurückzuführen ist. Netflix engte seine Umsatzprognose für das Jahr auf 51 bis 51,4 Milliarden Dollar ein. Zuvor hatte das Unternehmen einen Umsatz in der Spanne von 50,7 bis 51,7 Milliarden Dollar prognostiziert. Das Unternehmen rechnet für das Jahr weiterhin mit einer operativen Marge von 31,5 Prozent. Netflix führte die Zuwächse im zweiten Quartal zum Teil auf jüngste Preiserhöhungen und das Wachstum im Werbegeschäft zurück. Netflix teilte mit, dass das Abonnentenwachstum zur Stärke des Quartals beigetragen habe. Anfang vergangenen Jahres hatte das Unternehmen aufgehört, vierteljährliche Abonnentenzahlen zu veröffentlichen.

Bereits vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am Donnerstag war die Aktie des Streaminganbieters im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent gefallen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger über die Möglichkeiten des Unternehmens besorgt sind, seine Reichweite oder seinen Umsatz weiter auszubauen. Der Kursrückgang der Aktie begann, als Netflix ein Gebot für das Studio- und Streaminggeschäft von Warner Bros. Discovery prüfte - eine strategische Neuausrichtung für das Unternehmen. Sie fiel auch weiter gefallen, nachdem Netflix bei der Übernahme leer ausging.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni

Baubeginne

PROGNOSE: +11,3% gg Vm

zuvor: -15,4% g Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

Import- und Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,2%

zuvor: 76,2%

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 49,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.509,00 -0,9

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.751,00 -1,6

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.781,60 -0,7

Topix-500 (Tokio) 3.888,62 -3,5

Kospi (Seoul) Feiertag

Shanghai-Composite 3.757,19 -3,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.374,61 -2,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Die asiatischen Aktienmärkte folgen der Vorlage an der Wall Street, insbesondere den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Einmal mehr dominiert eine breite Verkaufswelle im Technologiesektor. Marktteilnehmer berichten von Sorgen über zu hohe Bewertungen angesichts der hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz. Wieder einmal stehen besonders Halbleiterwerte unter Druck, die bisherigen Highflyer des Jahres - und das trotz jüngst besserer Geschäftszahlen als erwartet von TSMC und ASML. Laut Marktstratege James Ooi von Tiger Brokers hinterfragen die Marktakteure nach der Kursrally im bisherigen Jahresverlauf zunehmend die hohen Bewertungen, so dass auch gute Unternehmenszahlen nicht mehr für weitere Kursanstiege ausreichen. In Tokio rutschen die Kurse KI-naher Aktien wie Advantest um 10,6, Softbank Group um 10,9 oder Tokyo Electron um 9,4 Prozent ab. Murata Manufacturing knicken um 12 Prozent ein. In Taiwan verbilligen sich TSMC nach der Vorlage starker Geschäftszahlen am Vortag nach Börsenschluss 5,3 Prozent. Der Chip-Auftragsfertiger hatte auch angekündigt, zusätzlich 100 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, um seine Führungsposition in den globalen Halbleiterlieferketten auszubauen. In Hongkong, wo zuletzt Kursgewinne von Technologieschwergewichten wie Alibaba, Tencent oder Meituan gestützt hatten, geht es für die Halbleiteraktien Hua Hong Grace und SMIC um 7,2 bzw. 6,0 Prozent südwärts. Alibaba, Meituan und Tencent fallen ebenfalls deutlich um rund 4 bis 6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.552,97 -0,2 -105,67 52.658,64

S&P-500 7.533,77 -0,5 -38,63 7.572,40

NASDAQ Comp 25.881,95 -1,5 -387,28 25.881,95

NASDAQ 100 29.025,77 -1,6 -476,83 29.025,77

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,25 Mrd 1,21 Mrd

Gewinner 1.531 1.665

Verlierer 1.231 1.096

Unverändert 83 83

Leichter - Der andauernde Iran-Krieg und die unsichere Lage der Strasse von Hormus dämpften die Stimmung. Dazu kamen wieder auflebende Zinserhöhungsbefürchtungen nach gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Der Ausverkauf bei Chipwerten setzte sich fort. Die KI-Rally verliere an Schwung, sagten Händler. Zudem dominierten wieder einmal Sorgen über zu hohe Bewertungen, vor allem auch mit Blick auf die extrem hohen KI-Investitionen vieler Unternehmen. Starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick der taiwanischen TSMC verpufften denn auch, weil TSMC zugleich sehr hohe Investitionen ankündigte. Unter anderem fielen Micron um 5,7, AMD um 5,3 und Intel um 5,8 Prozent. Im Speichersegment sackte die schon am Mittwoch heftig abverkaufte Sandisk-Aktie um weitere 12,6 Prozent ab. Western Digital verloren 9,2 und Seagate 10 Prozent. Überraschend starke Geschäftszahlen hatte der Krankenversicherer Unitedhealth vorgelegt. Die Aktie stieg um 1,2 Prozent. Auch die Zahlen von Abbott Laboratories überzeugten, die Aktie gewann über 10 Prozent. GE Aerospace verloren 4,1 Prozent, obwohl der Konzern die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hatte. Hier könnten Gewinnmitnahmen belastet haben, hiess es.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,14 +0,01

5 Jahre 4,27 +0,01

10 Jahre 4,55 0,00

Nachdem die überraschend niedrige Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Zinserhöhungsspekulatioknen befeuert hatten, stiegen die Renditen. Im späten Handel kamen sie aber von den Hochs wieder deutlich zurück.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:03 % YTD

EUR/USD 1,1442 +0,0 1,1441 1,1468 -2,6

EUR/JPY 185,80 +0,0 185,79 185,91 +1,0

EUR/GBP 0,8496 +0,1 0,8488 0,8469 -2,5

USD/JPY 162,37 -0,0 162,38 162,10 +3,7

USD/KRW 1.478,30 -0,1 1.479,37 1.478,19 +2,6

USD/CNY 6,7735 +0,0 6,7726 6,7674 -3,1

USD/CNH 6,7753 +0,0 6,7730 6,7681 -2,9

USD/HKD 7,8407 +0,0 7,8397 7,8389 +0,8

AUD/USD 0,6979 -0,2 0,6996 0,6996 +4,6

NZD/USD 0,5836 -0,1 0,5840 0,5854 +1,4

BTC/USD 62.865,22 -1,9 64.104,05 64.722,46 -28,3

Der Dollar folgte den zwischenzeitlich etwas stärker steigenden Marktzinsen nach oben. Der Euro kam von 1,1470 auf 1,1442 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.987,16 +0,4 17,22 3.969,94

Silber 55,46 -0,1 -0,05 55,51

Platin 1.592,56 -1,5 -24,94 1.617,50

Steigende Marktzinsen und der festere Dollar belasteten den Goldpreis. Die Feinunze ermässigte sich um 1,8 Prozent auf 3.990 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,94 -0,0 -0,01 78,95

Brent/ICE 84,64 +0,5 0,41 84,23

Die Ölpreise legten nicht mehr weiter zu, obwohl die USA weiter Ziele im Iran angriffen und der Iran seinerseits mit Gegenattacken reagierte. Der Preis für das Barrel Brentöl notierte kaum verändert bei 84,97 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

MALAYSIA - Inflation

Der Anstieg der malaysischen Verbraucherpreise betrug im Juni 1,9 Prozent zum Vorjahr. Ökonomen hatten 2,0 Prozent geschätzt.

USA - Geldpolitik

Laut US-Notenbanker Philip Jefferson dürfte der derzeitige geldpolitische Kurs den Arbeitsmarkt weiterhin stützen und es der Inflation gleichzeitig ermöglichen, ihren Rückgang in Richtung des Zielwerts der Fed von 2 Prozent wieder aufzunehmen.

USA - Politik

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 17, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)

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Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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Short 15’140.25 13.63 SX0BIU
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SMI-Kurs: 14’267.19 16.07.2026 17:31:59
Long 13’649.62 19.51 SZBKGU
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Long 12’781.72 8.96 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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