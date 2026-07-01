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01.07.2026 07:39:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungszone" geschlossen.

DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nike hat seine Umsatzprognose gesenkt, nachdem der Druck auf die Verbraucher in den letzten Monaten weltweit zugenommen hat. Der Sneaker- und Bekleidungshersteller teilte mit, dass starke Trends vom März, insbesondere in Nordamerika, bis Mitte April schnell nachgelassen hätten. Dies gelte vor allem für das Geschäft mit Sportbekleidung und Jordan-Streetwear. Der Rückgang, der mit einer allgemeinen Verunsicherung der Verbraucher aufgrund des Krieges im Nahen Osten und steigender Benzinpreise zusammenfiel, habe höhere Rabatte erforderlich gemacht und belaste auch die zukünftigen Bestellungen für die Produkte des Unternehmens.

Angesichts des wirtschaftlichen Umfelds und der jüngsten Abverkaufstrends ergreife Nike nun Massnahmen, um seine Bestellungen zu straffen und die Lagerbestände zu verwalten. Dies werde voraussichtlich den Umsatz belasten, aber die Margen verbessern, sagte Finanzvorstand Matthew Friend.

Der Gewinn von Nike im vierten Geschäftsquartal belief sich auf 1,07 Milliarden Dollar oder 72 Cent je Aktie, gegenüber 211 Millionen Dollar oder 14 Cent je Aktie im Vorjahr. Der Wert je Aktie des letzten Quartals enthält einen positiven Effekt von 52 Cent im Zusammenhang mit der erwarteten Rückerstattung von IEEPA-Zöllen. Die von Factset befragten Analysten hatten einen Gewinn von 12 Cent je Aktie prognostiziert.

Der Umsatz im vierten Quartal sank um 1 Prozent von 11,1 Milliarden Dollar auf 10,97 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 10,85 Milliarden Dollar gerechnet. Die Umsätze im Grosshandel stiegen um 4 Prozent, während die Umsätze im Direktvertrieb um 7 Prozent sanken. Die Umsätze stiegen in Nordamerika um 3 Prozent und im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Lateinamerika um 1 Prozent, fielen jedoch in der Region Europa, Naher Osten und Afrika um 1 Prozent. Einen besonders starken Rückgang verzeichnete das Unternehmen in China, wo die Umsätze um 12 Prozent einbrachen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +110.000 Stellen

zuvor: +122.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 55,7

1. Veröff.: 55,7

zuvor: 55,1

16:00 Bauausgaben Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 53,9 Punkte

zuvor: 54,0 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.527,25 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.427,00 -0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.724,20 -0,6

Topix-500 (Tokio) 4.016,64 +0,6

Kospi (Seoul) 8.317,88 -1,9

Shanghai-Composite 4.134,85 +1,0

Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertag

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz erkennen. An einigen Handelsplätzen stützen die starken Vorgaben der US-Börsen und heimische Konjunkturdaten, an anderen Börsen dominiert Vorsicht vor den US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag. Auch Gewinnmitnahmen spielen eine Rolle. In Tokio erhalten die Kurse Unterstützung von der ermutigenden Tankan-Umfrage der japanischen Zentralbank. Der Stimmungsindex der grossen japanischen Industrieunternehmen ist überraschend gestiegen. Gesucht sind Technologie- und Elektronikaktien, die ihren am Vortag gestiegenen US-Pendants nach oben folgen. Tokyo Electron gewinnen 2 und Softbank Group 0,7 Prozent. An der Börse in Seoul dreht der Kospi nach anfangs deutlichen Kursgewinnen ins Minus. Allerdings hatte der Index im Juni einen starken Lauf. Starke heimische Exportdaten stützen nicht. Die südkoreanischen Exporte stiegen im Juni auf ein Rekordhoch und so stark wie zuletzt im Oktober 1978. Das Wachstum lag auch deutlich über der Konsensschätzung von Ökonomen. Gewinnmitnahmen drücken die Kurse der Chip-Aktien Samsung Electronics und SK Hynix um 4,3 und 2,5 Prozent. Die Börse in Shanghai tendiert fester und zeigt sich damit unbeeindruckt davon, dass der von RatingDog ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni geringfügig zurückgegangen ist. Allerdings verharrte der Index im expansiven Bereich.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.319,20 +0,3 +136,46 52.182,74

S&P-500 7.499,36 +0,8 +58,93 7.440,43

NASDAQ Comp 26.213,72

NASDAQ 100 30.276,35

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,70 Mrd 1,47 Mrd

Gewinner 1.297 1.540

Verlierer 1.490 1.249

Unverändert 85 72

Fester - Anleger favorisierten erneut Technologieaktien. Dass nach der jüngsten beiderseitigen Gewalteskalation um die Strasse von Hormus erhoffte direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran am Berichtstag doch nicht zustande kamen, wurde eher achselzuckend zur Kenntnis genommen. Stattdessen standen Treffen der US-Seite mit Vermittlern auf der Agenda. Rückenwind kam von Konjunkturseite. Zwar sank der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago wie erwartet gegenüber dem Vormonat deutlich, er fiel aber dennoch besser als geschätzt aus und liegt zudem weiter tief im Expansion anzeigenden Bereich. Ausserdem stieg die Zahl der offenen Stellen in den USA ("Jolts") im Mai leicht. Stark gesucht waren Aktien mit KI-Fantasie. Im Halbleitersegment verteuerten sich AMD um 7,7 und Arm um 3,2 Prozent. Broadcom gewannen 1,4, Intel 6,0 oder Nvidia 2,6 Prozent. Micron legten um 0,8 Prozent zu, Marvell um 7,3 Prozent. GE Vernova, das Unternehmen gilt als Profiteur der Nachfrage nach Rechenzentren, kletterten um 6,6 Prozent nach oben. Für das Apple-Papier ging es um 2,7 Prozent nach oben. Dass die britische Wettbewerbsaufsicht gegen Einschränkungen durch Apple und Google im Zahlungsverkehr vorgehen will, belastete nicht. Marktbeobachter tippten auf eine Erholung, nachdem die Apple-Aktie in der Vorwoche in Reaktion auf deutliche Preiserhöhungen stark gefallen war. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet stieg um 1,1 Prozent und verteidigte kräftige Vortagesgewinne im Zuge der Aufnahme der Aktie in den Dow-Jones-Index. Aerovironment schossen um über 18 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Drohnen und Verteidigungstechnologie unerwartet gute Quartalsergebnisse gemeldet hatte. Concentrix stürzten dagegen um 11,2 Prozent ab, nachdem der Betreiber einer Plattform für Kundenerfahrungen die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal verfehlt und eine schwache Prognose gegeben hatte.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,18 +0,04 4,18 4,16

5 Jahre 4,23 +0,04 4,24 4,21

10 Jahre 4,47 +0,04 4,47 4,45

Die Renditen am US-Anleihemarkt zogen mit den robusten Konjunkturdaten, die tendenziell für eine straffere Zinspolitik sprechen, deutlich an. Im Zehnjahresbereich ging es um 7 Basispunkte auf 4,44 Prozent nach oben. Am frühen Mittwoch ziehen die Renditen weiter an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1407 -0,1 1,1421 1,1406 -2,9

EUR/JPY 185,64 -0,0 185,66 184,98 +0,9

EUR/GBP 0,8612 +0,0 0,8611 0,8612 -1,2

USD/JPY 162,71 +0,1 162,54 162,17 +3,9

USD/KRW 1.549,90 +0,2 1.547,33 1.549,10 +7,6

USD/CNY 6,7939 +0,1 6,7851 6,7844 -2,9

USD/CNH 6,7994 +0,1 6,7908 6,7883 -2,5

USD/HKD 7,8431 +0,0 7,8427 7,8422 +0,8

AUD/USD 0,6895 -0,4 0,6919 0,6877 +3,3

NZD/USD 0,5674 -0,0 0,5676 0,5655 -1,4

BTC/USD 59.099,64 +0,7 58.664,99 59.438,29 -32,6

Beim Dollar tat sich wenig, der Euro ging zuletzt im US-Handel mit 1,1427 Dollar um. Der Yen wertet am Mittwoch zum Dollar weiter ab auf ein neues 40-Jahres-Tief, was Spekulationen auf eine Intervention der japanischen Notenbank befeuert.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.975,27 -0,8 -31,96 4.007,23

Silber 57,64 -1,6 -0,93 58,58

Platin 1.540,49 -0,7 -10,76 1.551,25

Der Goldpreis tendierte am letzten Handelstag des Monats kaum verändert. Im Laufe des Juni verbilligte sich die Feinunze um mehr als 10 Prozent, belastet von Zinserhöhungserwartungen.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,72 +0,3 0,22 69,50

Brent/ICE 73,27 +0,4 0,32 72,95

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

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Short 15’061.79 13.81 SD2BJU
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SMI-Kurs: 14’193.92 30.06.2026 17:30:29
Long 13’574.48 19.22 S6BJTU
Long 13’264.94 13.68 SWBZHU
Long 12’717.27 8.95 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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