Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’232 0.8%  SPI 20’051 0.7%  Dow 51’921 0.1%  DAX 24’995 1.0%  Euro 0.9203 -0.1%  EStoxx50 6’268 0.9%  Gold 4’025 -0.1%  Bitcoin 48’505 0.2%  Dollar 0.8087 -0.1%  Öl 74.1 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Micron Technology951691Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis unter Druck - vierter Wochenverlust möglich
Rollverluste bei VIX-ETFs als versteckter Renditekiller - Was Anleger wissen sollten
Coinbase for Agents: Zugriff für KI-Agenten auf Krypto-Trading und Zahlungen
Dollar behauptet sich gegenüber Franken und Euro - Das bewegt den Markt
Swatch-Aktie: Schweizer Uhrenriese fordert Schadensersatz im Rechtsstreit gegen Samsung
Suche...
eToro entdecken
26.06.2026 08:07:41

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

++++++ FEIERTAHSHINWEIS +++++++

FREITAG: Kein Handel in Indien wegen Feiertags Muharram.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hält den derzeitigen geldpolitischen Kurs für angemessen, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve zu bringen. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Risiken für das doppelte Mandat der Fed fortbestünden. "Angesichts des erhöhten Inflationsniveaus ist es unerlässlich, dass wir sie nachhaltig auf unser langfristiges Ziel von 2 Prozent zurückführen. Der derzeitige geldpolitische Kurs ist gut positioniert, um das zu erreichen," hiess es in einem veröffentlichten Redetext.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Index der Frühindikatoren Mai

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 44,8

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.372,75 -0,7

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.317,00 -1,4

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.761,70 +0,2

Topix-500 (Tokio) 3.950,06 -1,7

Kospi (Seoul) 8.286,02 -7,2

Shanghai-Composite 4.062,66 -1,4

Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.683,06 -1,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte stürzen ab - allen voran die südkoreanische und japanische Börse. Erneut steht der hoch bewertete Technologiesektior im Fokus, wo nun erneut massiv Gewinne eingestrichen werden. Den Auslöser liefert Apple - der US-Technologieriese will mit Preiserhöhungen steigende Chipkosten kompensieren. Für Verunsicherung sorgt zudem ein Bericht, wonach OpenAI ihren Börsengang möglicherweise verschieben könnte. Unter Anlegern kochen damit die bekannten Sorgen hinsichtlich der Bewertungen im Zusammenhang mit KI wieder hoch. Angeführt wird der Ausverkauf wieder einmal vom technologielastigen Kospi in Seoul. Die Chip-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix stürzen um 7,8 bzw. 8,8 Prozent ab. Beide Unternehmen planen laut Berichten erhebliche langfristige Investitionen in die Halbleiterkapazität. Auch in Japan reagieren Anleger mit einem Ausverkauf im Technologiesektor. Der Nikkei-225 ist nach einem Rekordschlusshoch am Vortag aber auch besonders anfällig für Gewinnmitnahmen. Softbank Group brechen im Technologiesegment um 13,5 Prozent ein. Die Dachgesellschaft ist an OpenAI beteiligt, ein Verschiebung des Börsengangs würde Geldzuflüsse daher verzögern. Kioxia knicken um knapp 11 Prozent ein, nachdem die Technologieaktie am Vortag hohe Aufschläge verbucht hat. In Australien bewegt sich der Leitindex kaum, dort spielen Technologietitel keine grosse Rolle. Judo sinkt nach dem Vortageseinbruch um weitere 3,6 Prozent. Nach einer Prognosesenkung hagelt es nun negative Analystenkommentare.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.920,62 +0,1 +71,72 51.848,90

S&P-500 7.357,49 -0,0 -0,73 7.358,22

NASDAQ Comp 25.358,60 -0,5 -118,03 25.476,64

NASDAQ 100 29.440,32 +0,8 +220,27 29.220,06

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,31 Mrd 1,40 Mrd

Gewinner 1.539 1.500

Verlierer 1.208 1.270

Unverändert 96 80

Uneinheitlich - Etwas Rückenwind kam von Micron Technology und beruhigenden Inflationsdaten. Einen Dämpfer erhielt die Stimmung jedoch von Apple, die die Preise einiger Produkte erhöht. Der PCE-Index bewegte sich im Mai im Rahmen der Konsensschätzung. Der Index ist das bevorzugte Inflationsmass der Fed. In verschiedene Richtungen wiesen auch die übrigen Daten: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche von einem ohnehin recht niedrigen Niveau noch etwas stärker als angenommen. Das US-BIP wuchs in dritter Lesung im ersten Quartal stärker als erwartet und als zunächst gemeldet. Dagegen fiel der Auftragseingang bei langlebigen Gütern im Mai etwas deutlicher als erwartet und der Chicago Fed National Activity Index rutschte im Mai geringfügig in negatives Terrain. Apple fielen um gut 6 Prozent. Der Konzern erhöht die Preise wegen stark gestiegener Speicherchippreise. Bio-Techne schossen um 20 Prozent in die Höhe. Das Life-Science-Unternehmen wird von der deutschen Merck KGaA geschluckt. ARS (-24%) teilte mit, dass keine privaten Krankenversicherer das Neffy-Nasenspray im aktuellen Versicherungszyklus in ihre Pläne aufgenommen hätten. Passage Bio sackten um gut 26 Prozent ab, das Pharma-Unternehmen fusioniert mit Remix Therapeutics per Aktientausch.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,13 -0,01 4,16 4,09

5 Jahre 4,17 -0,02 4,20 4,14

10 Jahre 4,39 -0,01 4,42 4,36

Die Inflationsdaten linderten Zinserhöhungsängste, was am Anleihemarkt die Renditen leicht nachgeben liess. Auch Berichte über einen iranischen Angriff auf ein Frachtschiff in der Strasse von Hormus hätten den Anleihen etwas Zulauf verschafft, hiess es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1375 +0,1 1,1369 1,1353 -3,2

EUR/JPY 183,85 -0,1 183,94 183,73 -0,1

EUR/GBP 0,8615 -0,0 0,8616 0,8612 -1,2

USD/JPY 161,61 -0,1 161,78 161,81 +3,2

USD/KRW 1.544,61 -0,0 1.544,71 1.542,40 +7,2

USD/CNY 6,8007 +0,1 6,7976 6,8040 -2,8

USD/CNH 6,8048 +0,1 6,8006 6,8077 -2,5

USD/HKD 7,8410 +0,0 7,8401 7,8397 +0,8

AUD/USD 0,6891 -0,3 0,6908 0,6893 +3,3

NZD/USD 0,5644 -0,1 0,5647 0,5639 -2,0

BTC/USD 59.704,40 +0,6 59.366,20 61.784,64 -31,9

Der Dollar gab nach den Inflationsdaten anfängliche Gewinne ab und tendierte knapp behauptet.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.008,99 -0,4 -17,01 4.026,00

Silber 56,49 -2,4 -1,38 57,87

Platin 1.578,01 -1,4 -23,03 1.601,04

(Angaben ohne Gewähr)

Der Rückgang bei Marktzinsen und Dollar stützten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 4.039 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 70,73 -1,7 -1,19 71,92

Brent/ICE 74,27 -1,3 -0,99 75,26

Die Ölpreise legten etwas zu in Reaktion auf Berichte, wonach der Iran ein Frachtschiff in der Strasse von Hormus angegriffen hat. Die Nachricht weckte Zweifel an einer reibungslosen Wiederöffnung der Meerenge. US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um fast 3 Prozent auf etwa 72,40 Dollar je Barrel, nachdem es zeitweise weniger als 70 Dollar gekostet hatte und damit etwa so viel wie vor Beginn des Iran-Kriegs. Der Preis für Brentöl stieg um 2,5 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat ihren Leitzins unverändert bei 6,5 Prozent gelassen und damit eine erwartete längere Pause nach einem zweijährigen Zyklus der geldpolitischen Lockerung eingelegt.

INFLATION JAPAN

Die Verbraucherinflation im Grossraum Tokio ist in diesem Monat unter dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent geblieben, da die Auswirkungen der höheren Ölpreise noch nicht vollständig zum Tragen gekommen sind. Die Verbraucherpreise in Tokio, ohne frische Lebensmittel, sind im Juni gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent gestiegen. Dies steht einem Anstieg von 1,3 Prozent im Mai gegenüber und entsprach dem Konsens der Ökonomen.

DEEPSEEK

will ihre Belegschaft verdoppeln. Das in Hangzhou ansässige KI-Unternehmen teilte mit, eingestellt würden Mitarbeiter für 27 verschiedene technische Positionen, darunter Entwicklungsingenieure, Dateningenieure, KI-Produktmanager und Mitarbeiter im operativen Bereich.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 4‘000-Dollar-Marke
25.06.26 Marktüberblick: Rheinmetall, TKMS und Micron Technology im Fokus
25.06.26 SMI setzt neue Bestmarke
25.06.26 Enterprise-Software unter Druck: SAP, Oracle und IBM im Fokus
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
23.06.26 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf PolyPeptide Group AG
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’824.76 19.61 STVB4U
Short 15’134.99 13.57 SK3BLU
Short 15’727.43 8.66 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’231.96 25.06.2026 17:31:50
Long 13’668.63 19.75 S2B93U
Long 13’361.70 13.98 SNB4VU
Long 12’805.75 8.99 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie dennoch unter Druck: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Aktien von NVIDIA, Amazon, Microsoft, Tesla und Co. in gefährlichem Bereich: Was die Korrektur der Magnificent Seven bedeutet
Micron Technology-Aktie springt auf Rekordhoch: Mega-Gewinnexplosion sorgt für Euphorie
SpaceX-Aktie kaufen? Was Warren Buffett raten würde
Experten-Urteil nach den Zahlen: Steht die Micron-Aktie mit einem historischen Ausbruch
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Bayer-Aktie dank Entscheidung des US-Supreme Court im Glyphosat-Streit zweistellig im Plus
Apple-Aktie verliert: MacBooks und iPads werden teurer
Jefferies & Company Inc.: UBS-Aktie erhält Buy
Coinbase-CEO zuversichtlich: Bitcoin dürfte seinen Boden bei 60'000 Dollar gefunden haben

Top-Rankings

KW 25: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 25: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 25: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.