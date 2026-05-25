Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9101 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’556 1.1%  Bitcoin 60’319 0.1%  Dollar 0.7820 -0.3%  Öl 98.2 -5.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Delivery Hero-Aktie steigt: Uber erwägt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero
Schwacher Dollar und sinkende Ölpreise stützen: Goldpreis zieht zum Wochenstart an
Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS
KNDS-Aktie im Blick: Rüstungskonzern hält am geplanten Börsengang fest
Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Plus500 Depot
25.05.2026 07:46:39

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: Der Pfingsmontag wird an den Börsen in Europa unterschiedlich gehandhabt. Nicht gehandelt wird wegen des gesetzlichen Feiertags in Zürich, Kopenhagen und Oslo. In London wird ebenfalls nicht gearbeitet, dort allerdings wegen des sogenannten Spring Bank Holiday, der meist auf den letzten Montag im Mai fällt.

In Hongkong pausiert der Aktienhandel anlässlich des Drachenbootfestes. Auch in Seoul und an der Wall Street herrscht Feiertagsruhe. Dort wird jeweils den Gefallenen gedacht.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA und der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe. Während dieser Zeit soll die Strasse von Hormus wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. US-Aussenminister Marco Rubio hatte am Sonntag gesagt, die Welt würde möglicherweise schon in den kommenden Stunden "gute Nachrichten" zu hören bekommen. Derweil sagte US-Präsident Donald Trump aber auch, keine allzu grosse Eile mit dem Abkommen zu haben. Dazu scheint der zentrale Streitpunkt, das iranische Atomwaffenprogramm, weiter nicht geklärt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine Datenveröffentlichungen angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.563,50 +1,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.987,75 +1,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.691,60 +0,4

Topix-500 (Tokio) 3.936,06 +1,1

Kospi (Seoul) Feiertag

Shanghai-Composite 4.125,27 +0,3

Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertag

+++++FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die fortgesetzte Rally der Chipaktien an der Wall Street und zunehmende Signale einer bevorstehenden Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt sorgen für Kursgewinne. Laut US-Präsident Donald Trump ist ein sogenanntes Memorandum of Understanding zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus "weitgehend ausgehandelt", was die Hoffnung auf eine Entspannung in dem inzwischen monatelangen Konflikt nährt. In Tokio übersteigt der Nikkei-225-Index erstmals die 65.000er Marke, aber auch der breitere Topix markiert Rekordhochs. An den Börsen in Seoul und Hongkong können die Anleger nicht auf die jüngste Entwicklung reagieren, dort wird wegen Feiertagen nicht gehandelt. In Tokio verteuern sich die Chipaktien Advantest und Renesas um 4,4 bzw. 9,0 Prozent. Tokyo Electron legen um 4,3 und Rohm um 10,3 Prozent zu, während Softbank Group 6,7 Prozent fester im Markt liegen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.579,70 +0,6 +294,04 50.285,66

S&P-500 7.473,47 +0,4 +27,75 7.445,72

NASDAQ Comp 26.343,97 +0,2 +50,87 26.293,10

NASDAQ 100 29.481,64 +0,4 +124,37 29.357,27

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,13 Mrd 1,22 Mrd

Gewinner 1.596 1.474

Verlierer 1.146 1.273

unverändert 96 86

Etwas fester - Die Hoffnung auf Forschritte bei den Bemühungen um einen Frieden im Nahost-Konflikt sorgte vor dem verlängerten Wochenende wegen des "Memorial Day" am Montag für Kauflaune. Konjunkturseitig wurde der Index der Verbraucherstimmung im Mai deutlich unter der Erwartung gemeldet. Er setzte aber keine Impulse. Am Aktienmarkt ging die KI-Rally bei den Chipaktien weiter. Intel, Arm und AMD gewannen zwischen 1,1 und 4,0 Prozent. Nvidia gaben um weitere 1,9 Prozent nach. Die Aktie hatte am Vortag trotz Rekordzahlen bereits um knapp 2 Prozent nachgegeben. Sie liegt aber nur knapp unter ihrem Rekordhoch. IBM stiegen um weitere 0,3 Prozent, einen Tag nachdem der Kurs um über 12 Prozent nach oben geschnellt war. IBM hatte am Donnerstag mitgeteilt, eine neue, eigenständige Quantenfabrik namens Anderon zu gründen. In diese wollen IBM und das Handelsministerium jeweils eine Milliarde Dollar investieren. Merck verbesserten sich um 5,6 Prozent, nachdem vielversprechende Studienergebnisse für eine experimentelle Kombinationstherapie gegen Krebs durch einen chinesischen Partner veröffentlicht worden waren. Ford bauten die jüngsten Gewinne um 9,2 Prozent aus. Auslöser des Kursanstiegs war die Ankündigung vom 11. Mai, wonach der Autobauer Batteriespeichersysteme für Versorgungsunternehmen, Rechenzentren sowie grosse Industrie- und Geschäftskunden in den USA verkaufen will. Die gleichen Lithium-Ionen-Batterien, die Elektrofahrzeuge antreiben, können auch zur Speicherung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen verwendet werden, was dazu beiträgt, dass Solar- und Windkraftanlagen zuverlässiger werden.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,12 +0,04 4,14 4,05

5 Jahre 4,26 +0,00 4,28 4,20

10 Jahre 4,56 -0,03 4,59 4,53

Die Renditen kamen noch etwas weiter zurück, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,56 Prozent. Zuvor in der Woche hatte sie schon auf einem Mehrjahreshoch von 4,68 Prozent gelegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD

EUR/USD 1,1642 +0,3 1,1602 1,1603 -0,9

EUR/JPY 184,98 +0,2 184,70 184,64 +0,5

EUR/GBP 0,8631 -0,0 0,8633 0,8648 -1,0

USD/JPY 158,86 -0,2 159,19 159,10 +1,4

USD/KRW 1.509,76 -0,7 1.520,10 1.517,20 +4,8

USD/CNY 6,7809 -0,2 6,7945 6,7972 -3,0

USD/CNH 6,7814 -0,2 6,7969 6,8009 -2,8

USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8343 7,8355 +0,7

AUD/USD 0,7168 +0,6 0,7124 0,7129 +7,4

NZD/USD 0,5875 +0,4 0,5849 0,5860 +2,1

BTC/USD 77.391,98 +1,0 76.596,71 77.325,33 -11,8

Beim Dollar tat sich wenig, der Euro kostete zuletzt 1,1602 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.556,25 +1,1 47,52 4.508,73

Silber 77,62 +2,8 2,13 75,49

Platin 1.960,81 +2,0 38,01 1.922,80

Der Goldpreis gab im US-Handel um 0,7 Prozent nach auf 4.510 Dollar je Feinunze.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,95 -5,9 -5,65 96,60

Brent/ICE 97,66 -5,7 -5,88 103,54

Bei den Ölpreisen ging es mit den Hoffnungen auf eine Annäherung in den US-iranischen Friedensbemühungen im US-Handel ruhiger zu. Das Barrel Brent kostete zuletzt rund 103,50 Dollar, ein halbes Prozent mehr als am Vortag.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fallen die Preise kräftig um über 5 Prozent vor dem Hintergrund von Berichten, wonach ein sogenanntes Memorandum of Understanding im Nahost-Konfikt nah sein soll, das auch eine Öffnung der Strasse von Hormus vorsieht.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

SINGAPUR - Konjunktur

Singapur hat nach einem stärker als erwartet ausgefallenen ersten Quartal die Prognose für das Wirtschaftswachstum 2026 beibehalten, warnt aber vor steigenden Risiken aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Das BIP wuchs um 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf die vorläufige Schätzung von 4,6 Prozent.

USA - Geldpolitik

Der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank hat am Freitag einstimmig Kevin Warsh zu seinem Vorsitzenden gewählt. Mit diesem prozeduralen Schritt steht er nun an der Spitze des 12-köpfigen Gremiums, das die Zinsen festlegt. Der frühere Vorsitzende, Jerome Powell, bleibt Gouverneur der Fed. Dies ist das Ergebnis seiner von der Tradition abweichenden Entscheidung, seine verbleibende Amtszeit als Board-Mitglied auch nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender zu absolvieren.

CHINA - Rating

Die Ratingagentur Scope hat die Bonitätsbewertung A für China bestätigt und den stabilen Ausblick beibehalten.

UBER

Laut Delivery Hero erwägt Uber eine Übernahme will im Zuge derer 33 Euro pro Aktie bieten. Damit würde Delivery Hero mit 10,02 Milliarden Euro bewertet. Uber hatte seine Beteiligung an Delivery Hero zuletzt massiv ausgebaut.

WALMART

Mindestens zwei führende Manager von Walmart verlassen das Unternehmen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Personalwechsel seien Teil einer Umstrukturierung in der Führungsriege, nachdem der neue Chief Executive John Furner im Februar die Leitung übernommen habe. Tom Ward, Chief Operating Officer der Walmart-Grosshandelskette Sam's Club, habe seinen Abschied angekündigt, so die mit der Situation vertrauten Personen. Auch Cedric Clark, Leiter des Filialgeschäfts von Walmart U.S., werde das Unternehmen verlassen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
22.05.26 Aufwärtstrend hält an
22.05.26 Marktüberblick: Merck gesucht, Airbus unter Druck
22.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’034.20 19.49 SB5BKU
Short 14’320.05 13.72 BZWSSU
Short 14’874.42 8.73 STVB4U
SMI-Kurs: 13’502.88 22.05.2026 17:30:00
Long 12’913.14 19.21 SPSB7U
Long 12’637.55 13.86 SKPBQU
Long 12’098.50 8.96 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 21: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunter
KW 21: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Stagnation - keine Fortschritte im Iran-Krieg
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Sector Perform
EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

Top-Rankings

KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 21: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 21: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.