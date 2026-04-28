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28.04.2026 07:39:40

MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Shōwa Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik erneut unverändert belassen. Sie hob jedoch ihre Inflationsprognosen an und senkte die Wachstumsaussichten. Dabei warnte sie vor den Auswirkungen eines Anstiegs der Energiepreise.

Wie weithin erwartet, beliess die japanische Zentralbank ihren Leitzins am Ende ihrer zweitägigen Sitzung am Dienstag bei 0,75 Prozent. Die Entscheidung wurde mit sechs zu drei Stimmen getroffen - drei Mitglieder des Rats stimmten für eine Zinserhöhung.

Die Notenbank hielt an ihrer Haltung fest, weitere Zinserhöhungen anzustreben, sofern sich die Wirtschaft im Einklang mit ihren Prognosen entwickelt. Die Bank erklärte, sie werde den Zeitpunkt und das Tempo von geldpolitischen Änderungen bestimmen. Dabei werde sie die Auswirkungen der Situation im Nahen Osten auf die japanische Wirtschaft sorgfältig beobachten.

Die BoJ hob ihren Preisausblick an. Zudem stellte sie ihre ersten Prognosen für das im März 2029 endende Fiskaljahr vor.

Der geldpolitische Rat der BoJ erwartet, dass die Verbraucherinflation - ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel - in dem im März 2027 endenden Fiskaljahr 2,8 Prozent erreichen wird. In dem vorherigen Bericht vom Januar war noch ein Anstieg von 1,9 Prozent prognostiziert worden. Für das im März 2028 endende Jahr wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 2,3 Prozent und im darauffolgenden Jahr um 2,0 Prozent erwartet.

Während Energieschocks die Preise für Waren und Dienstleistungen in verwandten Sektoren anheizen könnten, schwächt die Nachfrage nach dem Dollar als sicherer Hafen auch den Yen. Dies droht eine weitere Beschleunigung der Inflation nach sich zu ziehen.

Die Bank erwartet, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr um 0,5 Prozent wachsen wird. Dies ist weniger als die vor drei Monaten prognostizierte Expansion von 1,0 Prozent. Für die beiden folgenden Fiskaljahre wird ein Wachstum von 0,7 Prozent und 0,8 Prozent projiziert.

Angesichts steigender Inflationsrisiken erwarten viele Ökonomen, dass die BoJ die Zinssätze bereits auf ihrer nächsten Sitzung im Juni auf 1 Prozent anheben wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens April

PROGNOSE: 89,0

zuvor: 91,8

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.200,25 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.370,00 -0,3

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.705,70 -0,7

Topix-500 (Tokio) 3.758,08 +0,6

Kospi (Seoul) 5.093,54 +0,4

Shanghai-Composite 4.075,00 -0,3

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.654,71 -1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Übergeordnet dämpfen der Iran-Krieg und der wieder gestiegene Ölpreis die Stimmung. Brent-Öl kostet fast 110 Dollar, ungeachtet eines neuen Angebots des Iran, unter Bedingungen die Blockade der Strasse von Hormus zu beenden. Während der Kospi in Seoul ein neues Rekordhoch erreicht, dreht der Nikkei-225-Index in Tokio ins Minus. Wie erwartet hat die die Bank of Japan (BoJ) den Leitzins unverändert belassen, zugleich aber Zinserhöhungen in Aussicht gestellt für den Fall, dass sich die heimische Wirtschaft im Einklang mit ihren Prognosen entwickelt. Auch hoben die Notenbanker ihre Inflationsprognose an. Technologiewerte stehen in der Region meist unter Druck. Händler verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal, der Zweifel an der Monetarisierung von KI-Investitionen befeuere. Dem Bericht zufolge hat OpenAI die eigenen Umsatz- und Nutzerziele verfehlt. Das habe bei Führungskräften des Unternehmens Befürchtungen geweckt, die massiven Ausgaben für Rechenzentren möglicherweise nicht mehr tragen zu können. Auch ein möglicher Börsengang könnte dadurch in Frage gestellt werden. Im japanischen Technologiesektor fallen Softbank Group um 9,5 Prozent und NEC um 3,1 Prozent. Die Aktie des Autoherstellers Nissan Motor rückt um 3 Prozent vor, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisprognose erhöht hat. In Seoul verteuern sich LG Electronics um fast 9 Prozent. Anleger setzen darauf, dass das Unternehmen am Mittwoch starke Zahlen zum ersten Quartal vorlegen wird. Nach Vorlage überraschend guter Erstquartalszahlen gewinnen Samsung SDI 6,1 Prozent. Die Aktie des Stahlkonzerns Posco macht nachrichtenlos einen Sprung von rund 12 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.167,79 -0,1 -62,92 49.230,71

S&P-500 7.173,91 +0,1 +8,83 7.165,08

NASDAQ Comp 24.887,10 +0,2 +50,50 24.836,60

NASDAQ 100 27.305,68 +0,0 +2,01 27.303,67

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,13 Mrd 1,05 Mrd

Gewinner 1.456 1.513

Verlierer 1.278 1.221

Unverändert 94 101

Wenig verändert - Leicht stützend wirkte die Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der diplomatischen Bemühungen um eine Lösung im Iran-Krieg. Jedoch hielten sich die Investoren im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und den im Wochenverlauf anstehenden Quartalsergebnissen wichtiger US-Unternehmen zurück. Unter anderem werden Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon und Meta Platforms einen Blick in die Bücher gewähren. Qualcomm gewannen 1,0 Prozent, im frühen Geschäft hatten sie noch knapp 5 Prozent im Plus gelegen. Laut Technologie-Analyst Ming-Chi Quo arbeitet OpenAI mit dem Chiphersteller zusammen, um Prozessoren für ein Smartphone zu entwickeln. Intel stiegen um weitere 3,0 Prozent und setzten damit die Rally fort, als der Kurs im Fahrwasser starker Geschäftszahlen des Chipherstellers um knapp 24 Prozent haussiert hatte. Verizon legten um 1,5 Prozent zu. Der Mobilfunkanbieter verzeichnete solide Ergebnisse für das erste Quartal und hob seine Prognose an.

USA - ANLEIHEN

Die weiter anziehenden Ölpreise schürten Inflationssorgen, was Zinssenkungen unwahrscheinlicher erscheinen lässt bzw. eher auf Zinserhöhungen hindeutet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um 3,0 Basispunkte zu auf 4,34 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1710 -0,1 1,1720 1,1729 -0,3

EUR/JPY 186,31 -0,3 186,82 186,76 +1,3

EUR/GBP 0,8656 -0,0 0,8659 0,8664 -0,7

USD/JPY 159,10 -0,2 159,42 159,20 +1,6

USD/KRW 1.472,19 -0,1 1.473,63 1.471,10 +2,2

USD/CNY 6,8297 +0,1 6,8228 6,8265 -2,3

USD/CNH 6,8310 +0,1 6,8252 6,8270 -2,1

USD/HKD 7,8347 -0,0 7,8371 7,8368 +0,7

AUD/USD 0,7177 -0,1 0,7184 0,7170 +7,6

NZD/USD 0,5894 -0,2 0,5905 0,5892 +2,4

BTC/USD 77.003,25 +0,0 76.973,53 77.626,25 -12,2

Der Dollar bewegte sich kaum, der Dollarindex gab um 0,1 Prozent nach.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.642,38 -0,8 -39,47 4.681,85

Silber 73,48 -2,7 -2,01 75,50

Platin 1.963,57 -1,0 -18,88 1.982,45

Der Goldpreis konnte zwischenzeitliche leichte Gewinne nicht behaupten. Die Feinunze verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 4.680 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,34 +2,0 1,97 96,37

Brent/ICE 109,42 +1,1 1,19 108,23

Die Ölpreise stiegen nach den weiter ausgesetzten US-iranischen Verhandlungen weiter. "Die Lage bleibt völlig unklar", so Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei Forex.com. "Für Ölhändler ist nicht mehr die Rhetorik entscheidend, sondern der reale physische Fluss von Rohöl durch die Strasse von Hormus, und dieser Fluss bleibt im Moment eingeschränkt." Das Barrel Brent erhöhte sich um 2,8 Prozent auf 108,29 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

IRAN-KRIEG

Die iranische Regierung soll regionalen Vermittlern ein neues Angebot vorgelegt haben, um seine Angriffe in der Strasse von Hormus einzustellen. Im Gegenzug fordere Teheran ein vollständiges Ende des Krieges sowie die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Beamte. Der Vorschlag soll die derzeitige Sackgasse im Konflikt durchbrechen und die Gespräche wieder in Gang bringen. Der Plan sieht vor, die Diskussionen über das iranische Atomprogramm vorerst zurückzustellen. Washington hat bislang nicht auf den Vorschlag reagiert, so eine der Quellen.

ARBEITSMARKT JAPAN

Die Arbeitslosenquote betrug im März 2,7 Prozent. Volkswirte hatten im Konsens mit 2,6 Prozent gerechnet.

BAYER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)

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Short 13’987.78 13.86 S8TBUU
Short 14’519.09 8.84 SXLBGU
SMI-Kurs: 13’165.23 27.04.2026 17:30:47
Long 12’634.88 19.80 SI6BUU
Long 12’334.31 13.72 SZXBHU
Long 11’823.99 8.96 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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