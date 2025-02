MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Standard Chartered hat für das vierte Quartal einen Einbruch des Nettogewinns ausgewiesen und einen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar angekündigt. Die britische Bank, die einen Grossteil ihrer Erträge in Asien erwirtschaftet, meldete einen Rückgang des Nettogewinns um 46 Prozent auf 493 Millionen Dollar. Die Konsensschätzung lag bei 615 Millionen. Der Zinsüberschuss sank von 1,86 auf 1,71 Milliarden Dollar. Einnahmen aus anderen Bereichen, zu denen Gebühren und Provisionen sowie Netto-Handelsgewinne zählen, stiegen von 2,51 auf 3,09 Milliarden Dollar. Die avisierten Aktienrückkäufe sollen in Kürze beginnen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung)

Februar

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 52,9

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,2

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

PROGNOSE: 67,8

1. Umfrage: 67,8

zuvor: 71,1

16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar

PROGNOSE: -2,6% gg Vm

zuvor: +2,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.135,25 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 22.153,00 +0,1%

Nikkei-225 38.776,94 +0,3%

Hang-Seng-Index 23.312,76 +3,3%

Kospi 2.654,58 +0,0%

Shanghai-Composite 3.378,36 +0,8%

S&P/ASX 200 8.296,20 -0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Während starke Geschäftszahlen von Alibaba die Technologiewerte in Hongkong und damit auch den Gesamtmarkt deutlich ins Plus hieven, bremsen Zinserhöhungserwartungen den japanischen Aktienmarkt. Das E-Commerce-Unternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn überraschend stark gesteigert. Das Cloud-Geschäft profitierte sehr stark von der KI-Initiative Alibabas. Im Sog von Alibaba verbessern sich andere Branchenaktien wie JD.com um 5,1 Prozent. Meituan rücken um 2,8 Prozent vor und Tencent um 4,7 Prozent. Nicht so gut lief das Berichtsquartal für Standard Chartered. Die multinationale Bank verbuchte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang, kündigte aber einen Aktienrückkauf an und will die Dividende künftig weiterhin erhöhen. Die Aktie erholt sich von anfangs deutlicheren Verlusten und liegt nun 0,7 Prozent im Minus. Auch der Aktienmarkt in Schanghai erhält Unterstützung von den guten Zahlen einiger Technologieunternehmen, namentlich Alibaba. Die Aktie des chinesischen Halbleiterherstellers SMIC verbessert sich um 4,6 Prozent. An der Tokioter Börse notiert der Nikkei gut behauptet bei 38.748 Punkten. Die japanischen Verbraucherpreise sind im Januar in der Kernrate stärker als erwartet gestiegen sind. Die Renditen japanischer Staatsanleihen ziehen daraufhin an. Der Yen wertete unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten vorübergehend auf, kam aber rasch wieder zurück. Er hatte am Vortag bereits stark zugelegt. Die Abweichung des Preisauftriebs von der Prognose sei nicht so gravierend ausgefallen, heisst es am Markt. Nach Meinung der Volkswirte von SMBC Nikko Securities dürfte sich die Bank of Japan aufgrund der Daten nicht genötigt sehen, rasch die Zinsen zu erhöhen. Sie rechnen mit einer Zinserhöhung im dritten Kalenderquartal. Kaum verändert zeigt sich der Kospi in Seoul. Die Aktien der Stahlkonzerne Posco und Hyundai Steel verbessern sich um 6,5 und 4,3 Prozent. Dongkuk Steel Mill machen einen Sprung von fast 15 Prozent. Südkorea prüft Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Stahlprodukte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.176,65 -1,0% -450,94 +3,8%

S&P-500 6.117,52 -0,4% -26,63 +4,0%

Nasdaq-Comp. 19.962,36 -0,5% -93,89 +3,4%

Nasdaq-100 22.068,06 -0,5% -107,54 +5,0%

Umsatzdaten

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mrd 1,02 Mrd

Gewinner 1.187 1.185

Verlierer 1.563 1.568

Unverändert 102 94

Leichter - Aktuell fehlten die positiven Impulse, hiess es am Markt. Die Frage sei ansonsten, wie viele schlechte Nachrichten der Markt wegstecken könne, denn die eher negativen Botschaften häuften sich. Die US-Notenbank verbreite wenig Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen und US-Präsident Donald Trump drohe mit Zöllen. Die Konjunkturdaten des Tages fielen durchwachsen aus, insgesamt etwas unter den Erwartungen. Der Dow wurde von Walmart gebremst, die 6,5 Prozent einbüssten. Der Einzelhandelsriese enttäuschte mit dem Ausblick. Palantir gaben um weitere 5,2 Prozent nach, die Titel des Anbieters von Datenanalysedienstleistungen im Verteidigungssektor waren bereits am Vortag unter Druck geraten, belastet von Berichten über mögliche Budgetkürzungen im US-Verteidigungshaushalt. Grab fielen um 10,4 Prozent nach einem schwachen Ausblick. Alibaba stiegen um 8,1 Prozent nach einem überraschend deutlichen Gewinnsprung im Berichtsquartal. Carvana knickten um 12,1 Prozent ein. Der Gebrauchtwagenverkäufer hatte einen geringeren Umsatz pro Fahrzeug berichtet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 +0,3 4,27 2,9

5 Jahre 4,35 -2,3 4,37 -3,4

7 Jahre 4,43 -2,7 4,45 -5,3

10 Jahre 4,50 -3,0 4,53 -6,6

30 Jahre 4,75 -2,8 4,77 -3,5

Am Anleihemarkt gaben die Renditen wie schon am Vortag nach. Händler sprachen von der Suche nach Sicherheit angesichts wachsender Verunsicherung. Dazu waren die Konjunkturdaten des Tages insgesamt leicht enttäuschend ausgefallen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0492 -0,1% 1,0498 1,0429 +1,3%

EUR/JPY 157,86 +0,6% 157,00 156,47 -3,1%

EUR/GBP 0,8286 -0,0% 0,8288 0,8279 +0,1%

GBP/USD 1,2662 -0,0% 1,2666 1,2597 +1,2%

USD/JPY 150,47 +0,6% 149,55 150,05 -4,3%

USD/KRW 1.433,85 +0,1% 1.432,71 1.438,85 -2,8%

USD/CNY 7,1608 +0,3% 7,1400 7,1672 -0,7%

USD/CNH 7,2486 +0,2% 7,2363 7,2707 +2,0%

USD/HKD 7,7710 -0,1% 7,7766 7,7784 +0,0%

AUD/USD 0,6389 -0,2% 0,6398 0,6367 +3,2%

NZD/USD 0,5759 -0,0% 0,5760 0,5722 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 98.425,00 +0,2% 98.187,95 96.905,30 +4,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab deutlicher nach - nicht zuletzt wegen fallender Marktzinsen. Marktteilnehmer verwiesen auch auf sinkende Erwartungen an künftige Zinssenkungen der Europäische Zentralbank, was den Euro stützte. Der Dollarindex büsste 0,8 Prozent ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

Die Ölpreise stiegen um bis zu 0,6 Prozent, wobei sie die Tageshochs nicht hatten halten können, nachdem die US-Ölvorräte zuletzt deutlicher als erwartet gestiegen waren. Die unterbrochene Pumpleitung in Südrussland, die Möglichkeit, dass die Opec+ ihre Pläne zur Produktionserhöhung weiter verschieben könnte, und Berichte, die G7 erwäge eine Verschärfung der russischen Ölpreisobergrenze, wurden dagegen als preistreibende Faktoren genannt.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,34 72,48 -0,2% -0,14 +2,1%

Brent/ICE 76,35 76,48 -0,2% -0,13 +2,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.929,75 2.939,03 -0,3% -9,28 +11,6%

Silber (Spot) 32,87 32,98 -0,3% -0,11 +13,8%

Platin (Spot) 972,55 981,90 -1,0% -9,35 +7,2%

Kupfer-Future 4,56 4,61 -1,1% -0,05 +13,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich 0,2 Prozent etwas fester, nachdem er im Tagesverlauf ein weiteres Allzeithoch erreicht hatte. Die MUFG-Analysten sehen weiter deutliches Aufwärtspotenzial. Das Edelmetall eigne sich gut, Risiken durch die Politik von US-Präsident Trump abzusichern.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

Bank OF JAPAN

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, will auf "unnormale" Anstiege der Anleiherenditen reagieren. "In Ausnahmefällen, in denen die langfristigen Zinssätze in einer Weise stark ansteigen, die sich von den normalen Bewegungen unterscheidet, werden wir die Käufe von Staatsanleihen flexibel erhöhen, um eine stabile Zinsbildung auf dem Markt zu fördern", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss.

RESERVE BANK OF AUSTRALIA

Die australische Zentralbank will sich in den kommenden Monaten nicht auf eine bestimmte Zinspolitik festlegen. Gouverneurin Michele Bullock erklärte am Freitag vor dem Parlament, dass eine zu schnelle Lockerung der Geldpolitik eine neue Welle des Inflationsdrucks auslösen könnte.

BOOKING HOLDINGS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 21, 2025 01:49 ET (06:49 GMT)