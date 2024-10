MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die chinesische Zentralbank hat im Oktober wie erwartet in einer entscheidenden Frage ihren geldpolitischen Kurs beibehalten. Sie gab dem Bankensystem des Landes 700 Milliarden Yuan Liquidität über eine einjährige Kreditfazilität zum unveränderten Zinssatz von 2,0 Prozent. Im vergangenen Monat hatte die People's Bank of China (PBOC) eine Reihe von Zinssenkungen vorgenommen, um die angeschlagene Wirtschaft des Landes zu stützen.

Dem standen in diesem Monat fällige Mittelfrist-Kredite in Höhe von insgesamt 789 Milliarden Yuan gegenüber, was netto einem Abzug von 89 Milliarden Yuan entspricht. Dies steht im Einklang mit der Absicht der PBOC, die Rolle der mittelfristigen Kreditfazilität zu dämpfen und kürzerfristigen Instrumenten eine grössere Rolle bei der Marktsteuerung zukommen zu lassen.

Überdies führte die PBOC dem Finanzsystem am Freitag über eine siebentägige Reverse-Repo-Operation 292,6 Milliarden Yuan zum unveränderten Satz von 1,5 Prozent zu. Dem standen insgesamt 108,4 Milliarden Yuan gegenüber, die am selben Tag fällig waren.

Ende September hatte die chinesische Zentralbank mit einer Reihe von Zinssenkungen eine Lockerung der Geldpolitik eingeleitet. Nach monatelangen kleinen Massnahmen war die Führung der Bank zu kräftigeren Impulsen übergegangen.

Kein wichtigen Termine angekündigt

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 69,0

1. Umfrage: 68,9

zuvor: 70,1

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.847,75 -0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.385,50 +0,0%

Nikkei-225 37.795,54 -0,9%

Hang-Seng-Index 20.730,91 +1,2%

Kospi 2.579,77 -0,0%

Shanghai-Composite 3.307,33 +0,8%

S&P/ASX 200 8.211,30 +0,1%

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend im Plus tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. An der Tokioter Börse geht es jedoch vor der Parlamentswahl in Japan am Wochenende deutlicher nach unten. Wegen der ungewissen politischen Zukunft ihres Landes nehmen die japanischen Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch. Zusätzlich belastet wird die japanische Börse vom wieder etwas festeren Yen. Für einen Dollar werden etwa 151,70 Yen bezahlt, nachdem er am Mittwoch in der Spitze etwas über 153 Yen gekostet hatte. Derweil ist die Verbraucherpreisinflation im Grossraum Tokio im Oktober unter das Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent gerutscht. Mit 1,8 Prozent lag der Preisauftrieb aber über dem Ökonomenkonsens von 1,7 Prozent. Anleger trennen sich von Finanz- und Elektronikwerten. Canon verbilligen sich um 1,7 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnziele für dieses Jahr gesenkt hat. In China stützt derweil die Hoffnung auf weitere Konjunkturmassnahmen die Kurse. In Seoul tendiert der Kospi kaum verändert. Unter den Einzelwerten gewinnen KB Financial 7,3 Prozent, nachdem die Bank mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen hat. SK Hynix (+1,9%) profitieren weiter von den am Vortag veröffentlichten, überzeugenden Zahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.374,36 -0,3% -140,59 +12,4%

S&P-500 5.809,86 +0,2% 12,44 +21,8%

Nasdaq-Comp. 18.415,49 +0,8% 138,83 +22,7%

Nasdaq-100 20.232,87 +0,8% 165,92 +20,3%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 852 Mio 813 Mio

Gewinner 1.511 722

Verlierer 1.268 2.047

Unverändert 69 77

Freundlich - Zur Stimmungsaufhellung trug bei, dass die Marktzinsen nach einem mehrtägigen Anstieg sanken. Die Konjunkturdaten des Tages setzten kaum Impulse. Der Dow hinkte hinterher, gebremst von starken Verlusten bei IBM und Honeywell. IBM sackten um 6,2 Prozent ab. Der Technologieriese hatte durchwachsene Ergebnisse berichtet, unter anderem einen Nettoverlust nach einem Gewinn im Vorjahr. Honeywell verloren 5,1 Prozent. Das Industriekonglomerat übertraf zwar mit der Gewinnentwicklung die Erwartungen, der Umsatz enttäuschte jedoch. Dazu sprach Honeywell von einem "herausfordernden operativen Umfeld". Weiter auf Sinkflug waren Boeing (-1,2%). Der seit sechs Wochen andauernde Streik geht weiter, die grösste Gewerkschaft bei dem Flugzeughersteller wies die Vorschläge des Konzerns zurück. Der Kurs von Tesla schoss um knapp 22 Prozent nach oben. Der Elektroautopionier hatte im dritten Quartal einen überraschenden Anstieg des Nettogewinns verzeichnet. T-Mobile US schlug mit seinen Drittquartalszahlen die Analystenschätzungen. Dazu erhöhte die US-Tochter der Deutschen Telekom den Ausblick für den Kundenzuwachs. Die Aktie verteuerte sich um 5,7 Prozent. Der Logistiker UPS übertraf erstmals seit zwei Jahren die Umsatzerwartungen des Marktes. Auch der Gewinn fiel besser aus als gedacht. Der Kurs schnellte um 5,3 Prozent nach oben.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,08 -1,1 4,09 -34,5

5 Jahre 4,03 -3,0 4,06 2,8

7 Jahre 4,12 -3,2 4,15 14,6

10 Jahre 4,21 -3,0 4,24 32,9

30 Jahre 4,47 -5,5 4,53 50,3

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte Anfang November - kurz nach der Präsidentschaftswahl - wurde am Zinsterminmarkt nun mit über 93 Prozent wieder etwas höher als zuletzt eingepreist. Entsprechend sanken die Marktzinsen.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0823 -0,0% 1,0829 1,0774 -2,0%

EUR/JPY 164,10 -0,2% 164,42 164,16 +5,5%

EUR/GBP 0,8347 +0,0% 0,8346 0,8326 -3,8%

GBP/USD 1,2968 -0,1% 1,2975 1,2954 +1,9%

USD/JPY 151,60 -0,1% 151,83 152,04 +7,6%

USD/KRW 1.387,74 +0,6% 1.379,62 1.379,83 +6,9%

USD/CNY 7,1227 +0,1% 7,1156 7,1131 +0,3%

USD/CNH 7,1327 +0,1% 7,1243 7,1218 +2,0%

USD/HKD 7,7709 +0,0% 7,7701 7,7683 -0,5%

AUD/USD 0,6624 -0,3% 0,6640 0,6656 -2,7%

NZD/USD 0,5996 -0,3% 0,6015 0,6024 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.776,40 -0,8% 68.312,75 67.170,35 +55,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die sinkenden Renditen am Anleihemarkt bekam der Dollar zu spüren. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach, der Euro stieg auf 1,0828 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,36 70,19 +0,2% +0,17 -0,5%

Brent/ICE 74,56 74,38 +0,2% +0,18 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben leicht nach um 0,4 Prozent. Der Markt befinde sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken angesichts der Lage im Nahen Osten und fortgesetzten Nachfragesorgen, so die ING-Analysten Warren Patterson und Ewa Manthey.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.727,75 2.736,30 -0,3% -8,55 +32,3%

Silber (Spot) 33,50 33,73 -0,7% -0,22 +40,9%

Platin (Spot) 1.014,90 1.029,15 -1,4% -14,25 +2,3%

Kupfer-Future 4,35 4,35 0% 0 +10,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Marktzinsen und Dollarschwäche trieben den Goldpreis im Bereich seines Allzeithochs um knapp 1 Prozent nach oben.

VERBRAUCHERPREISE TOKIO

Die Verbraucherpreise im Grossraum Tokio sind im Oktober unter das 2-Prozent-Inflationsziel der Bank of Japan gefallen. Dennoch bleiben die Erwartungen einer kurzfristigen Zinserhöhung hoch, insbesondere angesichts der neuen Schwäche des Yen. Der Verbraucherpreisindex für den Grossraum Tokio stieg im Oktober um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent im September, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten. Die Inflationsdaten für den Grossraum Tokio gelten als Frühindikator für den landesweiten Verbraucherpreisindex.

October 25, 2024 01:41 ET (05:41 GMT)