MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Wettbewerbsaufsicht hat Klage eingereicht, um die Fusion zweier Hersteller hochwertiger Handtaschen zu blockieren. Die Transaktion würde dem fusionierten Unternehmen zu viel Macht auf dem Markt für erschwingliche Luxus-Schultertaschen verleihen, begründete die Federal Trade Commission. Mit der Blockierung der 8,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Konkurrenten Capri Holdings durch Tapestry zielt die FTC auch auf deren kombinierte Macht als Arbeitgeber ab. Der Deal der beiden Hersteller von Coach- und Michael-Kors-Taschen könne sich negativ auf die Löhne und Leistungen für die Mitarbeiter auswirken, heisst es. Nach der Übernahme würde das fusionierte Unternehmen weltweit rund 33.000 Mitarbeiter beschäftigen, so die US-Behörde. Tapestry und Capri beabsichtigen eigenen Angaben zufolge, den Fall vor Gericht zu verteidigen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Pepsico, Ergebnis, 1Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q

12:30 US/General Motors, Ergebnis, 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis, 1Q

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q

22:00 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Tesla Inc, Ergebnis, 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,7

15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,9

16:00 US/Neubauverkäufe März

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 5.044,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.325,00 -0,1%

Nikkei-225 37.527,21 +0,2%

Hang-Seng-Index 16.796,10 +1,7%

Kospi 2.627,05 -0,1%

Shanghai-Composite 3.029,93 -0,5%

S&P/ASX 200 7.679,40 +0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel sorgt weiter für Erleichterung. Allerdings ist die Dynamik vielerorts eher mässig. Wie schon am Vortag hinkt Schanghai hinterher. Die Erholung des Marktes in den vergangenen Monaten werde angesichts der weiter lahmenden Konjunktur und der noch immer ausbleibenden umfassenden staatlichen Unterstützung kritisch hinterfragt, heisst es im Handel. In Hongkong treiben kräftige Gewinne im Technologiesektor, der entsprechende Subindex gewinnt 2,8 Prozent. JD.com steigen um 5,5 Prozent und das Schwergewicht Tencent um weitere 2,5 Prozent, nachdem die Nachricht, dass Tencent früher als erwartet das Handyspiel "Dungeon & Fighter Mobile" veröffentlichen will, bereits am Vortag eine Rally eingeläutet hatte. Das Börsendebüt des Teemaschinenherstellers Chabaidao gerät indes zum Fiasko, der Kurs bricht ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.240,31 +0,7% 253,91 +1,5%

S&P-500 5.010,62 +0,9% 43,39 +5,1%

Nasdaq-Comp. 15.451,31 +1,1% 169,30 +2,9%

Nasdaq-100 17.210,89 +1,0% 173,24 +2,3%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 931 Mio 1.064 Mio

Gewinner 2.066 1.908

Verlierer 730 892

Unverändert 84 92

Fester - Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen Iran und Israel sorgte für Erleichterung und Risikobereitschaft. Nachdem am Freitag zur Schwäche der technologielastigen Nasdaq-Indizes Kursverluste von rund 10 Prozent bei Nvidia und Netflix beigetragen hatte, erholten sich zumindest Nvidia wieder um 4,4 Prozent. Netflix gaben indessen um 0,1 Prozent nach und litten weiter unter einem enttäuschend ausgefallenen Ausblick. Super Micro Computer erholten sich nach dem Absturz um über 23 Prozent nur minimal um 0,5 Prozent. Salesforce stiegen um 1,3 Prozent, Informatica fielen um 10,5 Prozent. Die Gespräche zwischen Salesforce und dem Datenmanagement-Softwareanbieter über eine Übernahme sollen laut Informanten im Sande verlaufen sein. Unter Druck standen Tesla (-3,4%) mit weiter gesenkten Preisen in China, wo zu dem der Wettbewerber Li Auto seine Preise senkte. Verizon verdiente im ersten Quartal zwar mehr als erwartet, der Umsatz verfehlte die Erwartungen jedoch. Der Kurs gab um 4,7 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,97 -1,9 4,99 55,0

5 Jahre 4,66 -1,5 4,67 65,7

7 Jahre 4,64 -0,9 4,65 67,3

10 Jahre 4,62 -0,6 4,62 73,7

30 Jahre 4,72 +1,2 4,71 75,3

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach. Es sei unwahrscheinlich, dass die Renditen vom derzeitigen Niveau aus weiter ansteigen werden, es sei denn, die US-Notenbank leite eine weitere Straffung ein, so Analyst Steve Major von HSBC Global Research mit Blick auf die in den vergangenen Wochen bereits kräftig gestiegenen Marktzinsen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,0652 -0,0% 1,0652 1,0664 -3,6%

EUR/JPY 164,87 -0,0% 164,91 164,94 +6,0%

EUR/GBP 0,8628 +0,0% 0,8624 0,8615 -0,5%

GBP/USD 1,2345 -0,0% 1,2351 1,2377 -3,0%

USD/JPY 154,78 -0,0% 154,81 154,67 +9,8%

USD/KRW 1.378,24 0% 1.378,24 1.378,59 +6,2%

USD/CNY 7,0989 -1,0% 7,1741 7,2432 -0,0%

USD/CNH 7,2569 +0,1% 7,2504 7,2498 +2,0%

USD/HKD 7,8365 +0,0% 7,8356 7,8344 +0,4%

AUD/USD 0,6453 +0,1% 0,6450 0,6430 -5,2%

NZD/USD 0,5912 -0,1% 0,5920 0,5907 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 66.611,44 +0,1% 66.561,78 66.289,05 +53,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt tat sich mit den nachlassenden Sorgen um die Lage im Nahen Osten wenig und auch von der Zinsseite kamen keine Impulse. Der Dollarindex notierte wenig verändert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,24 81,90 +0,4% +0,35 +13,4%

Brent/ICE 87,49 87,00 +0,6% +0,49 +14,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben mit der Erleichterung über das Ausbleiben einer Eskalation im Nahostkonflikt leicht nach um 0,2 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.309,51 2.327,25 -0,8% -17,74 +12,0%

Silber (Spot) 26,96 27,20 -0,9% -0,24 +13,4%

Platin (Spot) 912,78 922,00 -1,0% -9,23 -8,0%

Kupfer-Future 4,44 4,48 -0,8% -0,04 +13,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab kräftig nach. Der vermeintlich sichere Hafen in Krisenzeiten verlor deutlich an Zuspruch angesichts der ruhig geblienen Lage im Nahen Osten nach dem israelischen Vergeltungsschlag gegen Iran am Freitag. Der Preis für die Feinunze sank um 2,6 Prozent. Hier könnten Anleger nach dem jüngsten Rekordhoch auch Gewinne mitgenommen haben.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im März in der Kernrate um 3,1 Prozent zum Vorjahr gestiegen. Ökonomen hatten 3,6 Prozent geschätzt.

DISNEY

verliert seinen Technologiechef Aaron LaBerge im Juni.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 01:43 ET (05:43 GMT)